「癌王」胰腺癌标靶药突破！存活期由6个月延至13个月 肿瘤学家形容成果「史无前例」　

被誉为「癌王」的胰腺癌（胰脏癌）向来以扩散速度快、存活率极低著称。一项针对胰腺癌关键致癌基因「KRAS」的实验性口服标靶药物「Daraxonrasib」，在第三期临床试验中展现出突破性的疗效。新药不仅成功让晚期转移性胰腺癌患者的中位存活期几乎延长一倍，其副作用亦显著低于传统化疗。这项震撼医学界的研究成果于 5 月 31 日在「美国临床肿瘤学会」（ASCO）年会上正式发表，并同步刊登于国际权威医学期刊《新英格兰医学期刊》（NEJM）。多位全球顶尖肿瘤科专家形容，这是胰腺癌治疗领域数十年来最重大的历史性进展。

临床试验疗效显著且生活质素改善 总存活期延长近一倍

据美联社报导，该项临床试验随机抽选了 500 名已接受过化疗但病情未见好转的转移性胰腺癌病患，并将其分为「Daraxonrasib标靶药物组」与「标准化疗组」进行对比：

数据显示，接受 Daraxonrasib 治疗的患者，其总存活期中位数高达 13.2 个月，远高于标准化疗组的 6.7 个月；在疾病控制时间（无恶化存活期）方面，标靶组达 7.2 个月，同样倍增于化疗组的 3.6 个月。此外，标靶药组患者的癌痛症状获得大幅减轻，整体生活质素明显改善。

主导该研究的洛杉矶加大（UCLA）健康中心胃肠肿瘤计划共同主任温伯格（Zev Wainberg）指出，虽然新疗法目前仍无法完全根治胰腺癌，但已是医学界迈出的一大步。他感叹，在亲眼见证两组患者的生存差异时感到悲痛，因分配至化疗组的病人如今已全数离世：「这是我参与过最令人难过的研究之一，这证明我们必须摆脱过度依赖传统化疗的困局。」

数据显示，接受 Daraxonrasib 治疗的患者，其总存活期中位数高达 13.2 个月，远高于标准化疗组的 6.7 个月

创新「分子胶」技术攻破抗药屏障

据美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，Daraxonrasib 最核心的医学贡献，在于它成功攻克了长年被科学界视为「不可成药」（Undruggable）的 KRAS 基因突变黑洞：

在人体中，KRAS 基因负责调控细胞生长讯号。一旦发生突变，细胞生长开关就会持续处于「开启」状态，导致癌细胞无限制地疯狂增殖。统计显示，超过 90% 的胰腺癌患者都带有此基因突变。然而，由于突变蛋白的表面结构异常平滑，缺乏可让药物附著的「锚点」，数十年来跨国药厂均未能研发出有效药物。

Daraxonrasib 采用了革命性的分子结构设计。它进入人体后会与细胞内的「环孢素A」（Cyclophilin A）蛋白结合，发挥如同「分子胶水」般的黏合效应，将药物强行固定在光滑的 KRAS 突变蛋白上，从而精准阻断肿瘤的讯号传递，拉下癌细胞的生长煞车。

未来有望应用于肺癌及大肠癌等多种恶性肿瘤

波士顿丹纳-法柏癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）黑尔胰腺癌研究中心主任沃尔平（Brian Wolpin）在年会上表示，数据反映几乎所有转移性胰腺癌患者都有机会从中受益，该药物有望成为现行治疗失效后的国际新标准疗法。

医学界对此药寄予厚望的另一原因，在于 KRAS 基因突变并非胰腺癌独有，它亦广泛存在于非小细胞肺癌、大肠直肠癌、卵巢癌、子宫内膜癌及胆管癌等多种本港常见的恶性肿瘤中。研究人员指出，胰腺癌仅是该药物获得临床验证的第一个适应症。随着「分子胶」技术的大门被打开，未来该药物将陆续拓展至其他主流癌症的临床应用，造福更多晚期癌症患者。

胰脏癌病征不明显 大便颜色响警号

胰脏癌是本港第4大致命癌症，在2022年录得920宗胰脏癌死亡个案。根据医管局资料，胰脏藏于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于在胰脏的恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，因此不少病人到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。即使可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。如果有以下征状，可能是患上胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

预防胰脏癌必做5件事

大多数的胰脏癌发生在年龄65岁以上的人士，风险因素包括：

种族：黑人的风险较高

性别：男性比女性有更高风险

抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍

糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险

超重：超重的人有较大风险

饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌

化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料

感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍

遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见

慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但并不一定是导致胰脏癌的原因

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长

保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标

经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会

健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险

避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

资料来源：自由健康网

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