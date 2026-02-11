癫痫发作塞毛巾超错 恐塞呼吸道致窒息 专家教「三要四不」急救贴士保平安

癫痫发作时怎么办？要塞毛巾入喉、还是要压住手手脚脚？其实以上都是错误做法！即看「三要四不」急救贴士、以保平安。

癫痫发作勿塞毛巾 癫痫并非精神疾病 仅神经机制暂时紊乱

笔者曾于闹市中亲历惊险一幕：一名中年男子突然倒地，四肢强烈抽搐，双眼翻白且牙关紧咬。围观的途人吓得不知所措，有人试图用力按压其四肢，甚至有人大喊：「快拿毛巾塞住他的嘴！」情况一片混乱，我即时上前制止，并请途人腾出空间。 这次经历让我深刻体会到，不少人都抱持助人之心，若能具备正确急救常识，便有机会在关键时刻救人一命。以上的突发状况，患者很大机会是「癫痫」发作。

首先要厘清一个观念「癫痫并非精神或心理疾病」，而是一种脑部神经细胞异常放电引发的慢性疾病。 若将大脑健康比喻为一座运作精准的电力城市，癫痫发作就如同一场突如其来的「电风暴」，导致城市电网的关键节点发生剧烈「短路」。这纯粹是神经生理机制的暂时紊乱，患者发作时往往处于无意识状态，完全无法自控。因此，旁观者的冷静应对，是决定患者能否化险为夷的关键。

坚守急救守则「三要四不」

当意外发生，请保持镇定，遵循以下原则保护患者安全：

癫痫发作「三要」｜1. 要保护

迅速移开周围尖锐或坚硬物品如花盆、单车。在患者头部下方垫软物（如折叠的外套），并松开衣领、领带，维持呼吸道畅通。

癫痫发作「三要」｜2. 要侧躺

待抽搐停止后，协助患者翻身呈「复原姿势」（侧卧）。这能让口水或呕吐物自然流出，避免倒流气管引发窒息。

癫痫发作「三要」｜3. 要陪伴

守在身边直至患者清醒。同时请记录发作时间，若持续发作超过5分钟、连续发作、患者为孕妇，或意识迟迟未恢复，应立即拨打999求助。

癫痫发作「四不」｜1. 不要强行按压

切勿用力按压患者抽搐的肢体，这可能导致患者骨折及肌肉拉伤，施救者亦可能因此受伤。

癫痫发作「四不」｜2. 不要塞物入喉

这是最常见的错误观念！ 绝对不可将手指、毛巾或硬物（如汤匙）塞入患者口中。癫痫发作时虽可能咬伤舌头，但鲜少致命；反之，塞入异物极易导致牙齿断裂、呼吸道堵塞，或致窒息。

癫痫发作「四不」｜3. 不要喂药饮水

患者意识未完全恢复前，严禁喂药或喝水，以免误入气管导致吸入性肺炎。

癫痫发作「四不」｜4. 不要过度摇晃

剧烈摇晃或大声呼喊对唤醒患者毫无帮助。

癫痫通常会在数分钟内自行缓解

社会的正确认知是消除歧视与恐惧的第一步，癫痫发作通常会在数分钟内自行缓解；日后在街上遇见身边人癫痫发作，请实践「三要四不」，以正确的知识去守护患者。大众的急救意识固然重要，而患者提升身体的自我保护能力亦是重要的「防护网」。作为物理治疗师，我临床上见过不少患者因担心于陌生环境发作受伤，而不敢外出或运动。其实，物理治疗的个人化平衡与协调训练，能有效提升患者的肢体控制能力，降低发作时受伤的风险；同时，适度运动有助于纾缓压力，对稳定神经系统亦有正面帮助。

撰文：香港都会大学护理及健康学院讲师甄文汉

专家履历：

注册物理治疗师，现为物理治疗师管理委员会专业守则工作小组成员。拥有香港中文大学中风与临床神经科学理学硕士及香港理工大学物理治疗学（荣誉）学士学位。目前专注于物理治疗临床教学与人才培训，并参与业界专业守则的咨询工作。

延伸阅读：跨代运动助促进长者健康 专家教3大贴士 善用科技带长辈运动

