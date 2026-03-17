学生时代「抗痘」10多年 皮肤科专科医生曾被劝退不要吓到病人：暗疮足以影响你一生｜医生专访

青春痘对于一众青春期少年少女是莫大的烦恼。脸上冒起的暗疮不只影响外表，更给自我形象建立、升学、交友等学生阶段的大事堆起了阻碍。注册皮肤科专科医生陈涌自己就是过来人，因为曾经用错了方法处理暗疮，令情况更加惨烈。一个满脸暗疮的医科生偏偏钟情于皮肤科，如果不是心态坚强，可能就放弃了喜欢的专业。不过也因为过往抗痘经历，让他能够更加理解病人的烦恼和心情。

学生时期与暗疮为伴10多年 曾被劝退不要吓到病人

陈涌医生自中学开始就是「痘痘星人」。但身在男校中，一群青春期男生大家都是半斤八两的惨况，不会取笑彼此，加上自己不是很在意外观的性格，也就没有花心思处理。问题却在他进入大学后变得一发不可收拾。他当时满心都是繁忙的学业，更没有时间料理皮肤，于是暗疮更加横行无忌，频繁爆出「大痘」，且在脸上留下了明显的痘印。「我小时候完全没想过暗疮可以看医生，总之就在药房随便买一支药膏来涂。」结果是皮肤又干又脱皮，得不偿失。

「有时候会有点不开心，那么烦，又多又痛。」就算对自己的外表再怎么不太在意，也不代表内心毫不介怀，「严重的时候都不想让这么多人看到。」为了遮盖额头上严重的暗疮，他总爱把头发放下来，反而让情况更严重。顽固的暗疮打击了他的自信心，还引来同学的取笑，叫他不要选择皮肤专科，以免脸上的暗疮会「吓到病人」。

深明暗疮之苦 用同理心帮助病人

因为爆疮「经验丰富」，所以陈医生更能够同理病人的心情。但他对皮肤专科情有独钟，倒不是纯粹为了分享经验。皮肤科的诊断需要和病人有大量的沟通，而他喜欢与人说话和聊天，享受当「福尔摩斯」查案、找出病因的过程，正好符合他的性格，也不必面对大量生离死别让自己「不开心很久」。

「第一天上班的时候才觉得，原来有这么多人来看皮肤专科看暗疮。」暗疮虽然不致命，但对一个人的情绪、社交自信和生活质素，都会造成巨大的影响，在这二、三十年，他见证过不少这样的故事。例如在疫情之前，一位十几岁的男生戴著帽子和口罩来看诊。他的状况单从医学角度算不上「超级严重」，但那几颗张扬的大痘却硬生生摧毁了这个男生的自信心，令他羞於坦露真面目。经过适当的治疗后，他脸上的暗疮明显消退，两三次覆诊后便放心脱下帽子和口罩示人。还有一位二十多岁的女生哭著来到诊所，天生丽质的她从小都没有过暗疮困扰，却在开始工作后，因为压力和熬夜，脸上开始长满一粒一粒，因为不明白为甚么自己会变成这样而陷入崩溃当中。

暗疮的破坏力不在于对健康的危险性，它的存在就足以令人自信低落、逃避社交、寝食不安，影响病人的生活和精神状态，连人生方向都可能因此被扭转。陈医生因而多番强调，暗疮绝非简单小事：「不是说『只是皮肤而已，很小事，不会死的』，我们都很想正面处理好这件事。」

耐心说明病因药效 让病人安心接受疗程

因为也曾有过对暗疮不了解、束手无策的经历，所以更不希望病人受自己当年乱治却治不好之苦。陈涌医生把医病沟通摆在很重要的位置。他会和每个到来的病人，尽可能花点时间解释暗疮的病因、病理和治疗方法。例如有些药膏，涂完后会有些微的刺痛、发热，实属正常反应，但不了解的病人可能吓得不敢再用，自行停药或寻求偏方反而令病情控制得更加不稳定。因此他都会事先提醒病人，详细说明药物的预期效果、可能有甚么副作用，而非药物无效，「不用怕，没有问题的」，耐心和病人沟通，使他们安心用药。「病人对医生的信任度高一点，对于治疗就会跟得更足。」

生暗疮不是脏 找出成因对症下药才能解决

几十年前没有AI，不像现在按几下手机就能轻松地找到海量的抗痘贴士。当时大众对于护理暗疮的概念都是勤力洗脸和涂药膏。就像陈医生当年，以为涂些抗菌药膏就可以消痘，忽视了油脂分泌的根本原因，想当然是没有用。又以为洗脸是解方，但事实上，过度洗脸或使用清洁力过强的产品，反而会破坏皮肤屏障，让细菌更容易入侵，令情况恶化。

「暗疮不是因为肮脏或者有尘引起的，而是我们自己本身的油脂死皮令毛囊闭塞，然后有菌进去了。所以不是说洗十次脸就可以。」除了油脂分泌过多，暗疮其他的成因例如荷尔蒙不稳定，女生经期前暗疮可能会比较严重；压力、睡眠不足，以及饮食中过多的甜食或奶制品，都可能令暗疮一发不可收拾。

根据暗疮的类型和严重程度，有不同层次的治疗方法，但最基本原则是抑制过多的油脂分泌，避免毛囊闭塞，从而减少暗粒形成。如果是比较严重的暗疮，可能需要加强消炎杀菌，考虑使用抗生素类治疗，或者需要口服A酸类药物来稳定情况。除了药物治疗，他也强调生活习惯的配合，减少压力、充足休息、注意饮食等。

改善暗疮第一要点：不要挤

加剧暗疮的第一大坏习惯，就是挤暗疮。陈医生坦言以前都做过不少，享受有东西挤出来「很开心」的感觉，觉得快点挤掉就没有了，「当然长大了就知道不对。」他强调，千万不要挤暗疮，一时的快感只会换来发炎扩散，「越挤越多」，更会增加留疤的风险。「想像皮肤里有个胶袋，你一挤就会爆开。」

为了顾及专业形象，他早年做了几次治疗消除当年「爆疮」残留下来的坑洞，如今只有在鼻上隐隐约约看到的一些暗疮印。现在虽然偶尔会因为压力大或饮食不佳而冒出一两颗，但完全不影响生活，当年终日蕴酿「青春痘」的惨况已经不复存在了。陈涌医生笑得灿烂，打趣道「我都快50岁了。」他戴著煲呔、露出光洁的额头，不再需要用浏海遮遮掩掩；他做著热爱的工作，用专业知识和同理心，带领很多人走出皮肤困局，用自信的态度迎接未来。

记者：陈思雅

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