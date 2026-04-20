肺积尘互助会推物理治疗服务 每次收费$150 经转介即可预约 

长期受痛症困扰的人士，往往因肌力下降而影响日常生活。肺积尘互助会辖下的「赛马会社区胸肺复康中心」，现推出专业物理治疗服务，每次收费仅150港元，病患、患有呼吸系统疾病的病人及被痛症困扰人士，经中医或西医转介后使用服务，帮助提升身体功能，重拾生活质素。

肺积尘互助会物理治疗服务｜对象：呼吸疾病患者及痛症人士

肺积尘互助会赛马会社区胸肺复康中心欢迎公众人士使用服务，尤其适合：

患有呼吸系统疾病（如慢性阻塞性肺病、哮喘、支气管扩张等）人士

受各种痛症困扰（如关节肌肉疼痛）的病人

接受服务者需持有六个月内由西医所发出的物理治疗转介信。物理治疗师会根据个别情况制定有系统的复康计划。

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肺积尘互助会物理治疗服务｜专业设备＋资深治疗师

赛马会社区胸肺复康中心驻有资深物理治疗师，并配备多部复康训练仪器，包括用于深层痛症治疗的冲击波、促进组织修复的磁疗机等，为患者提供全面的社区胸肺复康及痛症管理服务。

肺积尘互助会物理治疗服务｜收费透明 高阶仪器另加$150

中心以低廉价格提供专业治疗，名额有限，额满即止，建议提早预约。详情如下：

每次收费：

基本收费：港币150元

包括：物理治疗师检查费、多款运动设备、干扰波或超声波（1部位）

额外收费：

高阶治疗仪器（改善痛症）：港币150元/每部位

包括：冲击波治疗、聚焦式电磁波治疗等

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肺积尘互助会物理治疗服务｜预约及查询方法

有需要人士可先致电或WhatsApp预约：

中心地址：九龙牛头角玉莲台第三座地下15-16号

资料来源、图片：肺积尘互助会

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