手臂生满「鸡皮粒粒」点算好？拆解毛囊角化症 营养师推菠菜食疗救肤

夏日穿著短袖吊带时，不少人的手臂外侧都长满粉红、红棕色的「鸡皮粒粒」，这些「鸡皮粒粒」外观似粉刺、怎样也挤不走。专家分析，这并非青春痘，而是「毛囊角化症」，与体质相关的角质代谢异常有关，虽无法根治，但透过药物及饮食调理，改善皮肤光滑度。

毛囊角化症是甚么？原来无法根治！

「鸡皮粒粒」是毛囊角化症？皮肤科医生黄晨昊曾在个人专页解释，毛囊角化症是由于毛孔发生过度角质化，老旧角质堆叠及堵塞毛孔，外观便呈现出一粒粒暗沉粗糙、像「鸡皮」的红棕色小疹子，无法挤出粉刺内容物。毛囊角化症的常见部位包括手臂外侧、大腿、小腿。黄医生指出，治疗重点在于软化并去除过度堆积的角质。常用外用药物包括：

毛囊角化症是甚么？

A酸

水杨酸

杜鹃花酸

果酸

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市售的酸类产品浓度往往不足，效果有限；黄医生解释，毛囊角化症「无法根治，只能控制」；若想见效，可考虑到医院进行果酸换肤，或使用医生处方的A酸、水杨酸。若希望在重要场合展现光滑肌肤，建议提前一、两个月开始进行去角质护理。

营养师教吃菠菜助角质代谢 煮菠菜宜用油炒

营养师林俐岑分享，她的儿子自幼有毛囊角化症，长大后仍未自行好转。她观察到，当孩子摄取较多红萝卜、菠菜等蔬菜时，皮肤角化状况就会明显改善，脸部变得光滑。营养师指出，菠菜有如「皮肤救星」，主要有以下原因：

1. 丰富的维他命A（β-胡萝卜素）

菠菜富含β-胡萝卜素，进入人体后转化为维他命A，能调节角质代谢，防止角质过度堆积于毛囊开口处，帮助角质栓代谢，使皮肤恢复平滑。

2. 抗氧化与抗发炎成分

菠菜含维他命C、E，以及叶黄素、槲皮素等植化素，有助减缓毛囊周围的发炎反应如红肿、疼痛等，保护皮肤免受环境压力伤害。

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3. 提升皮肤保水度

皮囊角化症要留意保湿与代谢，而菠菜具有充足营养，强化皮肤屏障，减少水分流失。

煮菠菜宜用油炒？让效果加倍的3招技巧

对于有毛囊角化症困扰的朋友，营养师建议多摄取富含β-胡萝卜素的深绿色及橘黄色蔬菜，宜搭配油脂、改善角质代谢。煮菠菜时要配合以下3大秘诀：

煮食菠菜贴士｜1. 用油炒

维他命A是脂溶性，菠菜最好用油炒或随餐摄取坚果、牛油梨等健康油脂，提升吸收率，或搭配含脂肪的肉类同吃；用油炒比汆烫更能释放脂溶性维他命。

煮食菠菜贴士｜2. 多元搭配

除菠菜外，下列蔬菜同样富含β-胡萝卜素，可交替食用，帮助摄取抗发炎植化素：

深绿色蔬菜：番薯叶、红苋菜、芥兰、羽衣甘蓝

橘黄色蔬菜：红萝卜、番薯、南瓜、红甜椒

煮食菠菜贴士｜3. 避免久煮

菠菜草酸含量高，建议先水煮再烹调，减少草酸摄取，同时保留营养。

资料来源：皮肤科医生黄晨昊、营养师林俐岑

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