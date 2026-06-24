北上注意｜广东爆发手足口病疫情、深圳沦重灾区 酒精搓手液对肠病毒71型无效？

爱北上的港人注意！深圳有家长在社交平台表示，有孩子就读的班级因手足口病停课超过20天。根据广东省疾病预防控制局最新公布，2026年5月全省通报手足口病占27,849宗，当中深圳更沦为重灾区。平日周末爱往返深圳的港人要留意啦！

手足口病｜广东省5月通报近2.8万宗 正值高峰期

有网友在小红书分享：「广东珠海幼儿园已停课20天」，更有老师现身指：「我教四年级，某班级里面确实出现了大概3个还是4个手足口病」。有家长表示：「我娃就中招了，一个班级基本上都倒了」、「上周发现手足口请假一周了，但是要10-14天还要开复课证明才可以回校」。亦有家长提醒，即使已接种疫苗仍可能中招。

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据知，手足口病全年皆可发病，深圳发病高峰期为4至7月、9至11月；香港的高峰期一般为5月至7月、10月至12月，目前正值两地的流行高峰期，须特别留意。如出现口腔、手、足等部位的皮疹或疱疹，以及发烧、咳嗽、喉咙痛等症状，须立即求医。

手足口病｜传播途径与潜伏期 9成患者为5岁以下

手足口病是一种由肠病毒引起的急性传染病，常见病原体包括柯萨奇病毒A16型及肠病毒71型（EV71）。其中EV71较易引致严重并发症，如病毒性脑膜炎、脑炎及类小儿麻痺症瘫痪，甚至死亡。

潜伏期 ：一般为3至6天

：一般为3至6天 主要症状 ：发烧、食欲不振、喉咙痛；发烧后1至2天，口腔会出现疼痛溃疡（出现在舌头、牙肉以及口腔的两腮内侧），手脚及臀部出现红疹或水疱

：发烧、食欲不振、喉咙痛；发烧后1至2天，口腔会出现疼痛溃疡（出现在舌头、牙肉以及口腔的两腮内侧），手脚及臀部出现红疹或水疱 传播途径：接触患者的鼻喉分泌物、唾液、穿破的水疱或粪便，或触摸受污染物件

患者病发首星期最具传染性，病毒可经粪便排放数星期，即使痊愈后仍可透过其他肠病毒再次感染。

本港衞生防护中心指，手足口病多发生于5岁以下儿童，3岁以下发病率最高。大部分患者病情轻微，7至10天内可自行痊愈。惟少数个案可能出现心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜炎等严重并发症，甚至导致死亡。家长若发现儿童出现持续高烧、神情呆滞、抽搐或呼吸急促等情况，应立即求医。

手足口病｜酒精对肠病毒71型无效？

国家卫健委指出，目前内地的手足口病疫苗主要用于预防EV71肠病毒感染所致的手足口病。6个月大至5岁的适龄儿童均可接种。但要留意，引发手足口病的肠病毒多达几十种，并非由单一病毒引起。本港衞生防护中心指出，由于目前未有疫苗可有效预防手足口病，保持良好的个人及环境卫生最为关键：

勤洗手：注意酒精搓手液对部分肠病毒（如EV71）无效，必须用清水和枧液清洁。使用枧液和清水搓手至少20秒，尤其在接触口鼻前、进食前后、如厕后及接触水疱后。 常消毒：以1:99稀释家用漂白水（1份漂白水加99份清水）清洁家私、玩具和共用物件，待15至30分钟后用水清洗。 减少接触：避免前往人多的地方，避免与患者亲密接触，不要共用个人物品。 感染后隔离休息：患童应避免上学或参加集体活动，直至所有水疱干涸。如感染EV71，建议完全康复后多留家休息两星期才回校。

资料来源：小红书、衞生防护中心、国家卫健委

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