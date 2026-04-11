泌尿科男医生亲身实践 3招根除裤裆尿骚味 厕所不再臭气熏天

明明每日冲凉，为何厕所尿味依然「浓郁」、臭气熏天？有专家在Threads分享简单实用的改善方法，助男士们彻底告别「尿骚味」的尴尬。

排尿后3个小动作 彻底告别残留尿味

很多男士以为小便完「揈两下」就完成，实际上这个做法易令尿液残留，厕所当然臭气熏天。泌尿专科医生江佩璋近日在Threads撰文分享，只要在厕所多花十秒钟，做好以下三个动作，就能保持下半身干爽无味。

动作1：耐心等候

小便完之后，不要急著拉裤炼。在马桶或尿兜前多站3至5秒，让尿道管内最后的尿液有足够时间自然流出。以免管路里的少量尿液之后才慢慢渗出裤裆。

动作2：轻轻推挤

用手指从会阴部（即阴囊与肛门之间的位置）或阴茎根部，顺著方向往尿道口轻按，把残余尿液推出来。力度要轻，不要用力过猛。

动作3：厕纸按压

取一格厕纸，在尿道口轻轻「印干」水分。注意是用轻压的方式吸走尿液，不要来回摩擦，否则容易造成皮肤破损。这个动作有助消除气味。

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江医生笑言，能做好以上3步的才是「清爽真男人」。如果只靠抖两下，尿液难免残留；若只会等几秒但不用纸巾，效果亦大打折扣。

有男网友分享日常坐著小便的经验，尿液不会乱溅，更会用厕纸擦干尿道口；江医生大赞此举不只干净卫生，更能让膀胱的括约肌放松，排尿更顺畅，令下半身的压力大减。他同时提醒男士们，去完厕所要好好洗手，才能预防百病！

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女士也有尿骚味困扰吗？

除了男士，女士也有尿骚味困扰吗？重症科医生黄轩曾发文解释，女性闻到尿骚味，往往不是清洁问题，而是身体发出的健康警号，最常见原因是尿失禁。

女性在生产后或更年期后，骨盆底肌肉会逐渐变弱。当咳嗽、大笑、跑步或提取重物时，腹部压力突然增加，便可能不自觉渗出少量尿液。这些尿液残留在内裤或皮肤上，经细菌分解后产生阿摩尼亚味，即尿骚味。

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其他可能原因

泌尿道感染（UTI） ：尿味强烈且伴随尿急、尿频、排尿灼热、下腹痛、尿液混浊。

：尿味强烈且伴随尿急、尿频、排尿灼热、下腹痛、尿液混浊。 阴道菌群失衡 ：如细菌性阴道炎、阴道感染，也会产生特殊鱼腥味，常被误以为是尿味。

：如细菌性阴道炎、阴道感染，也会产生特殊鱼腥味，常被误以为是尿味。 生活习惯：喝水太少令尿液过度浓缩、或长时间穿著不透气的内裤等，都会令气味变得明显。

偶尔出现轻微气味，一般不用太担心。但如果气味持续存在，或同时出现尿痛、分泌物异常等情况，建议尽快做尿液检查或妇科评估。

资料来源：​​​​​​泌尿专科医生江佩璋、黄轩医师 Dr. Ooi Hean

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