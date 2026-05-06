中午后脚肿兼手脚冰冷！恐心脏/肾脏响健康警号？医生教自测4大征兆 附3大去水肿方法

一到下午小腿就肿胀、冷气不大手脚却常常冰冷？有医生警告，背后可能隐藏5大健康危机，甚至与心脏及肾脏受损有关。他也教自测4大危险征兆，并分享3大去水肿秘诀。

中午后脚肿兼手脚冰冷！恐心脏/肾脏响健康警号？

营养功能医学专家刘博仁医生在Facebook专页撰文指，在诊所经常遇到患者抱怨：「每天一到下午，小腿就重得像灌了铅，鞋子也变好紧。而且明明办公室没那么冷，手脚却常冰冷到像冰棒。」，他坦言背后可能隐藏5大健康危机：

心脏功能不全：若心脏泵血力量不足，血液无法有效回流，便会导致下肢水肿，甚至伴随走路气喘。 肾脏问题：肾脏负责代谢水分与蛋白质。若肾功能受损，如尿蛋白流失，会导致全身性浮肿，最常见于眼睑或双腿。 贫血：当血液中的红血球不足，携氧量不够，末梢血液循环就会变差，导致手脚冰冷。 静脉瓣膜功能不全：这是最常见的原因，多与久坐、久站有关，导致血液积聚在下半身无法回流。 线粒体能量不足：当被誉为细胞发电厂的「线粒体」效能低落时，身体产热不足，就会令人特别怕冷。

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自测4大征兆 小便出现1情况要小心

刘医生提醒，虽然多数的浮肿都与不良生活习惯有关，但若出现以下4大危险征兆，请务必尽快求医：

单侧浮肿：只有一只脚出现肿胀，必须提防深层静脉栓塞。 按压不反弹：用手指按压肿胀处，凹陷很久才弹回来（压陷性水肿）。 伴随呼吸困难：走路或平躺时觉得气喘，可能是心肺功能出现警号。 尿液异常：小便时出现大量泡泡，且久久不散。

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3大去水肿方法 在办公室可做1动作

如果浮肿及冰冷的不适感较为轻微，刘医生建议可从以下3大方面著手改善：

去水肿方法：饮食建议

去水肿方法：补充关键营养素

去水肿方法：生活形态调整

1.饮食建议

控制盐分摄取： 吃得太咸会令身体锁住水分，加重浮肿情况。

吃得太咸会令身体锁住水分，加重浮肿情况。 摄取足够优质蛋白质：若血浆中的白蛋白不足，水分便会渗出血管，引发水肿。

2.补充关键营养素

生物类黄酮： 帮助强化微血管壁，改善循环。

帮助强化微血管壁，改善循环。 镁： 有助放松血管平滑肌，改善末梢血流。

有助放松血管平滑肌，改善末梢血流。 维他命B杂： 特别是B12与叶酸，能帮助制造红血球，改善贫血。

特别是B12与叶酸，能帮助制造红血球，改善贫血。 铁质：若确诊为缺铁性贫血，建议依医生指示每日补充约15至30毫克铁质。

3.生活形态调整

抬腿大法： 每天睡前将双脚抬高于心脏水平约15分钟，帮助血液回流。

每天睡前将双脚抬高于心脏水平约15分钟，帮助血液回流。 踮脚尖运动： 小腿被誉为人体的「第二个心脏」。在办公室时，建议每小时起身踮脚尖20次，利用肌肉收缩产生帮浦效应。

小腿被誉为人体的「第二个心脏」。在办公室时，建议每小时起身踮脚尖20次，利用肌肉收缩产生帮浦效应。 穿著弹性袜： 需久站工作者，建议选择适当压力的弹性袜。

需久站工作者，建议选择适当压力的弹性袜。 温水泡脚： 有助促进末梢血管扩张，有效缓解手脚冰冷感。

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