久咳不停应服药？医生警告乱服药恐致肺炎 拆解服止咳药时机
发布时间：17:06 2026-02-06 HKT
冬天寒冷难免有两声咳，好多人一咳就习惯服用止咳药。不过有医生警告，「乱吃止咳药」可能延误病情，甚至导致重症肺炎，到底咳不停时应该在甚么时候用药呢？
久咳不停应服药？医生警告乱服药恐致肺炎
重症科医生黄轩最近在个人Facebook专页分享，冬天的门诊常见病人急求止咳药，但医生最担心的正是「乱吃止咳药」。他强调，许多病人误将咳嗽视为敌人，急于用药镇压，其实强行止咳可能延误病情，甚至导致重症肺炎。黄轩提醒，咳嗽是呼吸道的防御反射，主要功能是清除不该存在的异物；如果一咳就急著止咳，医学上相当于「火灾发生时，先按停了警报器」，非常危险。
当病毒、过敏原等刺激气道时，身体会启动自然清除系统：
- 增加黏液分泌
- 加速纤毛运动
- 启动咳嗽反射
可甚么时候用止咳药？
黄轩医生提醒，止咳不是目的，快康复才是；止咳应是辅助而非主角，医学上可在以下情况考虑使用：
- 干咳无痰
- 夜咳严重影响睡眠
- 已同步处理根本病因（如抗发炎、抗过敏治疗）
他强调，错误的止咳方式不仅无效，更可能拖延康复时间。让咳嗽快速好转的关键在以下3点：
1. 先分辨咳嗽类型、再治疗
咳嗽是线索而非诊断，患者可先判断自己的咳嗽是哪种类型，包括：
- 感染型：由病毒／细菌引起，支持治疗或针对性用药
- 气喘型：由夜咳、运动诱发，以抗发炎治疗为主
- 逆流型：躺下、饭后更咳，可抑制胃酸及调整生活
- 过敏型：清喉咙、鼻症状，宜用抗过敏／鼻用治疗
2. 有痰不压、协助排出
有痰代表体内清除系统正在运作，如果强行抑痰会增加感染风险，此时应注意：
- 补充充足水分
- 使用化痰药物促进排痰
- 必要时进行雾化治疗
- 监测痰量、颜色及有无发烧、气促
3. 超过2周未改善、重新评估
时间是重要的诊断工具，若出现以下情况应立即再度求医：
- 咳嗽超过2-3周未改善
- 出现夜咳、由运动诱发致加剧
- 合并气喘、咳血、发烧、体重下降的症状
一咳就用止咳药可能无效治疗？
黄轩提醒，治疗关键在于分辨咳嗽类型，而非一味镇压症状，因为有些咳嗽是不宜马上止咳。他解释「一咳就止」可能会引起无效治疗：
1. 掩盖真实病因
若未处理根本病因，止咳并不会改善病情。黄轩指出，咳嗽是结果而非原因，常见病因包括：
- 感染后气道发炎（感冒、支气管炎）
- 咳嗽变异型气喘（夜咳、冷空气更明显）
- 胃食道逆流（躺下、饭后更咳）
- 鼻涕倒流／过敏性鼻炎
多项研究显示，慢性咳嗽患者若只止咳不治本，病情难以好转。
2. 药物副作用不容忽视
有研究分析，成人急性咳嗽使用多数止咳药疗效有限，但副作用确实存在。镇咳药并非无害，常见风险包括：
- 嗜睡、注意力下降
- 便秘、口干
- 含可待因制剂，可能导致依赖与呼吸抑制
3. 抑制排痰恐致肺炎
强行镇压有痰的咳嗽，是最危险却最易被忽略的一点，结果不是好得快，而是咳更久，甚至恶化成下呼吸道感染或引起肺炎；有机会导致：
- 痰液滞留呼吸道
- 细菌滋生机会增加
- 发炎时间延长
专家履历：黄轩医生
台湾林口长庚胃肠肝胆科副教授，专项是发炎性肠道疾病如克隆氏症、溃疡性结肠炎等。
延伸阅读：吃感冒药也危险？乱吃5种药恐变毒药！咳嗽/发烧/三高要留意
资料来源：重症科医生黄轩
