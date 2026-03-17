超声波有辐射致癌 照得多会伤BB？专家拆解7大迷思

超声波检查是现代医学常用的工具，从产前检查到内脏检测都广泛应用。然而，坊间仍流传不少关于超声波的误解与担忧，有人担心辐射致癌，有人误以为只适用于孕妇，香港都会大学护理及健康学院助理教授梁懿芳博士为大家拆解7个常见超声波迷思。

专家拆解7大超声波迷思

超声波检查是透过高频声波产生即时影像，安全快捷地检视体内及组织结构。由于不含电离辐射且用途广泛，已普及应用于各类临床诊断。

迷思一：照超声波怕辐射致癌？

不少人将超声波与X光或电脑扫描（CT）混淆，担心会伤害细胞或致癌。事实上，超声波是采用高频声波，经人体组织反射形成影像，过程全涉及电离辐射。根据国际研究，只要按安全指引操作，诊断性超声波不会导致基因损伤或诱发癌症，即使需要长期以超声波监察慢性病，也属安全。

迷思二：产前照得多会令胎儿畸形或患自闭症？

网上不时流传「孕妇照超声照得多会伤BB」的说法，并无科学根据。医学超声波是一种安全可靠的产前检查工具，不会对胎儿构成风险，反而能协助及早发现先天异常（如心脏或神经管缺陷），让医护团队及早介入及跟进，保障母婴安全。临床应用至今数十年来，从未有证据显示它与胎儿畸形或自闭症有因果关系。

迷思三：检查过程会疼痛或不适？

绝大部分的超声波检查属非侵入性程序。医护人员只需在皮肤涂上少量凝胶，再轻轻滑动探头，大多数人只会感到轻微的按压或冰凉感，并会感到疼痛。至于部分内窥式检查，如经阴道或直肠超声波检查，或许会带来轻微不适，医护人员在进行前先向检查者解释流程，并严格保障私隐，确保安全及安心。

迷思四：超声波诊断绝对准确？

超声波虽能即时显示体内状况，但准确度会受多项因素影响，例如操作者的技术、患者体型、体内气体干扰甚至胎位等。超声波能提供病变的形态与血流资讯，但不能单凭它来判断肿瘤属良性或恶性。医生需结合病史、血液化验、磁力共振或活组织检查等不同报告，才能作出最终准确诊断。

迷思五：超声波只用于孕妇？

不少人总觉得「超声波等于照BB」，其实产科应用只是冰山一角。现今超声波已广泛应用于全身检查，例如检查肝胆肾、胆石、脂肪肝、心脏瓣膜、血管狭窄及深静脉血栓等。于运动医学范畴，医生亦会利用其动态影像观察肌腱撕裂，以及评估韧带复原情况。

迷思六：做检查越多越安心？

虽然超声波检查安全性高，但医学界一直强调「按临床需要才作检查」的原则。过度检查或浪费医疗资源，还可能发现一些本来不具恶性风险的「偶发瘤」，反而令患者产生不必要的焦虑及后续追踪。产检及临床指引均有明确建议的次数，良好健康管理应基于均衡饮食与适量运动，而非盲目增加检查。

迷思七：人人可自行操作？

手提超声波机扫瞄仪越趋普及，但专业的影像解析绝非单纯「看画面」。操作者必须具备深厚的解剖学知识、成像调整技巧及病理识别能力，非专业人士使用极易误判，延误诊治。在香港，合资格的操作人员都需要经过专业认证，并持续进修与质量监控，以保障病人安全。

掌握知识 理性求医

超声波是一种安全、非侵入性而具即时产生影像能力的工具，可能协助医生作早期诊断及监测病情。只要市民掌握正确的医学常识，与医生理性地商讨检查需求，超声波能发挥最大的临床价值，亦能让医疗资源更有效地运用在真正有需要的人士身上。

撰文：香港都会大学护理及健康学院助理教授梁懿芳博士

专家履历：梁懿芳博士

注册放射师，拥有多年超声波临床及专业培训经验，专长腹部、产科、儿科及血管超声与肝脏弹性成像。积极参与教学与研究，撰写专书及期刊文章，并于本地及国际会议授课，培育新一代超声波专业人员。

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