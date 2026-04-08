香港儿童医院推VR虚拟手术室 病童「彩排」减焦虑 研究证5至8岁最见效、焦虑减两成

对不少孩子来说，做手术是陌生又可怕的经历。香港儿童医院联同两间大学及非牟利机构，推出虚拟实境（VR）技术，让病童在手术前「预演」整个过程，结果发现焦虑程度减少两成，尤其5至8岁儿童效果最为明显。这项服务去年已纳入外科病房恒常服务，团队正计划向其他公立医院推广经验。

减低手术病童的焦虑

香港儿童医院麻醉及全期手术医学科副部门主管郭蕙漩解释，小朋友最害怕的是陌生环境和不确定性，「手术带来的焦虑有机会影响儿童的临床情况，例如需要更多镇痛药物、出现意识紊乱、发恶梦等行为转变。我们希望VR能让病童预先了解手术室的事物及流程，从而纾缓不安情绪。」

同场加映：港大研发「动态超透镜」 超声波突破骨骼盲区 创心肺诊断革命性突破

为此，医院与香港理工大学电子计算学系、香港城市大学电脑科学系，以及智乐儿童游乐协会合作，研究利用VR技术减低非紧急手术病童的焦虑。

同场加映：超声波检查新革命 专家拆解AI介入诊断方式 数秒锁定病灶​​

虚拟实境体验手术室 熊猫伴游＋互动任务增趣味

参与研究的孩子戴上VR眼罩后，会看到360度逼真的手术室场景，配合医生和医院游戏师的声音导航，仿佛亲身经历一次手术流程——从手术室等候区、麻醉诱导到遇见医护人员和仪器，全部一目了然。

团队特别在VR中加入互动元素，让过程不再沉闷。一只熊猫角色会陪伴小朋友完成「寻找睡眠波波」任务，孩子可以挑选自己喜欢的手术袍颜色，以及麻醉时闻到的香味。在医院游戏师协助下，他们甚至能体验使用麻醉面罩，大大减低真实接触时的恐惧。

同场加映：失眠救星？专家拆解4大天然助眠精油 薰衣草/甜橙精油点用先安全？

研究证实焦虑减两成 5至8岁最见效

研究团队在70名儿童使用VR前后分别评估其焦虑程度。结果显示，手术前曾体验VR游戏的儿童，焦虑程度比没有使用的组别减少两成，其中5至8岁的儿童成效最为显著。这项研究已于去年底完成，并随即成为外科病房的恒常服务。

临床上常见家长未有事先向孩子解释手术；VR体验可让孩子有心理准备，术后合作度明显提升。儿童医院外科部门运作经理莫依丹分享，除了VR体验，医院亦会安排「搞笑医生」用玩具、魔术等分散病童麻醉前的注意力。

若身体状况允许，病房内亦有玩具跑车，让病童自行「驾驶」入手术室，增加掌控感、减少焦虑。院方表示，未来会加强前线培训，期望让更多病童受惠，安心面对手术。

延伸阅读：子宫肌瘤手术｜微创vs超声波无创哪种好？ 专科医生拆解优缺点/限制/复原时间

---