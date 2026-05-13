你的样子如何？研究揭帅哥美女更长寿 颜值越高、免疫力/抗病毒能力越强

爱看帅哥美女之心，人皆有之。平日遇上外型出众的人，总不免多看两眼。然而，好看的外表不仅「养眼」，有科学研究更发现，颜值较高的人，免疫系统可能也较为强大，更加健康长寿。

高颜值=健康？159人血液检测揭与免疫指标挂钩

一项发表于《英国皇家学会学报B》的研究指出，传统上与吸引力相关的特征例如脸部对称、眼睛明亮等，可能是身体更擅长抵抗病毒感染的迹象。研究负责人、德州基督教大学的Summer Mengelkoch表示，人们之所以被这类外表吸引，或许是因为大脑天生就倾向寻找健康的伴侣。

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研究团队招募了159名平均年龄仅20岁的年轻男女（女性79名、男性80名），均为德州基督教大学学生或附近居民，身体健康、没有超重，实验前未有服用不良药物或饮酒。研究人员先为他们拍摄不化妆、表情中性的照片，然后邀请492名线上评分者对照片中的吸引力进行评分。

科学家评估参与者的健康状况，包括免疫状态、身体发炎程度及自我报告的健康水平。结果令人惊讶：在调查中被评为最具吸引力的男性和女性，其免疫功能的某些指标明显更佳。

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帅哥美女免疫力更佳、抗菌抗病毒双重优势

这些帅哥美女拥有较高的「大肠杆菌生物颗粒吞噬率」——这是白血球在病原体致病前将其「吞噬」并摧毁的过程。同时，他们的嗜碱性粒细胞和自然杀手细胞（NK细胞）水平较高，而中性粒细胞则较少。

研究人员发现，被评为「长相有吸引力」的人，其免疫功能相对健康，尤其在细菌免疫方面表现突出。即使将他们的血浆提取出来培养金黄色葡萄球菌，细菌的生长速度也较慢，这种现象在女性身上尤为明显。这意味著，颜值较高的人血液抗菌功能更强，更不容易生病。被女性认为更有吸引力的男性，拥有更高效的「自然杀手」细胞，这种细胞能摧毁体内受病毒感染的细胞，有助对抗多种病毒。

脸部对称+清澈肤质=健康标记

长久以来，人们便直觉认为长得好看的人较健康。专家解释，清澈的皮肤和明亮的大眼睛本身就是身体健康的讯号——生病时，眼睛会显得更狭窄、更暗沉。这项研究结果也与过往类似研究互相呼应。早前曾有调查发现，女性当中长得越好看的人，不仅可能活得更长寿，感冒的次数也较少。

高颜值或许不仅是外在的优势，更可能反映了体内免疫系统的强大。

资料来源：New York Post

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