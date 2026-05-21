护心脏必吃乳酪！168万人研究证实每日吃对黄金份量 心血管死亡风险降11%

以往的饮食建议总是呼吁选择低脂乳制品，不少人看到全脂乳酪或芝士，总觉得饱和脂肪太高而避之则吉。最新一项涵盖168万人的研究证实，只要每日吃对黄金份量的乳酪，心血管死亡风险竟可降11%。

研究证实每日吃对乳酪份量 心血管死亡风险降11%

复健科医生王思恒在其Facebook专页发文，引述今年1月发表于医学期刊《Frontiers in Nutrition》的一项大型研究指出该项研究综合分析了来自美国、欧洲、日本、台湾等9个不同国家的健康数据，共涉及逾1,680,651名参与者，旨在探讨不同类型的乳制品摄取量与护心效果的关联。

168万人研究证实每日吃对乳酪份量护心脏

研究有何发现？

每日进食约一盒（200克）市面有售的乳酪，能降低11%的心血管死亡风险。 通常这类跨国研究的数据容易出现偏差，但今次关于乳酪的数据却完全一致。这意味著，不论是哪国人、拥有怎样的生活习惯，乳酪对心血管的保护效果都非常稳定，绝非巧合。

通常这类跨国研究的数据容易出现偏差，但今次关于乳酪的数据却完全一致。这意味著，不论是哪国人、拥有怎样的生活习惯，乳酪对心血管的保护效果都非常稳定，绝非巧合。 每日只需进食一片芝士（15克），心血管死亡风险亦能降低5%。 虽然乳酪与芝士含有较高的饱和脂肪，但在这篇研究中，它们的保护效果却是最明显的。

虽然乳酪与芝士含有较高的饱和脂肪，但在这篇研究中，它们的保护效果却是最明显的。 科学家推测，相比起脂肪的高低，食物是否经过「发酵」才是真正的关键。乳制品在发酵过程中所产生的益生菌、维他命K2及活性胜肽，能有效帮助人体调节血压、改善肠道微生态，并减少身体发炎。

研究发现，乳制品绝对不是吃得越多越好。其保护效果呈现一个U型曲线，最完美份量为每日大约进食250至300克。一旦超过此份量，保护效果便会开始消失。研究人员推测，当摄取量过多时，可能同时进食牛油、忌廉等非发酵的高饱和脂肪食物，反而将发酵乳制品的好处抵消。

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他补充，虽然这是一项观察性研究的统合分析，无法确立绝对的因果关系，也许是习惯吃乳酪的人本来就有更健康的生活方式，这种混淆难以完全排除。

3招挑选乳制品方法

王医生也教大家3大挑选乳制品的聪明法则：

选发酵的：优先选择乳酪及芝士，次序排在纯牛奶或牛油之前。 看含糖量：为了整体健康著想，建议选购无糖或低糖的乳酪。 量力而为：11%是整体趋势，如果本身就有心血管风险，这是一个很好的饮食调整参考。

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血管硬化因脂肪积聚 可致中风心脏病

本港衞生署指出，当脂肪积聚，血管内壁形成一层沉积物，使血管硬化、收窄、阻塞和功能受损，可导致身体的主要器官缺血和缺氧，造成心脏病、高血压、脑中风等心血管疾病。而心血管疾病是全球的头号杀手，更是导致香港人死亡及疾病的主要原因之一。

预防心血管病建议：

健康饮食

不吸烟或戒烟

恒常适量运动

预防肥胖或控制体重

防止高血压

恰当处理压力

资料来源：复健科医生王思恒、《Frontiers in Nutrition》、衞生署

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