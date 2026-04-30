大肠癌新药｜英国研究证九周免疫治疗 近六成患者肿瘤消失 全数病情受控

大肠癌治疗迎来革命性突破！伦敦大学一项研究显示，32名确诊第2或第3期大肠癌的患者，在术前接受九星期的免疫治疗药物「Pembrolizumab」后，全部人的肿瘤受控。33个月后，近六成患者体内已无癌细胞踪迹，其余患者的病情亦未有恶化。研究团队形容结果「极为鼓舞」，有望改写大肠癌的治疗模式。

全部32人病情受控 59%达无肿瘤状态

该项由伦敦大学学院（University College London）主导的研究，招募了32名确诊第二期或第三期大肠癌的患者。他们均带有一种名为「dMMR/MSI-H」（错配修复缺陷／高度微卫星不稳定）的基因特征——此类患者约占肠癌病例的10%至15%，传统化疗效果往往不理想。

【同场加映】大肠癌常见征状

研究团队并未采用标准的六个月术前化疗方案，而是让患者服用九周的免疫治疗药物「Pembrolizumab」（商品名Keytruda）。这种药物能激活患者自身的免疫系统，精准识别并杀死癌细胞。结果令人惊叹：

追踪33个月时， 59%患者（约19人）完全无肿瘤

其余患者肿瘤持续受控，未见复发

按照传统治疗预期，至少25%患者会在此期间复发

73岁患者亲述：癌细胞消失了

73岁的Christopher Burston来自多塞特郡，是试验参与者之一。他回忆道：「医生说，癌细胞基本上已经消失了。我感觉几乎恢复正常。我觉得自己非常幸运，如今我的主要问题是年龄，而不是癌症或任何疾病。」

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传统化疗副作用较大，而Pembrolizumab属于「免疫检查点抑制剂」，它协助免疫系统重新识别并攻击肿瘤。对于dMMR/MSI-H基因特征的肠癌患者，效果尤为显著，适用于第二期或第三期局部肿瘤（尚未扩散），替代术前化疗，缩短疗程至9周。

未来方向：预测哪些患者对治疗有效

研究负责人Dr. Kai-Keen Shiu表示：「经过近三年时间，没有一位患者出现癌症复发，这是极其令人振奋的结果。更令人兴奋的是，我们现在可能可以透过个人化血液测试和免疫分析，预测哪些患者对治疗有反应。」

大肠癌有哪些症状？成因是甚么？

衞生署资料显示，大肠癌是结肠或直肠内的细胞异常生长所形成的癌病；癌细胞会持续生长，并逐渐扩散和转移至身体其他部位。大肠癌是香港常见的癌症，是男性第2位最常见的癌症。

大肠癌常见征状：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变（持续便秘或腹泻）

粪便形状改变（幼条状）

大便后仍有便意

无故体重下降

下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）

手脚冰冷

疲倦

心跳加速

气喘

面色苍白

头晕

大肠是消化系统的最后部份，分为结肠与直肠；有时大肠内壁细胞会不正常生长，出现瘜肉、溃疡或其他形态肿块，但大部份肿块多为良性的，唯亦有小部份瘜肉可能发展成为恶性肿瘤，变成大肠癌。年纪愈大人士，患上大肠癌的机会便愈高，特别是50岁以上的人士更要加倍注意。大肠癌的成因/风险因素包括：

饮食中的纤维含量不足

进食大量红肉和加工肉食

缺乏体能活动

肥胖

饮酒

吸烟

资料来源：UCL

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