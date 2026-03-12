西班牙科学家研发「鱼鳞制」人工眼角膜 盼成捐赠移植「平替」方案 缩短轮候时间

眼角膜严重受损难以修复，需依赖器官捐赠移植，有机会延误治疗时机。西班牙有研究团队利用街市常见鱼类的鱼鳞，研发出具高度生物相容性的人工角膜，有望成为传统捐赠移植的「平替」方案。新技术不仅成本大降、材料易得，更有潜力带动渔业发展。

角膜损伤难自愈 传统移植受限捐赠

眼角膜是眼睛前方的透明组织，用以保护眼球及聚焦光线；由于角膜缺乏血管，再生能力有限，一旦严重受损便难以自行修复。目前治疗严重角膜疾病的主要方法是角膜移植手术治疗，但器官捐赠来源有限，患者往往需要长时间轮候，错失黄金治疗时机。

西班牙格拉纳达大学组织工程研究团队与生物医学研究所科学家表示，他们成功从鲤鱼等多种常见食用鱼类的鳞片中，提取出高品质胶原蛋白，制成人工角膜植入物。人工角膜优势︰

高度生物相容性

透明度高

耐用性强

街市鱼鳞变身救命材料 有望解捐赠之困

研究团队对鱼鳞材料进行详细分析，证实其具备修复和再生角膜的潜力。随后进行的动物实验中，植入鱼鳞人工角膜的受试动物表现出良好的功能恢复。研究共同作者、格拉纳达大学组织学教授Ingrid Garzon指出：「鱼鳞来源极易取得、成本低廉，同时有望促进本地渔业发展。」

研究团队选用市场常见鱼类的鱼鳞，将原本被视为废弃物的材料化身为具医疗价值的资源。另一位组织学教授Miguel Alaminos补充：「传统角膜移植虽然效果理想，但依赖器官捐赠始终受限于轮候制度。我们迫切需要开发不依赖捐赠的有效再生方法。」

何时可用于人体？尚待临床试验

研究团队表示，实验室测试及动物实验均显示，鱼鳞人工角膜在功能上表现良好，接受植入的动物未出现明显排斥反应。然而，这项技术距离实际应用于人体仍有漫长道路，必须先通过严谨的人体临床试验，验证其安全性与有效性。其实早在2016年，安特卫普大学研究人员发表的同侪审核论文已证实，鱼鳞衍生的人工角膜与人体具有生物相容性，为后续研究奠定重要基础。

资料来源：西班牙格拉纳达大学、REUTERS

--

