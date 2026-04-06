用游戏作麻醉药安抚病童 伊院护士投身人道救援10年 「未必能改变世界 帮得一个得一个」

伊利沙伯医院深切治疗部有一名护师，过去10年，每年均远赴马达加斯加进行人道救援。在医疗资源匮乏的马达加斯，她用游戏作麻醉药，安抚病童处理伤口。面对艰苦环境，她从未退缩，并表示「未必能改变世界，但帮得一个得一个」。

伊院护士投身人道救援10年 用游戏作麻醉药安抚病童

据医管局刊物《HASLink 协力》报道，伊利沙伯医院深切治疗部（ICU）资深护师麦宝晶，自2014年起，每年均跟随慈善组织，跨越8,600公里、飞行超过18小时，由香港千里迢迢远赴非洲的马达加斯加，为当地病童进行伤口护理。为表扬她多年来在人道工作上的贡献，香港红十字会早前向她颁发了「香港人道年奖2024」。麦姑娘忆述：「第一次去马达加斯加的时候，觉得当地与香港的落差很大。当地人三餐不继，小朋友会在垃圾河里捞东西维生，在垃圾山里找食物。」然而，这种艰苦的境况，却令麦姑娘的信念更加坚定：「我更加觉得要继续在这里的工作，这个地方很需要我。」

马达加斯加的基础医疗设备严重不足，麦姑娘凭借在伊利沙伯医院多年工作的丰富经验，灵活应变各种突发状况，并表示：「在马达加斯加，我们试过手术中途停电，也试过突然发现干净水不足，只好马上从住处搬运樽装水到手术室。」由于当地缺乏精密仪器，麦姑娘亦会凭临床经验评估病人的情况，甚至会加倍细心观察小朋友的情况。在处理伤口时，更会以音乐及游戏代替麻醉药，分散病人的注意力。

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用巧手与爱为偏远病童改鞋：「未必能改变世界 帮得一个得一个」

在马达加斯加，一般家庭难以负担医疗费用，许多小朋友仅因烧伤或普通伤口未获适切护理，最终导致严重残障。这些残疾儿童在当地备受歧视，往往只能留在家中，无法上学，亦难以结交朋友。为此，麦姑娘在当地举办兴趣班，教小朋友做手工艺和画画，透过游戏治疗，让他们逐渐放下戒心，打开心窗，她表示：「最初小朋友很害怕别人的目光，来画画时也会穿上长袖衣服遮掩肢体残障，但他们在兴趣班找到愿意接纳他们的人，令他们的童年有朋友相伴。」

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此外，许多住在偏远地区的孩子，完成手术后需搭乘一整天的车程才能回家，为了避免伤口在路途上受感染，麦姑娘会利用当地及由香港带来的物资，亲自为他们改造鞋子，确保他们能安全回家。

不知不觉，麦姑娘已在当地服务超过10年。她坦言自己的心态有所转变：「以前觉得要努力在这里发挥自己作为护士的专业，现在发现原来爱和陪伴更重要。」她亦学会将有需要的家庭，转介给当地的长期服务团体，让他们能找到自力更生的机会。多年来的人道工作，让她从生活艰苦却乐天知命的当地人身上，学会了谦卑和感恩。麦姑娘总结道：「自己未必能改变世界，但帮得一个得一个。助人无分远近，任何人只要愿意伸出援手，你的光芒便能照亮身边的人。」

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