内地兴起「精灵耳」医美潮 失败案例曝光 致面瘫险失明 医生警告：耳后皮肤非常薄

近期内地社交平台吹起一股俗称「精灵耳」的整形怪风，不少人为了让脸部视觉上更显瘦，不惜代价改变耳朵形状。这种追求极致美感的背后，往往隐藏著鲜为人知的医疗风险。

美容机构吹捧「精灵耳」整容显脸小 后果严重

内地近年兴起「精灵耳」整容，原理是透过在耳后注射玻尿酸或植入假体，令耳朵外侧向上挺拔、上半部变尖，从而营造出耳廓外翻、修饰脸型的视觉效果。这类手术近年导致多宗严重医疗事故。上海一名女士在接受玻尿酸注射后出现栓塞，面部神经严重受损导致面瘫，甚至连闭眼都成问题。上海第九人民医院整复外科主治医生许枫形容：「她来的时候，我们首先看到她是严重的注射区域静脉瘀血，也就是我们通常说的栓塞，表现就是整块皮肤是暗红色，而且伴有剧痛。」

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医生警告：耳后皮肤非常薄 硅胶假体撑不住

除了注射风险，植入假体的后遗症同样惊人。北京一名患者在术后忍受长达3个月的剧痛，即便手术已过7 年，异物感仍挥之不去。中国医学科学院整形外科医院副主任医生郭鑫指出，耳朵后方的组织结构并不适合承载假体：「耳后皮肤非常薄，硅胶假体撑不住的，就像我们所看到一样，皮肤薄得已经比纸还薄，时时刻刻可能穿出来。然后她的耳廓打了好多玻尿酸，皮肤也是透亮，感觉摇摇欲坠的，说不准哪天破了，玻尿酸流出来。」郭鑫医生警告，若假体位置过深，「如果放在特别深层，会压坏你神经，天天头痛。」

耳部神经密集属高难度操作

央视曾实地调查美容机构，发现职员多对风险避而不谈，仅以「技术成熟」、「医生经验丰富」作为说辞，甚至宣称「我想告诉你的是老板娘都能放心在这里做手术，第一手术技术方面是成熟的，第二手术经验来说又不是一两年的医生，所以在技术这一块、解剖层次这一块都是没有问题的。」

然而，现实情况远比推销词残酷。许枫医师在诊断受损患者时发现，其面部肌肉运动功能近乎丧失：「来笑一笑，用力、龇牙、闭眼，这样拉口角、往下拉，这边有点动。吹口哨，这边整体肌肉运动都不太行。皱眉、抬眉毛。」严重的面瘫甚至危及视力，许医师补充指：「她受损的一侧，闭眼睛的时候，露了非常明显的一条缝，我们叫露白。睡觉的时候，角膜会暴露在外面，那么一个晚上之后，会导致角膜发炎溃疡，最严重的会失明。」

专家一致强调，人体耳部血管神经极为密集且结构复杂。医疗专家提醒消费者，任何医美手术前都必须充分了解不良反应与后遗症，切勿轻视耳朵整形的潜在杀伤力。

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