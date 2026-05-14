肠漏是甚么？可致疲劳失眠慢性发炎 补充「麸醯胺酸胜肽」助修复肠道屏障

近年「肠漏」一词备受关注，有说是与疲劳、发炎与失眠等问题有关，影响都市人健康。有专家指，肠漏不只是肠胃敏感，而是人体免疫系统的防护墙被破坏，不容忽视！

肠漏是甚么？可能是慢性疲劳的元凶

遗传优生科医生张家铭在个人专页分享，肠漏是指肠道屏障变得松弛，令本不应进入体内的毒素、细菌代谢物及发炎物质容易渗入血液。张医生提醒，人体超过七成以上的免疫系统都与肠道有关，肠道每天有大量物质进出——食物、营养、细菌、毒素、病毒与发炎信号。「肠道屏障」决定甚么该进入身体，甚么该阻挡在外。一旦屏障变弱，身体便会出现各种异常：

肠漏是甚么？可能是慢性疲劳的隐形元凶

胃食道逆流

胀气、肠躁症

没有感冒却持续疲倦、脑袋昏沉

睡不好

皮肤过敏

慢性发炎

自律神经混乱

当肠道屏障变弱，细菌毒素与发炎物质容易进入体内，免疫系统便长期处于警戒状态，整个人进入「恢复越来越慢」的模式。这就是为甚么有些人检查数据没有大问题，但身体一直不舒服；很多现代人早上醒来疲累，下午昏沉，晚上疲倦却又睡不深，背后往往出现「低度慢性发炎」。

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肠道修复的关键营养：麸醯胺酸

张医生指出，我们肠道内的细胞更新速度极快，每天都需要大量能量来修补和再生。这些细胞最重要的「燃料」之一，就是麸醯胺酸（Glutamine），为肠道提供维修所需的力量。当身体面对压力、熬夜、感染、化疗、慢性发炎，甚至剧烈运动时，对麸醯胺酸的需求会突然大增。如果消耗速度比补充更快，肠道便无法及时修复，屏障变弱，容易出现「以前熬夜没事，现在攰足三天」、「以前乱吃没问题，现在一吃油腻就胃痛」的情况。

调节发炎路径 平衡肠道菌群

传统的麸醯胺酸不太稳定，遇水或加热容易失效，升级版「麸醯胺酸胜肽」，更稳定、吸收更好，有效修复整个肠道系统。麸醯胺酸胜肽能帮助身体重新加固肠道细胞之间有紧密的「紧密连结」，细菌和发炎物质便难以穿过肠道，引发慢性发炎。这道墙，很多人的问题核心并非「营养不够」，而是「身体一直在漏」。

麸醯胺酸胜肽还能调节人体慢性发炎的核心路径，这条路径与代谢综合症、脂肪肝、肠道发炎、慢性疲劳和自体免疫疾病都有关。此外，它能增加肠道好菌（如乳酸杆菌），并促进生成抗发炎物质，有助稳定肠道环境、抑制坏菌、平衡免疫力。

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如何有效补充？先减少损耗源

许多人问：「应该怎么补？」但首要步骤是确保身体处于适合修复的状态。如果你仍每天熬夜、暴饮暴食、压力大、睡不足，再好的营养也容易被消耗掉。应先减少以下损耗来源：

吃晚餐时间太晚

高糖、精致淀粉过多

超加工食品

饮酒

长期焦虑与情绪压力

建议调整饮食节奏：

提早吃晚餐 减少宵夜 多吃深色蔬菜、菇类、海藻、燕麦、豆类和发酵食物

再配合适当补充麸醯胺酸胜肽，才能真正修复肠道，最佳补充时间是空腹时、运动后、睡前或肠胃休息时段，这些时候身体较容易进入「维修模式」，尤其在深层睡眠期间，肠道修复和免疫平衡会更活跃。

资料来源：遗传优生科医生张家铭

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