美国国会议员股神特别多｜蓝血工厂

最近的股神，看的是国家机密情报和国防预算报表。所谓「政治智慧」，归根究柢，不过就是「低买高卖」四个字而已。

精准买入锂矿巨头股票

参议员布兹曼（John Boozman）于5月12日大笔一挥，联署了一封冠冕堂皇的信件给五角大楼，大声疾呼美国不能依赖外国供应链，敦促国防部将本土的「斯马克奥弗（Smackover）锂矿区」列为「优先投资目标」，并要求联邦政府注资。

字里行间，充满了悲天悯人的爱国情操与捍卫国家安全的凛然大义。然后呢？3天之后的5月15日，这位爱国参议员的证券户口，就精准地买入了在该地区经营的锂矿巨头Albemarle的股票。左手写信逼政府向某个行业倒钱，右手就在股票市场低位建仓。前后只隔了72小时。

身兼国防小组委员买Palantir

布兹曼阁下同时还身兼参议院国防小组委员会的委员，负责监督庞大的美国国防部预算。最近，他又申报了高达67.5万元的股票交易，当中赫然包括他破天荒「首度买入」的Palantir——这家公司不是别的，正是为美国军方构建AI和数据系统的顶级国防承包商。

当他在庄严的国会会议室里，听著将军们汇报哪里要打仗、哪个系统需要数以十亿计的拨款时，他的脑海里大抵已经在盘算著买入价和止赚位。

另一议员同样深谙此道

无独有偶，另一位坐在众议院武装部队委员会的议员西斯内罗斯（Cisneros），同样深谙此道。此君一口气买入了11只国防与半导体相关股票。在短短时间内，11只赢了9只：买超微半导体（AMD）升17%，买TOELF暴升25%。

这位西斯内罗斯议员，不只关心国防科技，还充满了对退伍军人的「大爱」。5月份，他连续3次买入医疗设备巨头波士顿科学（Boston Scientific）的股票。那么巧，同一时间，波士顿科学正大洒金钱在华府游说，要求加快退伍军人事务部（VA）采购他们的「脊柱创伤设备」。

更拍案叫绝的是，在他最后一次扫货后的区区12天，即6月10日，国会就针对一条名为「照顾美国退伍军人法案」（Take care of America's Veterans Act）举行听证会，法案里面度身订造了一条条款，专门放宽并简化VA采购这类脊柱设备的限制。而这份满载著对老兵关怀的法案，最终不偏不倚，正好送到众议院武装部队委员会的办公桌上——你没猜错，西斯内罗斯阁下，正是这个委员会的尊贵委员。

华尔街的对冲基金经理看到这份成绩单，恐怕都要羞愧得跳楼。巴菲特还要苦读企业年报，华府的政客只需翻阅机密军事简报。甚么技术分析、价值投资，统统不如自己亲手起草的法案来得实用。

窃钩者诛，窃国者侯。一个普通平民，如果因为听到上市公司高管朋友的一句醉话而去买卖股票，美国证券交易委员会（SEC）会立刻如狼似虎地扑上来，将其送进联邦监狱；但如果是一个手握国家预算大权的国会议员，利用职务之便，一边拨款一边炒股，只要按照规定填一张申报表，这一切就成了完全合法的「个人理财」。

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