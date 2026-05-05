看门口必备！港大医学院研发中风急救鼻喷剂 送院前一喷减8成脑损伤

中风治疗争分夺秒，每一秒都至关重要。若错失黄金治疗时间，往往会导致永久性残疾，为全球医疗系统带来沉重负担。港大医学院联同InnoHK先进生物医学仪器中心（ABIC）成功研发「纳米干粉鼻喷剂」，中风患者只需在送院前简单一喷，药物便可经鼻腔直达大脑，能减少超过八成脑梗死，为缺血性中风的院前急救带来重大突破；这项技术更于第51届日内瓦国际发明展夺得两项最高荣誉。

中风治疗｜纳米粉末突破血脑屏障、直送大脑

中风治疗的最大难题，在于药物难以跨越大脑的「血脑屏障」（Blood-Brain Barrier）。港大医学院药理及药剂学系副教授兼ABIC项目主任周圣峰谈到这项发明的灵感时表示：「中风会在几分钟内夺走大脑功能，但太多患者错过了这短暂的治疗窗口。」

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为攻克此难题，团队成功开发「鼻脑递送纳米喷剂」，将神经药物制成纳米包裹微米粉末，结合纳米与吸入科技；当粉末喷入鼻腔，会迅速分解成纳米状态，即可将神经治疗药物直接传送到大脑，即使在患者到达医院之前也能迅速发挥神经保护作用，实现院前急救方案。

中风治疗｜院前急救潜力 守护认知运动功能

许多中风患者往往在送往医院途中已错过最佳治疗时机，这款无创鼻喷剂的最大突破，患者简单一按即可在送医前保护认知与运动能力，降低医疗负担，展现巨大潜力。

在临床前动物模型数据证实，在中风发生后30分钟内使用该干粉鼻喷剂，能显著减少超过80%的脑梗死体积。换句话说，即使患者在送院途中，也能即时获得脑部保护，大大降低永久性损伤的风险。

ABIC的邵子桐博士强调，这项技术并非取代现有医院治疗，而是作为送院前「争分夺秒」的辅助措施。她道出这项技术的真正价值：「中风后最关键的是时间，哪怕能守护大脑多10分钟，也许就能决定病人日后能否走路或说话。」这款便携、易用、无创的鼻喷剂，不仅有望降低中风患者的致残率，更能减轻医疗负担，是居家必备的「看门口」药物。

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中风治疗｜获国际殊荣肯定 望拓展至更多脑部疾病

这项突破性研究早前在「HKUMedXelerate2025」中脱颖而出，其后代表香港出战第51届日内瓦国际发明展，一举夺得最高荣誉——「特别大奖：中国代表团奖」及「评判特别嘉许金奖」，足证其创新性与临床应用潜力获得国际权威肯定。

周圣峰教授分享研发理念时表示：「随着全球人口老化，我们希望把救助送到患者身边，因为每一秒都至关重要。这项创新有望保护大脑、守护生活质素，并为其他神经疾病患者开辟新的可能。」

目前，这款「纳米干粉鼻喷剂」主要针对缺血性中风的院前急救，未来有望将此技术应用于其他神经系统疾病，如脑创伤、阿兹海默症或帕金逊症等，提供崭新解决方案。

资料来源：HKU Med、HKU、ABIC

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