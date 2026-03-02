Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

想瘦得快抗衰老？研究证蛋白质摄取应加码5成 附高蛋白质1日餐单

医生教室
更新时间：22:00 2026-03-02 HKT
发布时间：22:00 2026-03-02 HKT

想有效控制体重、延缓衰老？摄取足够蛋白质是关键。最新发布的《2025-2030美国人饮食指南科学基础》报告指，若想提升健康质量、增强肌肉与代谢，蛋白质摄取量应大幅增加约50%。

研究证蛋白质摄取应加码5成 每公斤体重应吃多少蛋白质？

复健科医生王思恒早前在个人Facebook专页发文引述最新发布的《2025-2030美国人饮食指南科学基础》报告指出，现行的每日蛋白质建议摄取量（RDA）犹如「基本工资」，仅能维持身体基本运作；若想提升健康质量、增强肌肉与代谢，蛋白质摄取量应大幅增加约50%。传统的蛋白质建议摄取量（约为每公斤体重0.8克）已不足以应对现代人维持肌肉量、控制体重及抗衰老的需求。王医生指，想拥有活力充沛、代谢旺盛的高品质健康状态，就要加码摄取蛋白质。

王医生指出，不少以为自己饮食均衡的市民，可能长期处于「蛋白质贫穷线」以下。根据不同健康目标，他提出具体的蛋白质摄取建议：

 

族群 蛋白质摄取建议
一般上班族
  • 每公斤体重摄取1.2至1.4克蛋白质
  • 例子：体重60公斤者，每日需72至84克蛋白质
健身爱好者 / 定期进行重训者
  • 每公斤体重摄取1.4至1.6克或以上蛋白质
长者
  • 参考运动员标准，摄取足够蛋白质以对抗肌肉流失。

王思恒医生补充，增加蛋白质摄取的同时，应注意：

  1. 补充足够水分
  2. 优先选择优质蛋白来源，如豆类、鱼类、白肉
  3. 若有肾脏病史，调整饮食前先咨询医生或营养师

医生推荐高蛋白1日餐单

早餐
  • 2颗水煮蛋
  • 一杯无糖浓豆浆（190m）

功效：补充液态及固态蛋白质，开启一整天代谢
午餐
  • 一个手掌大的鸡胸肉（100g）
  • 卤豆腐
  • 半碗糙米饭

功效：豆及肉令胺基酸摄取更全面
下午茶
  • 一小把无调味坚果 或 100g希腊乳酪

功效：阻断下午想喝手摇或吃零食的冲动
晚餐
  • 一片三文鱼或瘦肉（100g）
  • 一碗毛豆
  • 大量绿色蔬菜

功效：毛豆含高蛋白质及纤维

蛋白质摄取加码的健康益处：

蛋白质加码｜1. 肌肉是「抗老保险金」

肌肉是维持高基础代谢率、抗衰老的关键。研究指摄取足够的蛋白质（每公斤体重摄取1.2-1.6克蛋白质）能在减脂期间，有效保护肌肉不流失。

蛋白质加码｜2. 天然的食欲抑制剂

蛋白质能显著增强饱足感，精准调节食欲。与其艰难地依靠意志力拒绝高热量零食，不如提高正餐中的蛋白质比例，让身体自然降低对零食的渴望。

蛋白质加码｜3. 年龄增长、蛋白质需求增加

随著年纪增长，身体合成肌肉与利用蛋白质的效率会下降。因此，长者所需的蛋白质量其实比年轻人更高，摄取不足将直接增加肌少症风险。

身体缺乏蛋白质有何后果？

据衞生署资料显示，蛋白质由不同种类的氨基酸所组成。当中，有某些必需氨基酸人体不能制造或不能制造足够的份量来应付身体需要，而必需氨基酸只可从食物里摄取。 因此，蛋白质可帮助身体组织的生长和复元， 又可制造酵素和贺尔蒙来维持身体功能。而每一克的蛋白质提供大约4千卡的能量。至于蛋白质的食物来源，衞生署表示主要有两大来源：

1. 动物蛋白质（肉类、家禽、鱼类、鸡蛋和牛奶）

动物蛋白质包含所有人体所需的必需氨基酸，因此它们被视为「完全蛋白质」。

2. 植物蛋白质（豆类、谷类食物、果仁和干豆）

除大豆以外，植物蛋白质都属「不完全」，因为它们通常都缺少一种或多种的必需氨基酸。例如谷物类食物缺少离氨酸；而豆科植物缺少蛋氨酸。然而，进食不同的植物食品（如豆科植物与谷物类食物、豆科植物加果仁或种子）却可以提供足够的必需氨基酸。如身体长期缺乏蛋白质，可导致生长迟缓、肌肉质量流失、免疫力下降、水肿、心脏及呼吸系统功能减弱，甚至死亡。

如何摄取优质蛋白质？甚么肉类不宜吃？

要获取优质蛋白质，衞生署建议，可经常选择干豆作为主餐的一部分，并用少量的油煮食。然而，尽管干豆类是优质蛋白质的来源，素食者也应该吃多种植物食品，以确保摄取各种人体必需的氨基酸。

至于非素食者，衞生署建议日常应少吃红肉（如牛肉、猪肉）和加工肉类，宜选择吃瘦肉、蛋、鱼、及去皮的禽肉。另外，应在准备菜肴时和在进食前，去除肉类中所有可见的脂肪；使用低脂的烹调方法，如蒸、煮、煨、炖、烤、焗和烧，以取代煎炸肉食；选择脱脂或低脂牛奶、芝士、乳酪和其它乳制品。

资料来源：复健科医生王思恒衞生署

延伸阅读：40岁后肌肉渐流失 医生教这样吃鸡蛋 增肌延寿/防脑退化｜附5款鸡蛋食谱

---

相关文章：

长寿饮食｜百岁人瑞必含4大肠道益菌 专家教这样吃饭养出长寿好菌 防脑退化/降胆固醇/防癌

长寿饮食7大秘诀 专家揭必吃2类食物 这类体质不宜吃足3餐

长寿必吃4大营养素 研究揭患癌死亡率减55% 如何吃最有效？

专家票选10招防脑退化 睡眠充足不入三甲？第1名每日做20分钟有效

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
10小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
01:11
伊朗局势｜美军三架F-15战机坠落科威特 出事原因美伊说法不一
即时国际
3小时前
湾仔维港男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
湾仔维港38岁领航船男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
1小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
14小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:11
伊朗局势︱哈梅内伊妻子伤重不治︱不断更新
即时国际
1小时前
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
11小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
6小时前
伊朗局势︱翁静晶徒弟滞留杜拜直击市面变空城：香港真系好好，想快啲返去 惊叹萨德系统威力
伊朗局势︱翁静晶徒弟滞留杜拜直击市面变空城：香港真系好好，想快啲返去 惊叹萨德系统威力
影视圈
5小时前
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
影视圈
3小时前
伊朗局势︱阿联酋协助滞留旅客 酒店食宿费用政府「埋单」 滞留港人：转酒店都无咁大负担
伊朗局势︱阿联酋协助滞留旅客 酒店食宿费用政府「埋单」 滞留港人：转酒店都无咁大负担
社会
4小时前