新春佳节后患上「假期症候群」？即学7招告别假期忧郁失落
发布时间：19:00 2026-02-20 HKT
新春佳节过后，一提到要「返工」，打公仔都立即头晕身㷫！原来医学上的确存在「假期症候群」（Post-holiday blues），患者更会出现短暂性情绪困扰，大家又有没有节后悲伤和失落呢？
甚么是假期症候群？研究证节日后精神问题反弹回升
外媒《Very Well Mind》报道，假期症候群指节日过后出现的短暂性情绪困扰，例如新年期间一连串庆祝活动和聚会过后，不少人会经历这种「情绪由高潮至平淡」的心理落差，虽然通常不会持续太久、短时间内能回复正常。
节日与心理健康有关联？2011年一项「圣诞节对精神病理学影响」的研究，分析了1980年至今的文献，涵盖美国及其他国家的数据，搜寻关键词包括「圣诞节」、「自杀」、「抑郁症」、「精神病」和「自残行为」。结果发现：
- 节日期间：精神科急症服务的使用率、入院率、自残行为及自杀企图均下降
- 节日过后：上述指标明显反弹回升
2022年一项涵盖25项研究的系统性回顾证实，圣诞节及其他节日期间的精神科入院率，确实低于一年中其他时段。
假期症候群的8大常见征兆 7招告别假期忧郁
如何判断自己有否患假期症候群？症状不会持续太久且因人而异，可能会出现以下常见征兆：
- 焦虑不安
- 缺乏动力
- 易怒
- 情绪波动
- 压力沉重
- 忧郁
- 失眠
- 担忧财政状况
摆脱假期症候群需要时间，但以下7招有助早日重拾心情：
1. 缓冲时间：预留一、两天作为「缓冲期」，处理从拆行李到整理邮件等杂务，作为重返日常前的缓冲。
2. 与人连系：限制社交媒体使用，改以电话或面对面交谈；坦白告诉亲友你的情绪低落，他们或能提供帮助。
3. 多进行有益身心活动：
- 适量运动，有助对抗焦虑和抑郁；
- 接触大自然，绿色空间能提升幸福感；
- 健康饮食，多食鱼类、全谷物、黑朱古力，饮用绿茶有助减压；
- 充足睡眠，避免睡眠不足引起抑郁。
4. 安排期待事项：假期后别在郁闷中度过，安排与朋友打球、参观展览或午餐约会。
5. 排除季节性情绪失调：若发现在日照较少季节反复出现抑郁，可能患上季节性情绪失调，增加运动和健身有助改善此症。
6. 学会减压：
- 观看喜剧减压
- 尝试静观冥想
- 练习深呼吸
- 学习瑜伽
- 渐进式肌肉放松法
7. 寻求专业协助：若发现情绪久久未能平复、症状持续且已影响日常生活，这可能并非单纯的假期症候群，而是更严重的精神问题，请寻求专业治人士协助及治疗。
假期症候群有时被称为「度假后综合症（post-vacation syndrome）」，人们正在努力适应回归正常生活的状态；虽然多数情况下这不代表严重抑郁，但涉及的情绪相当广泛，如空虚、情绪高涨后失落、孤独感、压力持续及失落与哀伤。
