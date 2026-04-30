便秘未必是少吃菜/饮水！恐藏大肠癌/柏金逊危机？医生教4招通便 1如厕姿势助排便畅通

便秘是极其普遍的都市病，据衞生署统计，本港每7人便有1人受便秘困扰。很多人以为便秘只因少吃菜、少喝水，其实可能暗示藏大肠癌和柏金逊危机。外科专科医生刘卓灵接受《星岛头条》访问，详细拆解便秘背后的潜藏成因，并教4招通便方法及1个极速畅通如厕姿势，协助大众守护肠道健康。

如何定义便秘？6大警号中2项为便秘

刘医生指出，便秘并非单纯指排便减少，而是一种排便功能紊乱的综合表现。若在过去3个月内，持续出现以下2项或以上症状，便可判定为便秘，应及早求医：

每星期排便少于3次

排便时需过度用力

便后持续有排不净的感觉

粪便呈粒状、硬块状

肛门或直肠有阻塞、闭塞感

需要用手辅助（如按压腹部、扩肛）才能排便

便秘未必是少吃菜/饮水！恐藏大肠癌/柏金逊危机？

刘医生表示，便秘成因可分为「饮食」与「非饮食」两大类：

1.饮食方面

膳食纤维摄取不足： 如蔬果、全谷物摄入少会使大便体积减小、肠道蠕动减缓。

如蔬果、全谷物摄入少会使大便体积减小、肠道蠕动减缓。 水分摄取不足： 则导致大便干硬难以排出。

则导致大便干硬难以排出。 过量摄入高脂肪、高蛋白食物：如油炸食物、红肉亦会延缓肠道运输，增加便秘风险。

2.非饮食方面

年龄增长： 随著年纪增加，肠道蠕动减慢、消化液分泌减少，加上腹肌与盆底肌肉乏力、直肠敏感性下降，令长者便秘风险远高于青壮年。

随著年纪增加，肠道蠕动减慢、消化液分泌减少，加上腹肌与盆底肌肉乏力、直肠敏感性下降，令长者便秘风险远高于青壮年。 药物影响： 如部分抗高血压药、铁剂、钙片、抗抑郁药及止痛药等，都可能抑制肠道蠕动。

如部分抗高血压药、铁剂、钙片、抗抑郁药及止痛药等，都可能抑制肠道蠕动。 身体疾病： 直肠或大肠癌、甲状腺功能减退、神经系统疾病（如柏金逊症）、肠易激综合症及痔疮等，均可能引发或加剧便秘。

直肠或大肠癌、甲状腺功能减退、神经系统疾病（如柏金逊症）、肠易激综合症及痔疮等，均可能引发或加剧便秘。 生活习惯：长期久坐、缺乏运动、刻意忍便、作息不定时，以及精神压力（焦虑、紧张）、妊娠等，都会干扰肠道正常功能。

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大力排便暗藏多种健康风险 恐诱发中风/心肌梗塞？

刘医生指，不少便秘患者为了尽快排出干硬的粪便，往往不自觉地过度用力。这种看似十分努力的行为，实则暗藏多种健康风险：

用力排便时肛门周围的血管压力会急剧上升，长期如此易诱发或恶化痔疮；而干硬的粪便强行通过肛门，亦有机会撕裂肛管皮肤，引发剧痛的肛裂。

对于长者或本身患有高血压、心脏病的人士，突然用力会令血压飙升、心跳加快，增加中风或心肌梗塞的机会。

部分人甚至会因过度刺激迷走神经，导致心跳减慢、血压骤降，出现短暂头晕、眼前发黑，甚至排便性晕厥。

长期过度用力还会削弱盆底肌肉的支持力，严重时有机会造成直肠黏膜脱垂，进一步干扰正常排便功能。

乱食保健品通便 恐引发严重副作用？

市面充斥标榜「润肠通便」、「整肠排毒」的保健品，刘医生表示，芦荟含胶质成分，虽能润滑肠道，促进排便，但过量食用易引发腹泻、腹痛，肠胃敏感者使用时则更需谨慎。部分人可能对芦荟过敏，出现皮肤瘙痒、红肿，甚至严重过敏反应，孕妇及哺乳期妇女应避免使用。

至于益生菌虽能透过调节肠胃菌群平衡，改善消化功能，缓解便秘，但过量有机会导致腹胀、肠鸣或腹泻。此外，免疫功能低下的人士使用益生菌可能增加感染风险，如菌血症；长期大剂量使用还有机会引发肠道菌群依赖性，影响自身调节能力。

他亦提醒，芦荟与某些药物（如抗凝血剂）有机会产生相互作用，影响药效；益生菌若与抗生素同服，需间隔两小时以上，以避免拮抗作用。建议使用前咨询医生，根据个人体质及健康状况选择适合的产品，并遵循推荐剂量，避免长期依赖，以维持肠道健康。

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4大方法改善便秘 1如厕姿势助排便畅通

要彻底改善便秘，刘医生强调必须从生活习惯入手，而非急于依赖药物，建议透过以下4大方法：

4大方法助改善便秘：

饮食调整： 每日摄取25至30克膳食纤维，例如多吃蔬菜（菠菜、西芹、白菜）、水果（橙、雪梨、苹果、香蕉）、全谷物（糙米、燕麦、粟米）及豆类。饮食上宜清淡，减少辛辣、油炸及干硬食物。

每日摄取25至30克膳食纤维，例如多吃蔬菜（菠菜、西芹、白菜）、水果（橙、雪梨、苹果、香蕉）、全谷物（糙米、燕麦、粟米）及豆类。饮食上宜清淡，减少辛辣、油炸及干硬食物。 补充足够水分： 每天饮用1500至2000毫升水（约6至8杯），可于每餐前饮200至300毫升，天气炎热或出汗较多时更要额外补充，以防脱水令便秘加剧。

每天饮用1500至2000毫升水（约6至8杯），可于每餐前饮200至300毫升，天气炎热或出汗较多时更要额外补充，以防脱水令便秘加剧。 适量运动： 每星期进行至少150分钟中等强度的带氧运动，例如快走、慢跑、游泳，每次不少于30分钟，促进肠道蠕动。

每星期进行至少150分钟中等强度的带氧运动，例如快走、慢跑、游泳，每次不少于30分钟，促进肠道蠕动。 养成良好的排便习惯：每日定时如厕，切忌忍便，当有便意时应尽快去洗手间。排便时保持放松，可将双脚垫高（用小櫈承托），身体微微前倾，有助直肠角度扩张，令排便更顺畅。此外，透过冥想、瑜伽或深呼吸减轻精神压力，亦能间接改善肠道功能。

刘医生最后提醒，若调整饮食和生活习惯后仍未见改善，可在医生的指导下使用药物治疗，切勿自行购买或胡乱服用。治疗便秘的药物均有一定副作用，有机会引起腹痛、腹泻或电解质失衡，长期使用更会令肠道产生依赖，自主蠕动能力减弱，停药后便秘反而加剧。此外，当透过通便药使排便恢复正常后，应尽快回归均衡饮食，多摄取纤维素与水分，并配合适量运动及良好排便习惯。若用药后症状持续，或出现便血、剧痛、体重下降等情况，则应及早求医，以排除其他潜在疾病。总括而言，药物只是短期辅助，从生活习惯入手才是治本之道。

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