久咳不停应服药？医生警告乱服药恐致肺炎 拆解服止咳药时机

冬天寒冷难免有两声咳，好多人一咳就习惯服用止咳药。不过有医生警告，「乱吃止咳药」可能延误病情，甚至导致重症肺炎，到底咳不停时应该在甚么时候用药呢？

重症科医生黄轩最近在个人Facebook专页分享，冬天的门诊常见病人急求止咳药，但医生最担心的正是「乱吃止咳药」。他强调，许多病人误将咳嗽视为敌人，急于用药镇压，其实强行止咳可能延误病情，甚至导致重症肺炎。黄轩提醒，咳嗽是呼吸道的防御反射，主要功能是清除不该存在的异物；如果一咳就急著止咳，医学上相当于「火灾发生时，先按停了警报器」，非常危险。

当病毒、过敏原等刺激气道时，身体会启动自然清除系统：

增加黏液分泌

加速纤毛运动

启动咳嗽反射

可甚么时候用止咳药？

黄轩医生提醒，止咳不是目的，快康复才是；止咳应是辅助而非主角，医学上可在以下情况考虑使用：

干咳无痰

夜咳严重影响睡眠

已同步处理根本病因（如抗发炎、抗过敏治疗）

他强调，错误的止咳方式不仅无效，更可能拖延康复时间。让咳嗽快速好转的关键在以下3点：

1. 先分辨咳嗽类型、再治疗

咳嗽是线索而非诊断，患者可先判断自己的咳嗽是哪种类型，包括：

感染型 ：由病毒／细菌引起，支持治疗或针对性用药

：由病毒／细菌引起，支持治疗或针对性用药 气喘型 ：由夜咳、运动诱发，以抗发炎治疗为主

：由夜咳、运动诱发，以抗发炎治疗为主 逆流型 ：躺下、饭后更咳，可抑制胃酸及调整生活

：躺下、饭后更咳，可抑制胃酸及调整生活 过敏型：清喉咙、鼻症状，宜用抗过敏／鼻用治疗

2. 有痰不压、协助排出

有痰代表体内清除系统正在运作，如果强行抑痰会增加感染风险，此时应注意：

补充充足水分

使用化痰药物促进排痰

必要时进行雾化治疗

监测痰量、颜色及有无发烧、气促

3. 超过2周未改善、重新评估

时间是重要的诊断工具，若出现以下情况应立即再度求医：

咳嗽超过2-3周未改善

出现夜咳、由运动诱发致加剧

合并气喘、咳血、发烧、体重下降的症状

一咳就用止咳药可能无效治疗？

黄轩提醒，治疗关键在于分辨咳嗽类型，而非一味镇压症状，因为有些咳嗽是不宜马上止咳。他解释「一咳就止」可能会引起无效治疗：

1. 掩盖真实病因

若未处理根本病因，止咳并不会改善病情。黄轩指出，咳嗽是结果而非原因，常见病因包括：

感染后气道发炎（感冒、支气管炎）

咳嗽变异型气喘（夜咳、冷空气更明显）

胃食道逆流（躺下、饭后更咳）

鼻涕倒流／过敏性鼻炎

多项研究显示，慢性咳嗽患者若只止咳不治本，病情难以好转。

2. 药物副作用不容忽视

有研究分析，成人急性咳嗽使用多数止咳药疗效有限，但副作用确实存在。镇咳药并非无害，常见风险包括：

嗜睡、注意力下降

便秘、口干

含可待因制剂，可能导致依赖与呼吸抑制

3. 抑制排痰恐致肺炎

强行镇压有痰的咳嗽，是最危险却最易被忽略的一点，结果不是好得快，而是咳更久，甚至恶化成下呼吸道感染或引起肺炎；有机会导致：

痰液滞留呼吸道

细菌滋生机会增加

发炎时间延长

专家履历：黄轩医生

台湾林口长庚胃肠肝胆科副教授，专项是发炎性肠道疾病如克隆氏症、溃疡性结肠炎等。

资料来源：重症科医生黄轩

