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29岁网红罹罕见癌离世 曾乐观自嘲「少女变孕妇」了解小圆细胞肿瘤

医生教室
更新时间：11:03 2026-04-28 HKT
发布时间：11:03 2026-04-28 HKT

29岁抗癌网红廖大雁在2022年罹癌后，坚持治疗4年，并于抖音分享了956则短影片，向网民发放正能量，直到4月18日，其弟弟代发讣告，宣布廖大雁在父母怀抱中病逝。

曾乐观自嘲从少女变「待产孕妇」 29岁网红罹罕见癌症离世 

据台媒报导，廖大雁在2022年9月确诊罕见且具高度侵袭性的软组织肉瘤「促纤维增生性小圆细胞肿瘤（DSRCT）」，回看她的第一条影片，当时她已经患病一年，尽管经历了各种治疗手段，肿瘤却未能控制。她曾乐观自嘲说，腹部的肿瘤让她这个未婚未孕的花季女孩看起来像待产的孕妇。

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不过廖大雁在罹癌后，也选择积极治疗，在抖音更新了956则短影片来分享日常，即便只是吃东西、晒太阳等简单的内容，也传递了她认真度过最后时光的力量。随著时间推移，廖大雁的肚子越来越大。许多关心她的网友都感到心痛，纷纷表示，「哪怕不能手术，这样挺著肚子活到老也行」。

在病情更加恶化的最后时光，廖大雁也还是让家人帮忙更新影片，直到廖大雁的弟弟于4月18日透过帐号发布讣告，证实姐姐于2026年4月17日下午2时在湖南安详离世，最后时光父母都陪在身边，而丧事将一切从简，并感谢网友长期善意陪伴廖大雁度过艰难时光。

小圆细胞肿瘤是甚么？症状/高风险人群/治疗方法

结缔组织增生性小圆细胞肿瘤是一种罕见癌症，结缔组织增生性小圆细胞肿瘤是一种软组织肉瘤；腹部和骨盆腹膜组织通常会出现细胞生长，癌细胞迅速扩散到附近其他器官，可能包括膀胱、结肠和肝脏。

小圆细胞肿瘤可能发生于任何人群，但在年轻男性和男孩中更常见。目前造成小圆细胞肿瘤的成因尚未清楚。结缔组织增生性小圆细胞肿瘤的治疗通常包括合并治疗，包括手术、化疗和放射疗法。

症状包括：

  • 腹痛
  • 腹部肿胀
  • 腹胀
  • 消化道阻塞
  • 体重下降
  • 便秘
  • 排尿困难

由于该肿瘤恶性程度高且易复发，通常需要综合性治疗： 

  1. 手术：切除肿瘤
  2. 化疗：采用高强度的多重药物合并化疗（新辅助或辅助化疗）
  3. 放疗：全腹放射治疗
  4. 其他：造血干细胞移植、标靶治疗、腹腔热化疗等等

资料来源：东森娱乐上海交通大学学报Mayo Clinic

 延伸阅读：癌症专家公开防癌必吃9大食物 1类蔬菜功效强 这样吃防3种癌

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