眼睛也要做防晒！专家解构紫外线恐致眼睛灼伤病变 太阳眼镜要点拣？

踏入初夏，少不了阳光普照，大众纷纷出外活动。不少人习惯会做好防晒，但高强度的紫外线不只伤害皮肤，更可能对眼睛造成不可逆的损害。有专家指，紫外线可令眼睛晒伤、引发从急性疼痛到永久视力丧失等多种问题，就像涂抹防晒保护皮肤一样，保护眼睛同样不容忽视！

眼睛晒伤会造成光角膜炎

外媒报道，英国视光师学院临床顾问Paramdeep Bilkhu医生指出，眼睛是非常精密的结构，紫外线暴露可能引发多种问题。Bilkhu医生解释，若在短时间内暴露于大量紫外线下，眼睛实际上会「晒伤」，这种情况称为光角膜炎。典型症状包括：

眼睛晒伤会造成光角膜炎

双眼急性红肿

异常流泪

畏光（对光线极度敏感）

视力模糊

值得注意的是，这种状况不只发生在晴天。高海拔地区（尤其是滑雪时）风险更高，因为阳光不仅从上方直射，还会从地面雪、冰或水面强烈反射。即使天气阴沉，紫外线指数仍可能偏高，造成伤害。

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白内障、黄斑部病变与眼周皮肤癌

无论身处室内或室外，高温环境都会加速眼球表面泪液的蒸发。Bilkhu医生表示，这就是为甚么人们在温暖气候下更容易感到眼睛干涩。长期暴露于高紫外线环境，会出现以下眼睛病变：

白内障：长期、高剂量的紫外线暴露与白内障的形成有明确关联。经常长时间在户外活动且年暴露量高的人，罹患较严重白内障的年龄会提前。

黄斑病变：每年的紫外线累积暴露量也与黄斑部病变的发生及严重程度相关。若未及时治疗，可能导致永久性视力丧失。

眼周皮肤癌：眼睛周围的皮肤非常脆弱。长期暴露于高紫外线环境，会增加患基底细胞癌（最常见的眼周皮肤癌）的风险。虽然这类肿瘤生长相对缓慢，但仍可能对眼睛结构造成严重损害。

护眼防晒5大建议 即睇太阳眼镜要点拣

Bilkhu医生提出以下具体对策，帮助大众在享受阳光的同时守护眼睛健康：

1. 查看紫外线指数

大多数天气网站或手机应用程式均提供紫外线指数（UVI）。当指数超过3时，不仅皮肤需要防晒，也应戴上优质太阳眼镜保护眼睛。

2. 选择合格太阳眼镜

许多人误以为镜片颜色越深防护力越强，这其实是迷思。应寻找CE标志或UKCA标志，这代表太阳眼镜符合欧盟标准，能有效阻隔有害紫外线。

3. 考虑包覆式太阳眼镜

包覆式设计能阻挡来自侧面的紫外线，提供更全面的防护，特别适合长时间在户外活动的人士。

4. 戴阔边帽

阔边帽可提供额外的防护，尤其是对于头皮或脸部容易晒伤的人，帽子能减少直射与反射的紫外线进入眼睛。

5. 定期眼睛检查

即使没有任何不适症状，也应每2年预约一次视光师进行全面检查。这是及早发现眼睛问题（甚至其他全身性健康问题）的最佳方式。

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消委会：查看太阳眼镜标签

本港消委会提醒，可以查看太阳眼镜上的标签以得知其防紫外线的能力，以下标签表示镜片能遮挡所有紫外线：

消委会：查看太阳眼镜标签

「100%紫外线保护」（100% UV Protection）

「全效紫外线保护」（Total UV Protection）

「UV 400」

市面上以声称符合欧洲／国际标准ISO 12312-1的太阳眼镜最常见，亦有部分太阳眼镜会标示声称符合美国标准ANSI Z80.3或澳洲／新西兰标准AS/NZS 1067等的要求。

根据国际标准ISO 12312-1，镜片可分为5个类别（类别0至4），各类别的透光率及紫外线穿透度的要求不同，适用的用途也因而不同：

类别0至1： 装饰用途，阻隔太阳强光的能力有限

装饰用途，阻隔太阳强光的能力有限 类别2至3： 一般用途，阻隔太阳强光的能力则较好

一般用途，阻隔太阳强光的能力则较好 类别4：属特殊用途，可完全阻隔太阳强光

要注意，用作特殊用途的类别4太阳镜由于透光率不超过8%，会使驾驶者未能有效分辨交通灯号的颜色，故不适合驾驶者选用。

资料来源：Irish News、消委会

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