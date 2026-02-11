不孕症新曙光！港大研究揭卵巢早衰「有药医」糖尿病药助激活沉睡卵子

【不孕/IVF/人工受孕/怀孕】港大医学院与港大深圳医院联合研究取得重大突破，为卵巢早衰所致的不孕问题带来新曙光。团队发现糖尿病肾病的药物「非奈利酮」能助患者卵巢内小卵泡发育成熟，这标志著不孕患者终于「有药可医」的革命突破。

卵巢早衰患者缺乏可用卵泡 新策略为唤醒休眠卵泡

早发性卵巢功能不全（卵巢早衰）影响全球约1%至3%的育龄妇女。患者因卵巢功能过早衰退，卵泡发育受阻，难以自然怀孕。常规体外受精（IVF）治疗的前提，是卵巢内需存在可被超声波检测到的「窦卵泡」，此类卵泡才能对促排卵药物产生反应。而大多数患者的卵巢中缺乏可用卵泡，令传统IVF治疗无法开展。

港大医学院与港大深圳医院联合研究团队发现糖尿病肾病的药物「非奈利酮」能助不孕患者卵巢内小卵泡发育成熟。

不孕患者卵巢通常残留少量休眠卵泡，这些小卵泡是潜在的宝贵资源。关键在于如何改变卵巢内的环境，唤醒并支持它们发育至可用阶段。

这项研究首次提出透过改善卵巢微环境，是恢复生育能力的关键突破点，无疑为众多不育妇女带来新的希望。

改善「卵巢微环境」唤醒休眠卵泡

港大医学院妇产科学系刘奎教授指出，患者卵巢通常残留少量休眠卵泡，「这些小卵泡是潜在的宝贵资源。关键在于如何改变卵巢内的环境，唤醒并支持它们发育至可用阶段。」研究团队从改善卵泡生长的「卵巢微环境」入手。他们发现，此类患者的卵巢会出现纤维化问题，即胶原蛋白过度沉积，形成类似「疤痕组织」的不利环境，严重阻碍卵泡生长。

团队从美国食品及药物管理局（FDA）已批准的上千种药物中进行筛选，最终发现，用于治疗二型糖尿病相关慢性肾病的非类固醇药物「非奈利酮」，其抗纤维化特性可针对卵巢早衰的问题。妇产科学系临床教授吴鸿裕解释：「非奈利酮能有效减少卵巢纤维化，为卵泡发育创造一个有利的微环境，有助卵泡持续生长至成熟卵泡。」

临床试验成果显著 半数患者成功取卵

自2024年起，研究团队于港大深圳医院开展临床试验，为14名卵巢早衰患者提供口服非奈利酮配合个人化卵巢刺激方案，疗程最长为7个月。初步成果如下：

8名患者有卵泡成功发育至优势阶段

约一半患者成功采集到成熟卵子

3人已成功培育出可用胚胎

另有3人冷冻保存了成熟的卵母细胞，以备将来使用

刘奎教授总结，过去治疗主要直接刺激卵泡，成效有限，「这项研究首次提出透过改善卵巢微环境，特别是针对纤维化状态进行干预，是恢复生育能力的关键突破点。」这无疑为众多不育妇女带来新的希望。

不孕/不育是甚么？

根据世界卫生组织定义，若夫妇性生活正常，连续12个月无采取避孕措施却未能成功怀孕，即属不育。临床数据显示，不孕原因分布平均，男女双方各需积极面对检查与评估，而女性年龄及不育年期长短，更是影响自然受孕机会的关键因素。在不孕病例中，单纯女性因素约占30%，单纯男性因素亦占约30%，其余40%为双方共同原因或原因不明。

任何妨碍精子制造或输送的因素，均可能导致男性不育，常见原因包括：

不良生活习惯：如吸烟、饮酒

先天结构问题：睪丸下降异常、阴囊静脉曲张

后天损伤：生殖器官因手术或炎症受损

遗传因素：近期研究发现，部分无精症或精子极稀少个案与遗传有关

女性不孕常见原因涵盖生理结构与功能异常：

排卵功能障碍：卵巢机能不全、内分泌失调

输卵管问题：盆腔炎或子宫内膜异位引致输卵管闭塞或盆腔黏连

子宫结构异常：先天性子宫形态问题

年龄因素：女性因年龄增长导致生育力下降的情况日益普遍

若经详细病史询问、检查及全面诊断后，仍无法明确解释夫妇不孕原因，则归类为「原因不明的不孕」。在此情况下，若女方年龄较大，或不育年期超过3年，自然受孕机会将显著下降。医生建议，符合上述条件的夫妇应尽早寻求专科医疗协助，进行进一步评估与讨论。

