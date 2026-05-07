番茄点食最有效？拆解「营养最大化」2个关键 《黑暗荣耀》林智妍/LE SSERAFIM中村一叶都爱吃！

番茄虽是餐桌上普通的食材，却是不少韩星们的「宠儿」。《黑暗荣耀》演员林智妍及女团LE SSERAFIM的中村一叶也曾公开表示非常爱吃番茄，是维持纤细身形的秘密武器。生吃固然方便，但经过加热并搭配少量油脂，番茄红素的吸收率才能大幅提升，真正发挥健康功用。

番茄成韩星们的餐桌「宠儿」

《黑暗荣耀》演员林智妍曾公开表示自己非常爱吃番茄，这对她饮食控制和维持身材都有很大的帮助；女团LE SSERAFIM的中村一叶也曾分享非常喜欢番茄相关的料理，有一阵子超级爱吃「番茄奶油炖鸡」。番茄是如何成韩星们的餐桌「宠儿」呢？

番茄的主要价值并非来自单一营养素含量特别高，而是整体配搭均衡，热量低、水分高，容易产生饱足感，适合体重管理。番茄的营养组合相对简单：

番茄红素 ：一种脂溶性的强效抗氧化物质

：一种脂溶性的强效抗氧化物质 维他命C ：有助免疫及神经系统

：有助免疫及神经系统 膳食纤维及钾：促进肠道健康及调节血压

番茄点食先最吸收？关键在「加热」与「加油」

许多人习惯生吃番茄，营养功能医学专家刘博仁医生曾分享，茄红素属脂溶性营养素，是番茄呈红色的主要来源，被视为身体的「天然防护罩」，有助对抗日积月累的氧化压力与慢性发炎；茄红素必须透过「加热烹调」与「搭配油脂」两大步骤，才能有效释放并被人体吸收。

【同场加映】常吃番茄可防癌抗氧化 煮食时做漏2步恐功效全失 医生推荐3道实用番茄菜式

加热过程释放茄红素，炒番茄用油（如橄榄油、苦茶油）提升吸收率。因为茄红素为脂溶性，亦可搭配油脂、即使生食也能提升吸收。因此，经过烹调的番茄比生吃更能发挥效益。

茄红素好处/功效

食用建议：每日200-300克足够

番茄虽然有益，但也不需要大量食用。一般建议每天摄取200至300克（约一至两个中型番茄）已能满足日常所需；过量食用反而可能引起胃部不适。

【同场加映】18种红色食物营养大公开 护心防癌增免疫力 车厘子/番茄/红提有何功效？

番茄具防癌抗氧化功效

2025年发表于《Frontiers in Nutrition》的大型研究指：较高的番茄摄取量、茄红素摄取量，及血液茄红素浓度，癌症风险及癌症死亡风险均较低。虽不能直接断言「吃番茄就不会得癌症」，但长期维持富含植化素的饮食模式，确是降低疾病风险的重要环节。

家医科医生李思贤指出，番茄内的茄红素是一种重要的类胡萝卜素色素，集合多重好处，包括抗氧化减低DNA损伤，降血压及坏胆固醇以减低心肌梗塞风险，预防前列腺癌、肺癌、子宫颈癌、乳癌等多种癌症，保护神经、肝脏及及骨骼健康，护肤及防糖尿病。

调节血压与体重

新鲜番茄富含维他命C、K、钾、叶酸和茄红素，有助延缓慢性病的发展。维他命C有助增强免疫力，维他命K和钾对心脏及骨骼健康，叶酸则对细胞和DNA的健康有益。

另一方面，番茄热量低、水分高，很多人用它取代高热量食物来控制体重。体重下降后，胰岛素敏感性改善、血糖波动减少。不少人在增加番茄摄取的同时，亦会不自觉地减少高油高盐食物，这种整体饮食调整对身体的影响远大于单一食物。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁、家医科医生李思贤、Sohu

延伸阅读：1种食物罐头比新鲜更有营养？营养师揭这种抗氧化物含量更高 抗老/护心/防癌

---