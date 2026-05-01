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经历癌症脑瘤双重打击 64岁港妇重拾人生主导权 「心境系良药！」

保健养生
更新时间：12:00 2026-05-01 HKT
发布时间：12:00 2026-05-01 HKT

64岁港妇Angie经历癌症与脑瘤双重致命打击，仍拒绝向命运低头。她不但成功跨越健康大难关，更打破传统长者标签，热爱旅行跳舞，活出多姿多采的第二人生。她笑言：「心境系良药！」。

经历癌症脑瘤 64岁港妇重拾人生主导权 「心境系良药！」

老治号-香港老人科医学会HKGS在Facebook专页发布影片，影片中今年64岁的Angie指，在传统认知中，长者的生活往往是经常出入诊所，或每天呆坐家中等子女打电话回来食饭。Angie在影片中坦言：「我又觉得而家唔需要做呢样嘢啰，有我哋自己要过嘅生活。」现在的她，最大的兴趣就是去旅行、影相、交朋友和跳舞。

其实，Angie的健康之路绝非一帆风顺，她曾遇过几次足以致命的大难关：「我试过几次大病嘅，癌症啦、脑瘤啦，撞过一次严重嘅车祸啦。」然而，她特别提到求医时遇到的一位仁医：「即系好耐心同我讲，佢就话你系有咁嘅情形㖞，你需要再抽血呀。」医生特意拿椅子，面对面坐著跟她解释病情，还会笑说：「不过你肥咗㖞，要减肥啦。」这让她深深感觉到医生是用心去对待一个病人。

Angie寄语香港的长者要好好享受当下的生活，千万不要因为觉得自己「年纪大」就将自己困在家中，她笑言：「心境系良药嚟㗎。」

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患脑瘤可能出现甚么病征？

根据香港神经肿瘤学会资料，脑肿瘤是由头颅内的细胞不正常生长引起，初步可分为「良性」或「恶性」，脑膜瘤是常见的良性脑肿瘤的一种。90%的脑膜瘤都是良性，良性瘤的生长较慢，1年生长2至3mm。大部分脑膜瘤的体积都很小，不会导致头痛或头晕，亦不需要动手术，只有体积较大或有对应征状才要做手术切除。本港每年新增的脑肿瘤病例约有1000宗，平均每10万人约有15人患病。

脑肿瘤12大症状：

  • 局部/全身脑痫
  • 耳鸣、晕眩、失聪
  • 头痛、呕吐
  • 内分泌失调
  • 意识偏差或模糊、性格转变 、记忆衰退
  • 上/下肢不灵活、 感觉迟缓麻痺
  • 半身轻瘫、 肢体不自主地震颤
  • 面部肌肉麻痺、疼痛
  • 吞咽困难
  • 语音不清、说话困难
  • 视力减退、叠影/视野不清
  • 大小便失禁

资料来源：老治号-香港老人科医学会HKGS

延伸阅读：全球癌症病例2040年恐达2840万 医生推介4类防癌食物 这种每周吃1次降30%乳癌风险

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