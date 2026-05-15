鸡蛋护脑？每日食1蛋失智风险降27% 拆解健脑成分 每周吃蛋5天最见效？

鸡蛋是日常饮食中最常见的食材之一，除了增肌减脂的优势，它对大脑健康有重要的保护作用。原来美国一项追踪长达15年的大型研究指出，规律进食鸡蛋的人，患阿兹海默症的风险明显低于从不吃蛋的人，其中每周吃蛋五天以上者，风险更降低27%。

4万人研究：吃蛋频率越高 失智风险越低

食安专家韦恩在个人网站分享，美国罗马琳达大学研究团队追踪超过4万名参与者平均15.3年，观察饮食习惯与阿兹海默症确诊的关联。研究发现，吃蛋频率与阿兹海默症风险呈现明显的剂量趋势：

每 周 吃蛋5天或以上 （每日约1只）：风险比从不吃蛋的人低27%

周 （每日约1只）：风险比从不吃蛋的人低27% 每 周 吃蛋2至4次 ：风险降低约20%

周 ：风险降低约20% 每月吃蛋1至3次：风险仍有17%的降幅

这意味著，即使摄取量不高，也观察到正面关联；而吃得越频繁，效果越明显。但要留意，这项研究属观察性研究，未能证明因果关系，加上研究对象为饮食较健康的宗教群体，未必完全适用于一般大众。研究团队强调，应该将此发现放在整体健康饮食模式中理解，而非单独将鸡蛋抽出来看待。

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为甚么蛋有助护脑？关键2大健脑成分

为何鸡蛋有助保护大脑？韦恩提醒，关键在于蛋黄中的营养素：

1. 胆碱：制造神经传导物质

过去研究显示，胆碱摄取不足与认知功能下降有密切关联。胆碱在体内用于合成两种重要物质，包括：

乙醯胆碱 ：负责记忆编码与提取的神经传导物质

：负责记忆编码与提取的神经传导物质 磷脂醯胆碱：神经细胞膜的重要组成部分

2. 叶黄素与玉米黄素：减少脑部损伤

蛋黄含丰富「胆碱」，有助制造维持记忆的神经传导物质；另含叶黄素、玉米黄素及Omega-3脂肪酸，可减少脑部氧化损伤，保护神经细胞。

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每天1至2粒蛋安全有效

2024年《刺胳针》失智症预防报告指出，45%的失智症可透过改变风险因素来预防或延迟，中年高LDL胆固醇占可修正风险的7%。虽然蛋黄含有胆固醇，但这项研究显示鸡蛋对阿兹海默症风险的整体效果是保护性的。韦恩提醒，对多数健康人士而言，每日1至2只蛋不会显著影响血脂，反而有助脑部健康。将蛋纳入均衡饮食，是合理而简单的护脑选择。

脑退化症征兆｜早/中/晚期症状

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程。

失去短期记忆

表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等

情绪或行为变幻无常

学习新事物及跟随复杂指令感困难

判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显。

混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况

行为性格转变，或会容易情绪不稳

需别人协助日常自理活动

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾。

记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记

身体活动及精神状况出现衰退

未能有效表达及沟通

不能处理日常生活、需要长期照顾

生理时钟混乱

资料来源：韦恩的食农生活、医管局

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