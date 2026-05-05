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78岁荷里活影星苦陷「等死」边缘！CAR-T细胞疗法成救星 奇迹治愈血癌 港大引入此技术 73岁末期病人2个月内大幅好转

医生教室
更新时间：11:00 2026-05-05 HKT
发布时间：11:00 2026-05-05 HKT

现年78岁荷里活巨星 Sam Neill，当年凭《侏罗纪公园》中「恐龙博士」一角成为影迷的集体回忆。近年一直与癌魔搏斗的他，日前于社交平台分享喜讯，表示在参加澳洲一项临床试验并接受「CAR-T 细胞疗法」后，体内的癌细胞已奇迹消失。事实上，这项突破性疗法亦已引入香港，香港大学团队更曾成功令一名73岁的末期血癌患者，在短短两个月内病情大幅好转。

影坛巨星抗癌成功Sam Neill 走出等死边缘

根据英国多家媒体报道，Sam Neill于2022年确诊患上罕见的「血管免疫母细胞 T 细胞淋巴瘤」（angioimmunoblastic T-cell lymphoma），属第三期血癌。他亲自交代心路历程时透露，过去几年主要接受化疗，但效果欠佳，更一度陷入「等死」边缘。

在万念俱灰之际，他决定尝试针对淋巴瘤的「CAR-T 细胞疗法」。治疗效果出乎意料地理想，上周检查证实体内已无癌细胞。他欣喜地表示：「对此我感到非常高兴，确实非常开心地说，我的身体中没有癌症。一切都很正常。我们都感到非常惊讶。」目前他正积极争取澳洲政府将这项昂贵治疗纳入公共医疗系统。

港大率先引入内地技术

香港大学李嘉诚医学院与玛丽医院临床团队，亦已率先采用 CAR-T 细胞治疗血癌。团队最近成功为首名多发性骨髓瘤患者进行治疗，不仅疗效显著，且未出现严重并发症。这是香港首次使用内地制造的先进 CAR-T 细胞产品，为引入内地新型细胞治疗技术开创先例。

本地73岁末期患者重获新生

一名73岁男患者于 2024 年确诊末期骨髓瘤，当时所有常规治疗均失效。他因肿瘤压迫导致严重疼痛及失禁，需要导尿管排尿，且完全卧床无法行动。院方于2024年12月31日为其安排 CAR-T 细胞治疗。至2025年1月，CT 扫描显示治疗反应极佳，至去年初他已几乎完全康复，不但能自理生活，更能独立前往诊所覆诊。

CAR-T 细胞疗法原理：改造自身免疫细胞

CAR-T 细胞疗法是一种利用患者自身免疫系统歼灭癌细胞的突破性方案。技术通过「血液成份分离术」从患者血液中提取 T 淋巴细胞，运往工厂进行基因改造，植入能精准辨识癌细胞的「嵌合抗原受体」（CAR），再重新注入患者体内发挥抗癌作用。针对骨髓瘤的疗法专门攻击名为 B 细胞成熟抗原（BCMA）的蛋白质。

骨髓瘤常见于40至50岁人士，会引发贫血、骨质破坏及肾功能损害。传统一线药物或干细胞移植后仍有高复发风险。港大医学院内科学系讲座教授邝沃林表示：「目前，玛丽医院是香港唯一提供骨髓瘤 CAR-T 细胞免疫疗法的医院。现有的先导 CAR-T 细胞治疗计划，目标是每年治疗五至十名骨髓瘤患者。」这项技术为传统治疗无效的患者带来了重生的希望。

延伸阅读：癌症名医教8招抑制癌细胞 复发率减30%！吃1类食油防癌功效大增

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