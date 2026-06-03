7.31起可订预设医疗指示 末期病人有权拒急救插喉 家属不再两难

【预设医疗指示/预设照顾计划】「生老病死」是人生必经之路，但大众往往视「死亡」或生命晚期为遥远且沉重的禁忌。然而，人生的变化总是快过想像，意外与疾病可能毫无预兆地来袭。为了不留遗憾，我们也应趁当下思考：面对生命终章，希望如何被照顾？在哪里离世？怎样告别？

预先规划人生最后一程

「预设照顾计划」（Advance Care Planning）的核心意义，是让我们在仍然清醒、有能力表达意愿时，预先为未来的医疗与照顾安排做好准备，活出更自主的人生。

预设照顾计划｜7.31起可订预设医疗指示

「医生，如果我老公心跳停了，你们会否帮他电击急救？需要插喉维生？」

在急症室门外，家属面对「要否为病危挚爱插喉或电击急救」的抉择时，往往因不清楚患者心意而陷入无助与痛苦。为了让末期病人能得到更适切的晚期照护并尊重其自主权，立法会已于2024年通过《维持生命治疗的预作决定条例》，并 将于今年7月31日正式生效 。

条例订明，精神上有能力行事的成年病人，可以订立「预设医疗指示」（Advance Medical Directives），预先以书面形式拒绝心肺复苏术、人工辅助呼吸及导管喂饲等维持生命治疗。若日后不幸患上末期疾病、陷入持续植物人状态或不可逆转的昏迷时，医护人员便会遵从病人的意愿，不提供或撤去相关的维持生命治疗。

这并非提早放弃生命，而是提早想清楚，让日后的选择更符合自己的价值和信念，也让家人和医护人员在关键时刻更有依据，少一点猜测，多一点安心。

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预设照顾计划｜自然死亡可居家或留院

「医生，如果之后情况转差，我可以带他回家照顾吗？或是留在医院会好些？」

当病情转差时，有人希望留在医院或宁养中心，亦有人渴望回到熟悉的家中或院舍生活。随着本港「居处离世」的制度逐步完善，法律上亦有相应配合。根据《死因裁判官条例》（第504章）及《2023年死因裁判官条例（修订附表1）公告》（《第504章公告》），由2024年6月3日起，若病人于家中或院舍自然死亡，而他在离世前被诊断患有末期疾病，并在死前14日内的最后患病期间曾由一名注册医生诊治，其死因证明书注明死于自然原因，则该死亡个案毋须呈报死因庭。

现时已有不少院舍和机构推动晚晴照护及居家善终服务。这些安排提醒我们，选择在在哪里走完最后一程，亦是一种生活方式与尊严的体现。

预设照顾计划｜丧礼可预先安排

「我们应该选择火葬或土葬？丧礼要怎样安排才合他心意？」



生命旅程的终点，还包括如何告别。传统的丧礼细节繁复，若生前没有交代，后辈往往只能在悲恸中摸索、猜测逝者的心意。食物环境衞生署近年积极鼓励市民选择绿色殡葬，将骨灰撒放于辖下纪念花园，既简洁又符合回归自然的理念。

此外，现时亦有环保机构推崇个性化环保棺，市民可亲手绘上字句或选择喜爱的图案；更有近年流行的「个性化生命颂礼」，可按逝者生前预早计划，依其性格、喜好与信仰设计温馨、释怀的告别仪式。这些细节的预备，不仅能彰显逝者的独特生命故事，更是对生命最后阶段的最高敬意。

及早规划 不留遗憾

预设照顾计划是每一个人都值得了解、值得预备的生命对话，而非病患或临终者的专利。它让我们在清醒、仍然有选择能力时，先看见自己真正重视甚么，再把这份心意转化成可被理解、可被尊重的安排。若果早一点讨论，选择或许可以更安心、告别或许可以更贴近挚爱的一生。

市民若想进一步认识更多，可把地区康健中心或社区单位的分享会及教育讲座，作为踏出的第一步起点，慢慢学会与家人畅谈生死。让我们把心意化作行动，好让爱与心声不至于太迟。

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师 关静文女士

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