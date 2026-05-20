香薰治疗改善长者脑退化？研究证可减焦虑失眠 即睇迷迭香/薰衣草/柠檬/甜橙有乜功效？

世界卫生组织数据显示，2021年全球约有5,700万人患有认知障碍症（俗称脑退化症），每年新增个案近1,000万宗。患者除了记忆力衰退，亦常出现躁动、焦虑、失眠等行为及心理症状，令照顾者身心俱疲。虽然药物治疗十分重要，但同时可能带来嗜睡或增加跌倒风险等副作用。因此，医学界近年积极寻找较温和的非药物治疗方案，而「香薰治疗」正是备受关注的选项之一。

嗅觉直达边缘系统 唤醒情绪记忆

香薰治疗主要利用天然植物提取的精油，透过嗅觉刺激或皮肤吸收发挥疗效。嗅觉神经是少数能直接连通大脑边缘系统（Limbic System）的感官通道，该处正是负责情绪调节与记忆的核心区域。即使患者的语言及认知能力已明显退化，熟悉且愉悦的气味仍有机会唤起过往的回忆与正面情绪，带来心理抚慰，从而缓解焦虑、躁动及睡眠困扰等问题。

早激晚静配搭 临床证实减轻躁动

近年多项临床研究证实，香薰治疗对改善患者的行为及心理症状具有正面效益。日本一项针对认知障碍症长者的研究采用了「早激晚静」方案：早上使用迷迭香及柠檬精油提升注意力及日间认知功能；晚上则改用薰衣草及甜橙精油，以稳定情绪及促进睡眠。结果显示，参加者在时间及个人定向等认知评估中的分数有显著改善，且未见严重副作用。

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此外，笔者的研究团队近年亦针对家居吸入式香薰治疗进行探讨。结果发现，使用香薰的长者在躁动、焦虑、抑郁及睡眠等问题上均有不同程度的改善，同时有效减轻了照顾者的沉重压力。

4大常用精油 缓解认知障碍症

根据研究及临床实践，以下四款精油较常应用于认知障碍症照护中：

薰衣草（Lavandula angustifolia）： 具镇静及稳定情绪效果，有助减少躁动行为及改善睡眠，适合傍晚或睡前使用。低血压患者及怀孕初期妇女应避免使用；服用薄血药者则宜只作吸闻。

迷迭香（Rosmarinus officinalis）： 有助提升注意力和记忆力，增强认知能力，适合日间使用。高血压患者、癫痫患者及孕妇不宜使用。

柠檬（Citrus limon）： 有助提振情绪及帮助精神集中，可配搭迷迭香于早上使用。由于具光敏性，若涂抹于皮肤，使用后12小时内应避免日晒。

甜橙（Citrus sinensis）： 气味温暖，有助缓解压力与失眠，可配搭薰衣草于晚上使用。同样具光敏性，若接触皮肤需注意防晒。

在家中应用时，应遵守「低剂量、短时间、观察反应」三大原则。避免将高浓度或未稀释的精油直接涂于皮肤，长者适用浓度建议不超过1%至3%。若作吸闻，每次可滴1至2滴精油吸闻约一小时，或在通风环境下短时间扩香。使用期间需留意长者有否出现头痛、恶心或抗拒气味，如有不适应立即停止。若长者有气喘、严重心肺疾病或癫痫史，使用前应咨询医生或合资格香薰治疗师意见。

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香薰治疗非万灵丹 辅助治疗释放压力

香薰治疗并非万灵丹，它属于相对低风险、易于在家中实施的非药物辅助疗法，其角色在于配合、而非取代药物及正规医疗诊治。虽然现有研究数据大致正面，但碍于大部分研究规模较小且操作方法不一，医学界仍需透过更严格的大型实证研究，才能更准确评估其对不同疾病阶段的效益与最佳剂量。

对于照顾者而言，在医护人员和香薰治疗师的指导下，循序渐进地将香薰治疗融入日常照护程序，不仅能为长者带来一份额外的安慰与宁静，同时让照顾者在沉重的照顾压力下，获得片刻的心灵喘息。

撰文：香港都会大学护理及健康学院助理教授李小燕博士

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