37岁女主持抗癌10年病逝 生前长期洗肾仍带病开工 曾爆喊痛诉「我真的不想放弃」

内地37岁知名女主持熹菲，27岁时确诊子宫颈癌并出现骨转移，曾被医生判定只剩3个月命。但她不甘认命，凭惊人意志硬撑10年，即使后期双肾衰竭需长期洗肾，仍坚持带病主持活动。她生前曾拍片爆喊痛诉：「我真的不想放弃！」

37岁女主持抗癌10年病逝 生前长期洗肾仍带病开工

综合内媒报道，四川绵阳知名主持人熹菲，曾主持逾3000场婚礼及商业活动。2016年，年仅27岁的她不幸确诊恶性子宫颈癌，且癌细胞已扩散至骨骼。2018年，为寻求更佳的治疗，她毅然剃光长发，前往北京接受电疗及化疗。同年，她开始在抖音平台「主持人熹菲」记录日常生活与治疗过程，累计发布逾800条短片。即使承受巨大痛楚，她从未在镜头前刻意卖惨。熹菲曾透露，2019年医生曾判定她仅剩3至6个月寿命，但她不甘认命，硬是凭着顽强意志挨过无数剧痛与不眠之夜，奇迹地将生命延长了7年。2021年，她更获邀参与央视节目《越战越勇》录影，献唱歌曲《太阳》，展现强大的生命力。

可是，病魔并未停止折磨。2024年，熹菲出现双肾衰竭，必须开始长期洗肾疗程。尽管病情日益沉重，她依然热爱舞台，频繁接下各类主持工作，2024年初更强撑身体主持了绵阳新春灯会。同年6月，身体极度虚弱的她亲自为闺密主持婚礼。当时闺密将花球送给她，并流泪说：「希望把我的好运及幸福分你一些，陪我一辈子。」熹菲亦感触落泪回应：「我们一起幸福下去。现场的朋友，如果快乐很难，请大家一定要健康和幸福。」

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曾爆喊痛诉「我真的不想放弃」

面对逐渐流逝的生命，坚强的熹菲偶尔也会流露脆弱。2025年6月，她在影片中叹息：「我只是想要平淡，哪怕就5年，还能够实现吗？」两个月后，她更无奈泣诉：「其实我真的不想放弃，但老天不给活路怎么办呢？」直至今年4月21日，熹菲发布了生前最后一段无声短片：画面中没有配文，只有一双因病浮肿的手，捧着三粒洗得鲜红的车厘子。这成为她用尽最后力气，向热爱的世界作最后告别的信号。

5月2日下午，熹菲的社交帐号发布死讯，证实熹菲因病治疗无效离世，享年37岁。讣告中写道：「熹菲生于秋末，终于初夏。生平爱笑，绚烂如花。于舞台于生活，均似暖阳抚人心，有幸结好友遍布四海五湖。按熹菲遗愿，一切从简。」5月3日凌晨，熹菲的一位朋友亦发布影片悼念，透露她是个热爱生活的人：「熹菲原来住在城里，院子里种满了花，因为生病后无法照顾自己，就搬到了老家和家人住一起。老家在一楼，她还是弄得很漂亮，种了很多花，邀请朋友来家里玩。」

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子宫颈癌6大症状 4种异常出血需警惕

根据医管局资料显示，子宫颈癌是香港常见的癌症，在妇女癌病中排名第十，每年有超过四百名妇女确诊。近年统计指出，子宫颈癌的发病年龄呈现年轻化趋势，二十岁至七十岁的妇女均有患病可能。

医管局也指出，子宫颈位于阴道顶端、子宫的下半部。当子宫颈内的细胞受到人类乳头瘤病毒（HPV）感染，便可能出现异常病变，称为子宫颈上皮内瘤。这些病变细胞虽非癌细胞，但若未经处理，有可能逐渐发展为癌细胞。数据显示，早期子宫颈癌的治愈率可高达百分之九十，然而由于早期病症可能毫无征状，问题往往不易被察觉。若出现以下情况，应尽快接受检查，以免延误诊治：

子宫颈癌症状：

阴道不正常出血

月经之间或性交后出血

停经后再出现阴道出血

阴道分泌带有血丝

子宫颈癌其他症状：

阴道分泌带异味

晚期病人会有背痛、脚肿或者排便困难

患子宫颈癌后可能出现的并发症：

小便困难

下肢水肿、大腿轻微麻痺

因淋巴液积聚骨盆腔而引致淋巴囊肿，继而引起感染

阴道出血或积血、伤口感染

不能怀孕

下列女性患上子宫颈癌的风险较高：

持续感染人类乳头瘤病毒者（尤其是HPV16和18），有较高机会造成子宫颈细胞变异

开始有性生活的妇女，尤其是过早有性行为、或曾感染性病的妇女；此外，患癌风险亦随著双方的性伴侣数目增加而递增。

免疫能力差

患有慢性肾病、爱滋病或其他免疫系统疾病

吸烟

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