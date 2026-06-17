Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

想控糖减肥必须戒淀粉？研究揭餐前吃1种淀粉质 饭后血糖大降36%

保健养生
更新时间：12:07 2026-06-17 HKT
发布时间：12:07 2026-06-17 HKT

想控糖减肥，一定要视淀粉如大敌？有研究发现，有1款淀粉类食物能令饭后血糖大跌36%，甚至能带来极强饱足感兼养出肠道抗炎好菌。

研究揭餐前吃1种淀粉质 饭后血糖大降36%

减重医生萧捷健在Facebook专页上指，一直以来，我们都被灌输一个观念，想控糖、想减肥，就必须远离淀粉质。因此，许多注重健康的人，一看到餐盘里的鹰嘴豆长得像米饭，第一个动作就是把它挑走。然而，鹰嘴豆的升糖指数（GI值）只有28。而白饭的GI高达73，甚至白方包更高。这是因为鹰嘴豆内的淀粉被一层厚厚的细胞壁牢牢包裹著，令小肠的消化速度变得极慢，糖分只能以涓滴式缓慢地流入血液。

【同场加映】糖尿病饮食｜吃燕麦血糖不降反飙升？营养师拆解4类市售燕麦 必学最佳食法助稳血糖

他亦引述2023年3月发表在《The American Journal of Clinical Nutrition》的一项研究，旨在探讨用细胞鹰嘴豆粉取代小麦粉，对饭后血糖及饱足感的影响。研究团队透过双盲随机交叉研究，在健康人类参与者食用添加了0%、30%或60%（重量比例）细胞鹰嘴豆粉（每份含50克总淀粉）的面包后，收集餐后血液样本和饱足感评分。研究结果发现：

  • 当受试者将鹰嘴豆作为餐前小食时，其饭后血糖水平，比进食等量白方包的组别，大幅降低了29%至36%。
  • 另一个实验更显示，只需将白方包里30%的面粉替换成鹰嘴豆粉，饭后血糖高峰期便比进食一般白方包低了超过40%。此外，这还会令人体分泌更多且更持久的GLP-1及PYY两种自体肠泌素，带来极强的饱足感，令人不会经常觉得肚饿想吃东西。

萧医生进一步指出，鹰嘴豆含有丰富且难以被消化的抗性淀粉和纤维。当这些物质到大肠时，便会成为拟杆菌最爱的食粮。还有研究发现，多进食鹰嘴豆纤维能显著增加肠道内的拟杆菌数量，并透过发酵过程产生出具有抗发炎功效的丁酸。

【同场加映】研究：晚餐前30分钟食杏仁 餐后血糖最多可降28% 6类高危人士不适用

血糖多少属超标？小心糖尿病8大初期征兆

本港医管局指，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰脏分泌的胰岛素不足，或胰岛素不能发挥功能时，血糖便会不正常地升高，导致糖尿病。其中，第2型糖尿病占所有病例超过九成，主要与不良饮食习惯、肥胖及缺乏运动等因素有关。身体细胞对胰岛素产生抗拒，无法有效吸收及利用葡萄糖，导致过多糖分积存在血液。

血糖过高可引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会引起多个身体系统及器官破坏，包括心血管、视网膜、神经、肾脏等。根据美国糖尿协会的提议，血糖异常及糖尿病的标准如下：

血糖多高等于糖尿病前期/糖尿病？

  • 空腹血糖异常：空腹血糖介乎「≥5.6mmol/L」至「<7mmol/L」
  • 血糖耐量异常：餐后2小时血糖介乎「≥7.8mmol/L」至「<11.1mmol/L」
  • 空腹血糖异常及血糖耐量异常都属于前期糖尿病
  • 糖尿病：空腹血糖≥7mmol/L，或餐后2小时血糖>11.1mmol/L

糖尿病初期症状：

部分患者在患病初期可能会出现以下征状：

  1. 经常口渴
  2. 小便频密
  3. 感到饥饿
  4. 体重下降
  5. 容易疲倦
  6. 视力模糊
  7. 伤口不易愈合
  8. 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：减重医生萧捷健医管局

延伸阅读：专家票选15大降血糖食物  第1名击败洋葱/秋葵 抗发炎增免疫力

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
01:28
青沙公路夺命车祸｜两死者为夫妻关系 男为休班消防员 隶属观塘消防局
突发
5小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
17小时前
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
13小时前
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛
影视圈
15小时前
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-16 10:48 HKT
刘銮雄16岁学霸儿子罕现身 刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头 读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄16岁学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2小时前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
20小时前
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆有原因获赞颜值高
03:47
星岛申诉王｜旺角六嚿腹肌卖鱼佬一夜爆红 身型弗爆获赞颜值高
申诉热话
5小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
21小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
19小时前