新春佳节后患上「假期症候群」？即学7招告别假期忧郁失落

新春佳节过后，一提到要「返工」，打公仔都立即头晕身㷫！原来医学上的确存在「假期症候群」（Post-holiday blues），患者更会出现短暂性情绪困扰，大家又有没有节后悲伤和失落呢？

甚么是假期症候群？研究证节日后精神问题反弹回升

外媒《Very Well Mind》报道，假期症候群指节日过后出现的短暂性情绪困扰，例如新年期间一连串庆祝活动和聚会过后，不少人会经历这种「情绪由高潮至平淡」的心理落差，虽然通常不会持续太久、短时间内能回复正常。

节日与心理健康有关联？2011年一项「圣诞节对精神病理学影响」的研究，分析了1980年至今的文献，涵盖美国及其他国家的数据，搜寻关键词包括「圣诞节」、「自杀」、「抑郁症」、「精神病」和「自残行为」。结果发现：

节日期间 ：精神科急症服务的使用率、入院率、自残行为及自杀企图均下降

：精神科急症服务的使用率、入院率、自残行为及自杀企图均下降 节日过后：上述指标明显反弹回升

2022年一项涵盖25项研究的系统性回顾证实，圣诞节及其他节日期间的精神科入院率，确实低于一年中其他时段。

假期症候群的8大常见征兆 7招告别假期忧郁

如何判断自己有否患假期症候群？症状不会持续太久且因人而异，可能会出现以下常见征兆：

焦虑不安 缺乏动力 易怒 情绪波动 压力沉重 忧郁 失眠 担忧财政状况

摆脱假期症候群需要时间，但以下7招有助早日重拾心情：

1. 缓冲时间：预留一、两天作为「缓冲期」，处理从拆行李到整理邮件等杂务，作为重返日常前的缓冲。

2. 与人连系：限制社交媒体使用，改以电话或面对面交谈；坦白告诉亲友你的情绪低落，他们或能提供帮助。

3. 多进行有益身心活动：

适量运动， 有助对抗焦虑和抑郁；

有助对抗焦虑和抑郁； 接触大自然， 绿色空间能提升幸福感；

绿色空间能提升幸福感； 健康饮食， 多食鱼类、全谷物、黑朱古力，饮用绿茶有助减压；

多食鱼类、全谷物、黑朱古力，饮用绿茶有助减压； 充足睡眠，避免睡眠不足引起抑郁。

4. 安排期待事项：假期后别在郁闷中度过，安排与朋友打球、参观展览或午餐约会。

5. 排除季节性情绪失调：若发现在日照较少季节反复出现抑郁，可能患上季节性情绪失调，增加运动和健身有助改善此症。

6. 学会减压：

观看喜剧减压

尝试静观冥想

练习深呼吸

学习瑜伽

渐进式肌肉放松法

7. 寻求专业协助：若发现情绪久久未能平复、症状持续且已影响日常生活，这可能并非单纯的假期症候群，而是更严重的精神问题，请寻求专业治人士协助及治疗。

假期症候群有时被称为「度假后综合症（post-vacation syndrome）」，人们正在努力适应回归正常生活的状态；虽然多数情况下这不代表严重抑郁，但涉及的情绪相当广泛，如空虚、情绪高涨后失落、孤独感、压力持续及失落与哀伤。

