失眠救星？专家拆解4大天然助眠精油 薰衣草/甜橙精油点用先安全？

不少人也试过失眠，会影响生活质素。近年有人尝试以香薰治疗（又称芳香疗法，aromatherapy）的天然香气减压助眠。然而，若使用不当，或会带来健康风险。以下将整合国际研究及专业芳疗机构的建议，让大家了解个中的科学原理及其正确使用方法。

解构香薰治疗：精油如何发挥作用？

香薰治疗利用植物提取的「精油」来促进身心健康，已获多个国际医疗机构定位为「辅助治疗」，用作补充而非取代正规医学治疗。其减压原理主要基于两大方面：

嗅觉：当我们吸入精油的芳香分子时，会刺激鼻腔内的嗅觉细胞，将讯号传送至大脑负责控制情绪和记忆的边缘系统。 皮肤：精油属脂溶性且分子细小，可透过皮肤吸收进入血管，随血液循环至全身。

四大减压助眠精油

精油种类繁多、各有特性，以下为大家介绍四款常见的减压助眠精油：

薰衣草（Lavandula angustifolia）

誉为「精油之母」，具镇静神经、安抚情绪功效，能改善抑郁、失眠及焦虑。（注意：低血压患者及怀孕初期应避免使用；服用薄血药者宜只作吸入，不宜与皮肤接触。）

甜橙（Citrus sinensis）

气味温暖愉悦，有助带来正面情绪，缓解压力与失眠。（注意：压榨提取的甜橙精油具光敏性，涂抹后12小时内应避免日晒和做好防晒。）

苦橙叶（Citrus aurantium）

气味清新舒缓，能稳定情绪、减轻压力，特别适合改善因焦虑引起的失眠、安抚烦躁与不安情绪，对心悸等不适亦有帮助。

罗马洋甘菊（Chamaemelum nobile）

以温和镇静见称，有效舒缓紧张情绪，对焦虑引发的失眠、头痛及恐惧尤有功效。（注意：对菊花过敏者应避免使用。）

三大简易家居用法

吸闻法：1-2滴精油滴于纸巾或棉花上，置于衣领或枕边轻轻吸闻；每次约15 - 20分钟，每日1-3次，睡前使用有助放松入眠。

扩香法：使用扩香机扩散香气，建议每次扩香15 - 20分钟，并保持室内通风，避免在密闭空间长时间高浓度吸入。

香薰按摩：将精油以基底油（如甜杏仁油）稀释，轻轻按摩肩颈及身体，有助舒缓肌肉紧张与焦虑情绪。日常放松可用1 - 3%稀释浓度（即10毫升基底油加2 - 6滴精油）。

安全使用五大要点

精油虽源自天然但高度浓缩，使用不当可致刺激或不适，务必紧记以下原则：

1. 必须稀释外用

多数精油不宜直接涂抹皮肤，应以基底油稀释至1 - 5%浓度，减低敏感风险。刺激性较强的精油（如肉桂、牛至）即使经过稀释，亦应先作小范围皮肤敏感测试。

2. 切勿自行口服

精油为脂溶性，误服可引致恶心、呕吐甚至中毒，儿童风险更高。必须有专业医护或香薰治疗师指导，否则不应内服，亦不可直接加入饮品或食物内。

3. 控制时间与用量

扩香或吸闻应以「少量、短时间、多观察」为原则，若感到头晕、恶心或呼吸不适，应立即停止，并保持室内通风，必要时尽快求医。

4. 特定人士使用须知

孕妇、哺乳妇女、婴幼儿、长者及慢性病患者（如哮喘、癫痫）使用前应先咨询医护人员和香薰治疗师意见。精油须存放于儿童无法触及之处，及避免阳光直射。

5. 注意光敏性及药物交互作用

柑橘类压榨提取的精油（如甜橙、柠檬）具光敏性，涂抹后12小时内应做好防晒措施。个别精油可能会影响肝脏代谢或与某些药物产生交互作用，长期病患者如需经常使用，应寻求专业意见。

正确使用香薰治疗可为都市人提供一种天然、非药物的减压助眠良方。惟需紧记，香薰治疗属于辅助性质，不能取代正规医疗。如长期受失眠困扰、持续情绪低落或出现其他严重不适，应及早寻求专业医护人员的协助。

撰文：香港都会大学护理及健康学院助理教授李小燕博士

专家履历：李小燕博士

具备注册护士、注册助产士、国际芳疗师联合会（IFA）临床芳疗师资格，拥有香港中文大学护理博士学位；累积临床及护理教育经验，积极推广社区健康教育和香薰治疗的正确安全使用。

延伸阅读：失眠救星恐夺命？研究揭长期服褪黑激素 心脏衰竭风险增9成

---

相关文章：

压力大易致肩颈痛常失眠 专家教每日做1瑜伽动作 数分钟减压放松肌肉

跨代运动助促进长者健康 专家教3大贴士 善用科技带长辈运动

孕妇产后易漏尿？7大因素增风险 专家拆解症状/成因/治疗方法

改善失眠从饮食入手 营养师教必吃4大助眠食物 为何「晕碳助眠」超伤身？