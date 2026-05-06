中午后脚肿兼手脚冰冷！恐心脏/肾脏响健康警号？医生教自测4大征兆 附3大去水肿方法
更新时间：13:30 2026-05-06 HKT
发布时间：13:30 2026-05-06 HKT
发布时间：13:30 2026-05-06 HKT
一到下午小腿就肿胀、冷气不大手脚却常常冰冷？有医生警告，背后可能隐藏5大健康危机，甚至与心脏及肾脏受损有关。他也教自测4大危险征兆，并分享3大去水肿秘诀。
中午后脚肿兼手脚冰冷！恐心脏/肾脏响健康警号？
营养功能医学专家刘博仁医生在Facebook专页撰文指，在诊所经常遇到患者抱怨：「每天一到下午，小腿就重得像灌了铅，鞋子也变好紧。而且明明办公室没那么冷，手脚却常冰冷到像冰棒。」，他坦言背后可能隐藏5大健康危机：
- 心脏功能不全：若心脏泵血力量不足，血液无法有效回流，便会导致下肢水肿，甚至伴随走路气喘。
- 肾脏问题：肾脏负责代谢水分与蛋白质。若肾功能受损，如尿蛋白流失，会导致全身性浮肿，最常见于眼睑或双腿。
- 贫血：当血液中的红血球不足，携氧量不够，末梢血液循环就会变差，导致手脚冰冷。
- 静脉瓣膜功能不全：这是最常见的原因，多与久坐、久站有关，导致血液积聚在下半身无法回流。
- 线粒体能量不足：当被誉为细胞发电厂的「线粒体」效能低落时，身体产热不足，就会令人特别怕冷。
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自测4大征兆 小便出现1情况要小心
刘医生提醒，虽然多数的浮肿都与不良生活习惯有关，但若出现以下4大危险征兆，请务必尽快求医：
- 单侧浮肿：只有一只脚出现肿胀，必须提防深层静脉栓塞。
- 按压不反弹：用手指按压肿胀处，凹陷很久才弹回来（压陷性水肿）。
- 伴随呼吸困难：走路或平躺时觉得气喘，可能是心肺功能出现警号。
- 尿液异常：小便时出现大量泡泡，且久久不散。
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3大去水肿方法 在办公室可做1动作
如果浮肿及冰冷的不适感较为轻微，刘医生建议可从以下3大方面著手改善：
1.饮食建议
- 控制盐分摄取：吃得太咸会令身体锁住水分，加重浮肿情况。
- 摄取足够优质蛋白质：若血浆中的白蛋白不足，水分便会渗出血管，引发水肿。
2.补充关键营养素
- 生物类黄酮：帮助强化微血管壁，改善循环。
- 镁：有助放松血管平滑肌，改善末梢血流。
- 维他命B杂：特别是B12与叶酸，能帮助制造红血球，改善贫血。
- 铁质：若确诊为缺铁性贫血，建议依医生指示每日补充约15至30毫克铁质。
3.生活形态调整
- 抬腿大法：每天睡前将双脚抬高于心脏水平约15分钟，帮助血液回流。
- 踮脚尖运动： 小腿被誉为人体的「第二个心脏」。在办公室时，建议每小时起身踮脚尖20次，利用肌肉收缩产生帮浦效应。
- 穿著弹性袜：需久站工作者，建议选择适当压力的弹性袜。
- 温水泡脚： 有助促进末梢血管扩张，有效缓解手脚冰冷感。
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