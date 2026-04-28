指甲有竖纹凹凸不平？专家揭元凶非老化 干燥警号被长期忽略 即学3招护理

不少人发现，随著年纪渐长，指甲会有竖纹、双层分叉、表面凹凸不平等问题。好多人以为这是老化迹象，有专家指出，指甲状态与年龄几乎无关，八十岁也可以拥有平滑亮泽的指甲。因为真正的元凶，其实是大家日常生活中最容易忽略的「干燥」。

指甲问题主因：干燥讯号被长期忽视

日媒报道，皮肤及指甲疾病专家斋藤昌孝医生分享，导致指甲变脆、分层、竖纹明显的核心原因，并非身体内部疾病或衰老，而是外部环境与习惯造成的干燥。现代医学证实，指甲状态很少反映内脏器官问题。反而更像一面「镜子」，反映出日常有没有给予基本的保湿与保护。

日常生活中有不少行为都会「偷走」指甲的水分，包括：

为甚么指甲有竖纹、凹凸不平、变脆分层？

1. 频繁接触水及清洁剂：洗碗、洗衫时不戴手套，洗洁精会过度带走指甲及周边皮肤的油脂。

2. 卸除凝胶指甲的药剂：近年流行的凝胶美甲，卸甲所用药剂往往会令指甲严重干燥受损。

3. 致命盲点：大部分人会为脸部、双手涂抹保湿霜，却鲜少想到「指甲也需要保湿」。

斋藤医生指，当指甲持续干燥，就会变得脆弱，继而出现双层、表面凹凸不平、条纹加深等问题，「可以说，绝大多数指甲困扰，都是身体发出干燥警号。」

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3招简单护理 戒掉乱剥皮的习惯

想要即时令粗糙指甲变漂亮？斋藤医生直言，无论多努力护理，已损坏的指甲难以逆转。要令新生指甲光滑强韧，斋藤医生建议每日实践以下3个习惯：

第1招：戒掉乱剥指甲皮的习惯

指甲根部的小皮（甘皮）、边缘的倒刺，常被嫌碍眼而撕掉或剪得太深。但指甲甘皮其实是重要的「围栏」——它紧密填补皮肤与指甲之间的缝隙，防止细菌入侵。一旦受损，就会影响生成新指甲的核心部位「指甲母质」，导致新长出来的指甲凹凸不平。因此绝对不要抠剥指甲甘皮，若真的觉得碍眼，务必使用专用的甘皮剪，只剪走翘起的分离部分。

第2招：清洁工作时必戴手套

不论洗碗、清洁厨房或洗衣服，只要接触到清洁剂，就应戴上橡胶手套。这道简单防线能避免清洁剂直接侵蚀指甲及周边皮肤油脂，大幅减少干燥刺激。

第3招：涂护手霜时顺便涂抹「指甲」

保湿产品并非「修复」已受损的指甲，而是「维持健康生长环境」的工具。每次在双手涂抹护手霜或乳液时，务必也仔细涂抹在指甲表面、边缘及甘皮位置。可选择含尿素、神经醯胺或矿物油的产品，锁水效果更佳。

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坚持3个月才可养出靓甲

斋藤医生强调：上述护理必须持续至少3个月，才能看到明显改善。做了2星期、觉得没变化就放弃，等于前功尽废。因此，真正关键在于「养好基底」，让新长出来的指甲回复健康。指甲每日只生长约0.1毫米，一个月长约3毫米。

由根部长至指尖，需时约3至4个月，所有护理效果，都要耐心等待全新指甲完全取代旧有受损部分。斋藤医生鼓励大家：「请以3、4个月后的转变为目标，每天花一分钟护理，每个人都能重获美丽指甲。」

甚么情况需要用药？

如果指甲凹凸、竖纹、双层等问题非常严重，或伴随疼痛、变色（如黄、黑、绿），建议到皮肤科检查。医生可能会开含类固醇的药膏，用以改善指甲母质的发炎环境，帮助新甲正常生长。

但斋藤医生提醒，药物同样需要持续涂抹3至4个月，而且对于已经长出来的粗糙指甲改善有限——终究要靠时间等待新生指甲。药物只是辅助「打好基底」，日常护理不可中断。从今日起，洗碗戴手套、戒掉剥指甲皮、护手霜顺便涂指甲，养好指甲。

资料来源：FNN

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