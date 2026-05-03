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积金易服务中心延长服务时段 减费步伐加速 4月幅度逾两成

投资理财
更新时间：09:14 2026-05-03 HKT
发布时间：09:14 2026-05-03 HKT

积金局主席刘麦嘉轩今天（3日）发表网志表示，「积金易」平台历时近两年的上台工作正式完成，为了提升3个「积金易」服务中心的处理能力和加快处理时间，服务中心将由5月中开始延长周六的服务时间，并新增周日服务时段，另外会增加预约名额，满足服务需求。

深化「区区有支援」

刘麦嘉轩指出，积金易团队上周开始在不同港铁站设立注册及查询站，积金易车队亦会提升服务，直接走入社群举办讲座及设立注册及查询站，全面深化「区区有支援」。

她又指，乐见积金易使用率持续上升，规模效益越加显著。自积金易前年投入运作后，强积金行政费已由过往平均58点子（0.58%）下调至积金易收费的37点子（0.37%）；减费步伐亦持续推进，由今年4月1日起，积金易收费更由37点子（0.37%）进一步下调至29点子（0.29%），减幅达22%，较受托人过去平均收取的58点子减少一半。

未来收费料再降至20至25点子

随著越来越多用户以电子方式使用积金易，相信积金易收费未来可以再下降至20至25点子（0.20%至0.25%），而且有信心在不足10年就可以节省500亿元行政开支，相关减费将直接惠及所有强积金计划成员，长远为退休储蓄带来更可观回报。

网志提到，积金易已成功将12个受托人的强积金计划行政系统整合在一个电子平台，一站式处理涉及约500万名计划成员、30万名雇主、1,100 万个帐户，以及逾1.5万亿元退休储蓄的强积金计划行政工作，是自强积金制度实施以来影响最深远的改革，亦是全球私营退休金系统当中首个成功例子。
 

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