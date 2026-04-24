WeLab Bank推港元定存优惠 起存额10元 最高可享2.35厘

WeLab Bank（汇立银行）推出最新港元定期存款优惠，起存额仅10元或以上，最高可享2.35厘。

适用于新资金及现有资金

今次优惠适用于所有客户，不论是新资金或现有资金，均可享有港元定期存款优惠。

108天港元定期存款，可享2.35厘；80天港元定期存款，可享2.3厘。起存金额仅为10元。

WeLab Bank表示，推出两个不同存期，旨在为客户提供更灵活的短期理财选择，既可把握较高利率机会，亦方便配合不同的资金流动需要。

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