钻石保值作用不再？｜林小珍

相信许多女士都跟笔者一样，喜欢购买珠宝首饰，一来是作为配合造型的饰品，同时亦都视之为投资保值的资产，但在央行持续购入黄金及弱美元的推动下，金价今年初一度突破5,000美元，虽然近期回落至4,600美元水平，但都仍然是相当高的水平。不过，同样深得女士欢心的钻石，跟金价比较却是一个天堂，一个地狱。

天然钻石价四年腰斩近半

参考国际钻石交易所（IDEX）的钻石价格指数，在疫情期间2022年3月见顶，升至158.39位置，但之后持续向下，上个月指数一度失守83点，较高位下挫四成七，目前仍然在低位徘徊。

为何钻石价值走势如此差劲呢？在疫情期间，消费者无机会外游，有季节因素的奢侈品，例如时装和手袋等无用武之地，消费者转投相对具保值功能的钻石，带动钻石价格抽升。然而，随著经济活动恢复，消费者不再特别追捧钻石，加上内地经济增长放缓和消费降级，都拖累钻石价格。不过，令钻石价格近乎减半的最大元凶，其实是实验室培植的人工钻石。

人造钻石售价较天然低八成

人造钻石技术近年发展迅速，一般消费者根本无法凭肉眼分辨钻石是天然开采，还是在实验室培育出来，但两者价格却有天渊之别。以一卡拉的钻石为例，按2024年底的价格，人造钻石平均只是892美元，足足较天然钻石低80至85%。如此大的差距，最主要是因为培育钻石的技术提升，市场竞争激烈，令人造钻石价格在四年间大降七成四。更多消费者转投人造钻石，亦持续拖低天然钻石价格。

开采商反击天然钻不环保之说

传统钻石开采商面对人造钻石的竞争，亦不是坐以待毙。他们实行双管齐下，一方面说之以理，同时亦动之以情。

说之以理方面，传统钻石开采一向给人污染和剥削的印象，特别是在20年前，由李安纳度主演的电影《血钻》，更加深了消费者对传统钻石开采的负面形象，到实验室培育钻石出现，自然更易被受落。然而，钻石开采商积极反击，一方面强调钻石开采技术改进，对环境的影响较开采石油和其他矿产为低，同时抨击生产人造钻石采用的「高温高压」和「化学气相沉积」方法，消耗大量能源；另一方面，他们又强调钻石开采业为非洲国家创造大量就业机会，改善当地经济和教育，有助非洲国家脱贫。

天然钻喻爱情坚贞

动之以情方面，知名英国钻石商De Beers最近的广告，就强调如果想赠送钻石给伴侣，表达爱情的坚贞，应该选择要经历长年累月才能产生的天然钻石，而非在冷冰冰的实验室培育出来的人造钻石。

故事说得动听，但当现今很多人都用App快速配对伴侣，拍拖都是为了放上社交平台放闪，钻戒当然都是够大够闪最重要，又有多少人会买De Beers这个故事的帐？

天然钻市场有待新平衡

无可否认，人造钻石的供应可以说是无限，因此二手价值很低，绝对不是保值之选，只可以当成消费品，就如购买最新款手机，新买的时候可以用来炫耀，过后就只会一路贬值。至于天然钻石，可能要等到市场二分，确定有多少消费者和投资者，坚持留在天然钻石市场，价格才可以重新找到平衡。

林小珍