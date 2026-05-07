吃蚬/蚝难补足蛋白质？营养师教7大海鲜掌心换法 高血脂忌吃虾蟹3大部位
更新时间：17:00 2026-05-07 HKT
发布时间：17:00 2026-05-07 HKT
发布时间：17:00 2026-05-07 HKT
吃海鲜补充蛋白质，以为吃大蚬或生蚝就达标？有营养师教，只要用超简单的掌心换算法，免磅重就能一秒计出7大常见海鲜的真实所需份量。她更提醒，高血脂人士吃虾蟹时务必避开3大胆固醇地雷。
吃蚬/蚝难补足蛋白质？营养师教7大海鲜掌心换法
营养师杨斯涵在Facebook专页发文指，海鲜向来被视为极佳的原型食物，不但富含优质蛋白质，多数品种更属于低脂肉类。对于想控制热量、增肌减脂或注重心血管健康的人士来说，绝对是餐桌首选。然而，海鲜种类繁多，有些带壳、有些带骨，如果单看连壳重量，往往会高估了实际吃进肚的蛋白质。为了帮助大家解决这个问题，她特别将枯燥的食物代换表，转化为最直观的掌心视觉法。在营养学标准中，1份蛋白质等于7克。由于出外吃饭不会随身带磅，这时候手掌就是最佳的测量工具：
- 女士标准：每餐约需要「1个掌心」的大小与厚度，大约等于3份蛋白质（21克）。
- 男士标准： 每餐约需要「1个大掌心」（或略大于女士掌心），大约等于4份蛋白质（28克）。
【同场加映】蛋白质含量堪比鸡蛋？营养师推介7大高蛋白坚果 这种吃3个月降胆固醇/血压
掌握基础标准后，到底一餐要吃多少才算达标？杨斯涵列出以下常见海鲜的一餐掌心换算量，供大家参考：
7大海鲜掌心换法：
|海鲜种类
|标准1单位（7g蛋白质）
|女生1掌心（21g蛋白质）
|男生1掌心（28g蛋白质）
|1.蚬（一般文蛤）
|约10至15只（连壳约130克）
|约30至45只
|约40至60只
|2.生蚝/蚝仔
|约8至10只（去壳肉重约65克）
|约24至30只
|约32至40只
|3.一般鱼类（如鲷鱼、鲈鱼）
|约3根手指大小（生肉重约35克）
|约1个女士掌心大小（生肉重约105克）
|约1个男士掌心大小（生肉重约140克）
|4.一般白虾
|约4至6只（去壳肉重约30克）
|约12至18只
|约16至24只
|5.大明虾
|约1至2只
|约3至6只
|约4至8只
|6.龙虾
|约1/3只（肉重约50克）
|约1只（肉重约150克）
|约1.5只（肉重约200克）
|7.螃蟹（如三点蟹、花蟹）
|约半只（肉重约45克）
|约1.5只
|约2只
【同场加映】鸡蛋不是含最多蛋白质？推介8大高蛋白质食物 这种豆吃半杯可降胆固醇！
吃海鲜3大贴士 高血脂忌吃虾蟹3大部位
杨斯涵提醒，在享受海鲜大餐时，必须注意以下3个细节，才能吃得精明又健康：
- 去壳净重才是真理：带壳海鲜如蚬、螃蟹的废弃率极高，千万别把外壳的重量也算作蛋白质。直接用上述的只数与颗数来预算份量会准确得多。
- 善用低脂优质蛋白优势：海鲜多半属于低脂肉类，对于想吃饱又能瘦的减脂人士来说，是非常推荐的原型食物选择。
- 小心隐藏的胆固醇地雷： 虾肉和蟹肉本身脂肪极低，但若本身有血脂异常或胆固醇偏高的问题，进食时务必避开虾头中的虾膏以及蟹黄、蟹膏。单纯摄取鲜甜的海鲜肉，就能吃得安心又健康。
延伸阅读：想瘦得快抗衰老？研究证蛋白质摄取应加码5成 附高蛋白质1日餐单
最Hit
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
2026-05-06 16:50 HKT
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
2026-05-06 15:05 HKT