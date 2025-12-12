经历创伤事件抑郁难抽离？5大情况持续逾月恐患PTSD 医生教10招助人自助面对创伤经历

经历过一些伤痛事件，不论是事件中的灾民或是处理事件的人士（如提供紧急服务的人员），都有可能出现创伤反应。创伤事件往往会令我们感觉到不安全，并带来焦虑。事实上，每个人都可能在经历创伤后出现创伤后压力症的征状。大众可留意自己和身边亲友的心理适应状况，在有需要时提供适当协助或寻求帮助。

经历创伤事件抑郁难抽离？5大情况持续逾月恐患PTSD

在经历创伤事件后的3天至1个月内，当事人有机会在情绪上感到忧伤，亦有可能出现惊慌、恐惧、内疚和羞愧的感觉。

心理上，会出现怪责自己的想法，感到难以开怀和满足。

思想上，事件会在脑海中重复出现，晚上亦有可能出现相关的恶梦。

行为上，会避免谈及或勾起事件相关的人、物件和地方。

对于以往喜欢的事情感到失去兴趣，不愿意接触亲人或其他人，也可能比较容易对其他人发怒。

身体上，会出现警觉性的身体反应，例如心跳、胸口发闷、呼吸困难、头痛和难以入睡。

以上的急性压力反应(Acute Stress Reaction) 征状有机会在一个月内慢慢减退。如果持续1个月或以上，或者对生活造成影响，便有可能患上创伤后压力症(Post-traumatic Stress Disorder)。创伤后压力症可在创伤事件之后短时间内发生，但亦有可能在几个星期或几个月后出现。研究显示，缺乏社交支援的人士会较容易有创伤后压力症。

儿童经历创伤事件 行为情绪可能有甚么表现？

每个孩子对于经历创伤后的表现都不一样，反应亦可能因为年纪不同而有所差异。在创伤事件初期，孩子通常会出现难以入睡和发恶梦的情况。情绪上，有机会变得容易发脾气，表现得不合作；亦有机会变得焦虑，害怕跟父母分离。焦虑亦可表现出倒退行为，例如遗尿或吸啜手指；思想上，会表现得不集中，经常回忆相关事件；身体也有机会出现头痛和胃痛等不适征状。

除了出现恶梦和身体不适等以上征状外，患上创伤后压力症的儿童亦有可能在游戏中重演相关的创伤经历。

如何帮助自己/家人面对创伤？

帮助自己面对创伤的技巧：

1. 给自己一些时间：给自己过渡期，不要认为自己要快些复原而令自己感到压力。

2. 接纳自己的情绪：说出心里的感受，不需要批判内心的负面感觉和情绪。愿意的话，适当地谈及事件和个人的感受，不需要将自己和其他人复原的进度作比较。

3. 维持社交，寻求支持：尽可能与家人和朋友保持接触，不论是维持电话联络、经常陪伴，或是与他们同住，都对情绪有帮助。

4. 培养稳定的生活习惯：可能的话维持定时饮食和有适当运动，让身体得到均衡的滋养。

5. 顾全自己的身体需要：给自己安静的空间，觉察自己身体的感觉，了解自己当下的情绪和想法，并不加以批评。尝试用放松练习和深呼吸去减轻过度警觉的神经。避免使用酒精或不适当的药物来获取短暂的脱离或放松感。

6. 留意自己对资讯的承载能力：公共交通工具、社交媒体或群组都会发放很多关于创伤事件的资讯。让自己适当地放下过多的资讯，让大脑、神经系统和情绪都休息一下。我们是可以选择资讯的画面、阅读的时间和放松的时刻。如果大众阅读太多与灾难相关的新闻而产生焦虑和失眠，可以减少浏览的频率和时间，关闭推播通知，将注意力放在生活上的其他事情，运用放松练习和深呼吸去处理焦虑的情绪。

帮助家人面对创伤的技巧：

1. 与他同行：让他知道如果需要，你会乐意陪伴。

2. 静心聆听：不需要重复提示或者强迫对方分享感受。可以温柔和尊重地询问，观察对方的反应；若果对方愿意谈及，只需要耐心聆听，不需要分享自己的经验和感受，也不需要批判或评价对方的感受。至于年幼的孩子，可以让他从绘画或游戏中表达对于事件的感受。

3. 给予实际援助：支持对方实际生活上的需要，协助他重组有秩序的生活，陪伴他处理事务或去散散步。

4. 避免套用「我知道你的感受」：或将你过往的经历套用在当事人的身上，强加意见。事实上，每个人对于事情的感受都不一样，不需要作出比较。成功获救的当事人可能出现自责的感受，聆听时避免谈及他「比较幸运」或一些赞许的说话，让对方知道你与他同行就足够了。

何时需要寻求协助？

如果以上提及的症状恶化，影响日常生活，便应该早日寻求协助；又或者症状已经持续多于一个月，便需要接受适当治疗。患者可能因为害怕被误解和标签而不愿意透露出现创伤后压力症的征状，亦可能以为逃避谈论事件或缺乏情绪感觉是一种适应创伤的方法，而不为意以上征状是因创伤后压力症而引起。

然而，如果创伤后压力症缺乏适当治疗，有机会引致其他精神情绪疾病，例如抑郁症、焦虑症、滥用药物或酒精。情绪麻木或暴躁都会影响与其他人的关系，缺乏集中力亦可影响日常记忆和判断力。

如何治疗创伤后压力症PTSD？

治疗可以分为心理治疗和药物治疗。创伤后压力症的心理治疗包括认知行为治疗 (Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy)和眼动减敏重整疗法 (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)，协助大脑去重整相关的创伤记忆和减轻强烈的情绪。

至于药物治疗方面，抑郁药如选择性血清素再摄取抑制剂 (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SSRI)和一些舒缓焦虑症状的药物，都能有效地舒缓睡眠和过分警觉的症状。

每位人士在经历创伤道路上的体验和感受都不一样。但愿彼此都带著盼望和爱心，互相扶持，一步一步地向前走下去。

撰文：精神科专科医生 潘锦珊

延伸阅读：抑郁失眠易哭恐伤肺肾肝脾 中医教按压8大安神穴位 助眠/疏肝解郁/减焦虑

---

相关文章：

面对生死常焦虑感压力 恐惹8大癌症上身？营养师教多吃5类食物防癌摆脱负能量

接收太多火灾资讯情绪满载难入眠 赛马会教5招改善睡眠 脱离情绪风暴

如何分辨情绪低落/抑郁症？陪伴者忌说2句话 精神科医生拆解治疗/预防方法

港大中医药学院派发安神茶冲剂 4类人免费享用 推荐3款茶饮清肺润喉｜附中大/浸大中医义诊详情