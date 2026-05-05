95岁股神巴菲特热爱返工系长寿密码？研究：做人「有目标」死亡风险降7%

现年95岁「股神」巴菲特（Warren Buffett）以其独特的饮食习惯闻名，他每天早上的固定组合是汉堡包配可乐，餐桌上更不乏薯片与腌渍食品，他甚至自嘲饮食习惯如同6岁小朋友。看来极不健康的饮食模式，为何没有对他健康造成严重影响？复健科医师王思恒引述最新研究指出，「人生目标感」是支撑长寿的关键。

心理因素影响死亡风险

王思恒医师在其社交专页分享，许多奉行严格健康饮食的人，往往对巴菲特数十年如一日的习惯感到不解。2024年发表于《心理学与老化》（Psychology and Aging）期刊的一项研究提供了全新观点。该研究追踪了约6,000名美国成年人长达23年，旨在探讨「当下的幸福感」与「对人生的方向感」，哪一项才是长寿的真正指标。

研究在排除年龄、性别、慢性病及烟酒习惯等变数后发现，「人生目标感」较高的人，在追踪期间的死亡风险平均降低了7%。这显示拥有明确人生方向与目的的人，比起单纯满足于现状的人更为长寿。

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目标感如何转化为「长寿之道」？

为何「有目标」能成为长寿关键？王思恒医师解析个中2大主因：

内在激发健康行为： 拥有生活目标的人，通常更愿意主动维护健康。这种动力源于内心清楚知道「还有未完成嘅事」，因此会为了实践目标而更珍惜体魄。 稳定社交与生活结构： 目标感通常伴随著稳定的社交网络与规律的生活结构，而优质的社交与规律生活皆是公认的长寿利好因素。

目标感如何转化为「长寿之道」？

热爱返工成为最强动力

以巴菲特为例，他每天醒来便迫不及待前往办公室，并非为累积财富，而是因为他视自己的工作为世上最有趣的事业。这种对生命的热诚与方向感，构成了强大的心理防御机制。

医生提醒饮食控制同样不容忽视

尽管研究结果引人深思，王思恒医师亦提醒，这属于观察性研究，无法完全确立因果关系。他强调，饮食控制依然不容忽视。若身体已出现「三高」等代谢问题，仅靠强大的目标感并不足以替代药物或饮食管理来降低血糖或血压。均衡饮食与寻找生命意义，两者并行才是理想的长寿之道。

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