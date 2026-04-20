肺积尘互助会推物理治疗服务 每次收费$150 经转介即可预约
更新时间：21:00 2026-04-20 HKT
发布时间：21:00 2026-04-20 HKT
发布时间：21:00 2026-04-20 HKT
长期受痛症困扰的人士，往往因肌力下降而影响日常生活。肺积尘互助会辖下的「赛马会社区胸肺复康中心」，现推出专业物理治疗服务，每次收费仅150港元，病患、患有呼吸系统疾病的病人及被痛症困扰人士，经中医或西医转介后使用服务，帮助提升身体功能，重拾生活质素。
肺积尘互助会物理治疗服务｜对象：呼吸疾病患者及痛症人士
肺积尘互助会赛马会社区胸肺复康中心欢迎公众人士使用服务，尤其适合：
- 患有呼吸系统疾病（如慢性阻塞性肺病、哮喘、支气管扩张等）人士
- 受各种痛症困扰（如关节肌肉疼痛）的病人
接受服务者需持有六个月内由西医所发出的物理治疗转介信。物理治疗师会根据个别情况制定有系统的复康计划。
【同场加映】NGO轮椅租借服务月租仅100元 用家大赞轮椅新净：真心推介
肺积尘互助会物理治疗服务｜专业设备＋资深治疗师
赛马会社区胸肺复康中心驻有资深物理治疗师，并配备多部复康训练仪器，包括用于深层痛症治疗的冲击波、促进组织修复的磁疗机等，为患者提供全面的社区胸肺复康及痛症管理服务。
肺积尘互助会物理治疗服务｜收费透明 高阶仪器另加$150
中心以低廉价格提供专业治疗，名额有限，额满即止，建议提早预约。详情如下：
每次收费：
- 基本收费：港币150元
- 包括：物理治疗师检查费、多款运动设备、干扰波或超声波（1部位）
额外收费：
- 高阶治疗仪器（改善痛症）：港币150元/每部位
- 包括：冲击波治疗、聚焦式电磁波治疗等
【同场加映】日本「扁平足救星」鞋垫日走万步也不累？ 物理治疗师：长期依赖会令足部肌肉变懒
肺积尘互助会物理治疗服务｜预约及查询方法
有需要人士可先致电或WhatsApp预约：
- 电话：2660-5200
- WhatsApp：5664 0172
- 传真：2660-9877
- 电邮：[email protected]
中心地址：九龙牛头角玉莲台第三座地下15-16号
资料来源、图片：肺积尘互助会
延伸阅读：每5名长者就有1人跌倒！专家教6招全方位防跌 衣履到浴室都关事？
最Hit
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
2026-04-19 10:00 HKT