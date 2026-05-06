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72岁美卫生部长爆肌惹关注 靠3招逆龄养生 间歇断食/每周重训/每日登山

保健养生
更新时间：19:00 2026-05-06 HKT
发布时间：19:00 2026-05-06 HKT

现年72岁的美国卫生部长Robert F Kennedy Jr.除了是甘迺迪家族的后人，其一身结实肌肉及年轻外貌，更是不少中老年男士的「逆龄榜样」。究竟他的长寿及抗老策略是甚么？原来主要靠3招——间歇断食、每周重训、每日登山，打造「爆肌Body」。

小甘迺迪长寿秘诀｜1. 实行186断食法

据外媒报道，Robert曾在播客中透露自己会实行间歇性断食，每日只在中午12时至晚上6时（或7时）进食，即每天禁食18小时，进食窗口仅6小时，又称「186断食法」。

间歇性断食的潜在益处包括：

  • 减少氧化压力与慢性炎症
  • 降低坏胆固醇（LDL）及三酸甘油酯
  • 促进细胞自噬（清理受损细胞）
  • 提升生长激素分泌
  • 改善血糖调节
  • 降低癌症、心脏衰竭、神经退化性疾病风险

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小甘迺迪长寿秘诀｜2. 每日登山4.8公里

即使年届70岁，Robert仍然非常活跃地进行锻炼，他每日会进行带氧运动，行程如下：

  • 健行及带同狗狗登山：上坡2.4公里，下坡2.4公里，共约4.8公里
  • 随后进行冥想

    每日登山属中等强度带氧运动，Robert每日登山健行可能需要大约72分钟，每周总时数已远超世卫建议的150分钟，对心肺、代谢及肌肉力量均有助益。上坡登山能提升心率、燃烧更多卡路里；下坡则强化股四头肌及核心。

    小甘迺迪长寿秘诀｜3. 每周4次重训

    Robert去健身室的习惯已持续50年，他每周4次进行重训，每次35分钟：

    • 举重训练分为：一日练背，一日练胸，一日练腿，然后一日做综合训练
    • 每个动作第一组以12下力竭为目标，最后一组采用「递减组」（连续降重做到力竭）

    他举重习惯是高强度阻力训练，特别是他提到自己在健身室期间全程不休息，这种举重方法类似循环训练。这种高强度重训有助增肌、维持基础代谢率，对抗与年龄相关的肌少症。

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    小甘迺迪长寿秘诀｜4. 服食维他命补充品

    Robert透露，他每天服用多种维他命及营养素，并在医生指导下进行「睪固酮补充疗法」，但他强调没有服用类固醇。

    睪固酮补充是甚么？

    男性30岁后，睪固酮水平每年下降约1-2%﹂低睪固酮可引致性欲减退、肌肉流失、疲劳、抑郁等。在医生监测下进行补充，可改善上述症状，但需注意前列腺健康及红血球过多等潜在风险。要留意，荷尔蒙疗法必须由专业医生评估，切勿自行购买或使用。

    长期坚持造就「爆肌」成果

    Robert的养生法并无「神奇秘密」，而是建基于「日日做」——每日登山、每周重训、每日断食、在医生指导下管理身体指标，并将这些习惯累积50年，才造就72岁仍「爆肌」的成果。

    资料来源：Marathon Handbook

    延伸阅读：专家教每周必做3招长寿运动 刷牙时动一动脚 训练平衡抗衰老

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