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HashKey RWA合伙人续看好比特币 「主流金融机构视价值储藏资产」

投资理财
更新时间：10:39 2026-06-23 HKT
发布时间：10:39 2026-06-23 HKT

近期加密货币市场震荡加剧，本月「一哥」比特币价格更一度跌破6万美元关口，创下2024年10月以来新低。本港持牌交易所HashKey的RWA合伙人王普玉接受访问时表示，此波跌势主要受现货比特币ETF资金流出所拖累，显示传统金融市场的配置需求对比特币的影响力正日益显著。尽管短期承压，他仍维持对比特币长期走势看好的预期。

ETF交易占链上最多五成

王普玉进一步指出，目前现货比特币ETF的交易量已占链上总交易量约30%至50%，成为比特币定价与估值的重要力量。近期ETF资金流出规模较大，直接牵动了币价走势。不过，他强调，主流金融机构正将比特币视为价值储藏资产并入场，因此他依然维持长期看涨的预期。

四年周期叙事或被打破

市场上有观点认为，比特币四年减半周期的理论正逐渐失灵，取而代之的是政策与监管主导市场的新格局。对此，王普玉表示，比特币四年周期的叙事逻辑确实或正在被打破，目前产业已从过去依赖情绪和说故事的模式，转向更关注加密货币本身价值、真实效用及利润分配的发展阶段。

王普玉补充说，产业初期野蛮生长虽能激发创新尝试，但从长期来看，监管的介入将有助于产业走向规模化和可持续发展。

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