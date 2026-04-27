16岁女苦抗血癌5年 母亲捐骨髓继父捐血续命 「希望她能健健康康长大」

内地一名16岁少女不幸确诊血癌，在亲生父亲缺席下，母亲为救爱女毅然捐出骨髓。面对庞大医药费与照顾重担，其继父不但没有退缩，更将她视如己出，3年来每日抱她上落5层楼覆诊，更多次为她捐血续命。这场长达5年的搏斗，一家人倾尽家财，只为圆一个愿望：「希望她能健健康康长大！」

16岁女苦抗血癌5年 母亲捐骨髓继父独力撑起家

据内媒《扬子晚报》报道，江苏南通一名16岁少女源源（化名），于2021年不幸确诊患上血癌。由于亲生父亲患有精神疾病，母亲张宴毅然决定将自己的骨髓捐给爱女。本以为挨过化疗与排异后便能重过新生，岂料在2025年7月，源源的病情突然复发，一家人只好再次前往苏州寻求治疗。

据张宴忆述，十多年前她与前夫离婚后，便独力抚养女儿。后来她结识了同样带着一个儿子的张志超，两人相恋多年。在源源刚被确诊血癌时，两人仍未结婚，面对这场突如其来的变故，张志超不但没有退缩，反而向张宴郑重承诺：「既然决定要在一起，我就会把她当成亲生女般看待。」不久后，两人正式登记结婚，组成了一个温暖完整的家庭。

张宴坦言：「现在家里大大小小的开销全靠他。」源源在接受骨髓移植后出现排异反应，家中必须长年开冷气保持恒温及除菌，单是每个月的电费就高达上千元人民币。为了全天候贴身照顾虚弱的女儿，张宴无法外出工作，家庭的经济重担完全落在继父张志超肩上。在源源心目中，这位继父既细心又幽默。「这个爸爸待我比对弟弟还要好！」张志超知道女儿贪食，家里的水果从未断过，偶尔还会特意买杯台式奶茶让她解馋。刚升上初中的弟弟也极度懂事，从不与姐姐争宠，每次拿零食前总会先问一句：「老姐吃不吃？」源源告诉记者，自从她生病后，继父经常要在工厂加班至晚上八点半才回家。但只要一有空，他就会陪自己聊天、做好吃的：「我特别喜欢吃爸爸煮的红烧肉和排骨，比妈妈做的还要好吃！」

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改用抱爱女行5层楼梯 一抱便是整整三年

源源一家住在没有升降机的五楼，由于肺部出现排斥反应，她根本无法自行行楼梯；而母亲张宴早前因意外受伤，腰腿不便，更是无力背起女儿。因此，每逢每周要去医院覆诊，在工厂上班的张志超都会特意请假赶回家，将源源背上背落。然而，源源的上臂内侧埋有化疗泵，加上肺部排异，手臂和胸口必须避免受到任何挤压。起初张志超背着女儿时，总感觉到她呼吸急促、喘不过气。为了女儿的安全及舒适，这位铁汉决定不再用背的，而是改为像抱幼儿一样，小心翼翼地将源源抱在怀中，逐级行上五楼。这一抱，便是整整三年。源源甜笑着说：「爸爸抱著我的时候，我感觉自己就像三、四岁的小朋友一样。」

继父捐血续命 「希望她能健健康康长大」

目前身在南通老家工作的张志超，接受了记者的视像访问。他表示，这么多年来，自己一直将源源视如己出。巧合的是，两父女同属AB型血，张志超曾多次前往捐血站为爱女捐血续命。「源源不仅血型跟我一样，性格也相仿。」张志超笑言，他们父女俩都活泼开朗，而同样没有血缘关系的母子二人，性格却都偏向内向寡言。他向记者展示了一张珍藏的照片，那是源源在父亲节送给他的手作礼物，上面写着：「爸爸，我爱你」。张志超一脸满足地说：「这丫头很喜欢送我这些小礼物，我都收藏在家里的书架上。」当回忆起源源去年复发、被送入深切治疗部（ICU）抢救的二十多天时，张志超不禁哽咽：「那么懂事的孩子，嘴里插着粗大的喉管躺在那里，看著真的很心痛。」当时怕孩子一个人在病房内无聊，他还特意下载了许多电视剧，希望能送进去给女儿解闷。

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源源前往苏州留医后，张志超必须留在南通工作及照顾儿子。尽管分隔两地，在苏州的母女俩每天都会与南通的父子俩进行视像通话。今天吃了甚么、弟弟成绩如何、姐姐身体状况怎样......一家四口总有说不完的话题。早前趁着假期，张志超终于抽空赶到苏州探望源源；在他传给妻子的短讯中，附上了一张源源安睡的照片，并写道：「已经到（医院）了，（源源）还在睡觉呢。」字里行间充满了慈父的温柔。

在这漫长而痛苦的五年抗癌路上，源源的祖父母和外婆已先后掏出毕生积蓄为孙女治病，家中的亲友亦借遍了。而这位没有血缘关系的继父，不仅倾尽了自己20万元人民币的积蓄，更向银行借贷了10多万元来支付昂贵的医药费。面对后续仍需约40万元的庞大治疗费用，张志超依然没有放弃的念头：「既然上天赐给我一个女儿，那我就只盼望她能健健康康地长大！」

甚么人容易患血癌？白血病高危因素是甚么？

医管局指出，白血病的真正致命原因尚未知晓，但以下8种因素有机会增加患上血癌的风险：

65岁以上人士，风险会随著年龄增加 暴露于大量辐射的环境 过往接受过某些抗癌药物治疗 长期暴露于化学物质：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸烟 与基因遗传有关：例如唐氏综合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓发育不良症

患上血癌要注意甚么？避免与1类人接触？

在治疗方面，医管局指血癌的治疗手段以化疗、类固醇治疗及骨髓移植等为主。至于血癌患者方面，医管局建议患者接受治疗前后和康复期间，都要注意以下事项：

定时服药：病人应了解各种口服化疗药，或是预防感染药物或其他药物的服用方法及副作用，不应自行停止药物。 定期检查：治疗结束后，医生会要求病人定期做检查和验血，以了解病人的健康状况和血球数目，以及早侦测复发情况。 饮食：癌症治疗期间或会削弱病人免疫力，为减低感染风险，病人应避免进食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉类、家禽、蛋、海鲜等）和生或未经高温消毒的乳制品。 预防感染：病人接受治疗后，身体抵抗力较差，需特别注意家居和个人卫生，避免出入公共场所，出门谨记戴上口罩。 避免与水痘患者接触：病人一旦感染水痘需马上治疗，否则引起并发症，死亡率极高 预防出血：家居空调保持适度的潮湿，避免鼻腔因干燥出血；注意日常行动安全，避免损伤

资料来源：医管局

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