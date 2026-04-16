女子餐餐吃沙律却血脂超标？营养师揭沙律暗藏5大陷阱 搭配3食物助抗发炎

为了减肥吃沙律以为更健康？有营养师分享个案指，一名女子每日吃沙律，却竟然导致血脂超标。她为此拆解吃沙律的5大隐藏陷阱，并教配搭3类食物助抗发炎。

女子餐餐吃沙律却血脂超标？营养师揭沙律暗藏5大陷阱

营养师廖欣仪在Facebook专页发文指，该女子为了维持体态，认为饮食清淡会比较健康，于是每天早餐只饮一杯精力汤，午餐吃一盒几乎不加酱汁、没有肉类的生菜沙律，晚上如果忙碌便只吃一点水果或乳酪。这种看似非常健康的餐单，结果却令她体重毫无下降，体检时血脂指数更出现「红字」。她指出，很多人误以为自己食得好健康，却没发现只做对了一半。这是因为容易将清淡、少油、低卡路里与抗发炎饮食或健康饮食画上等号；然而，身体真正需要的是适量且均衡的营养。当蛋白质摄取不足、脂肪太低，甚至长期进食量过少时，身体反而会进入一种压力状态，导致修复能力下降、肠道变得敏感，甚至连体内的发炎反应也难以调节。

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廖欣仪随后告诉该名女子：「你只做对一半，再调整一下就更好了！」对方愣了一下回答，因为听说饮食要干净，所以才跟著这样吃。廖欣仪强调，单吃沙律感觉上很健康，但关键在于懂得如何配搭，否则只会导致营养不均。她表示，喜欢吃沙律绝对无问题，但务必留意以下5大重点：

1.蛋白质摄取要充足

单靠进食生菜和水果，缺乏蛋白质是绝对不可以。蛋白质是修复身体组织的重要原料，更是调节免疫系统的关键。建议在沙律中加入鸡蛋、鸡胸肉或鱼肉，作为优质的蛋白质来源。

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2.补充适量优质脂肪

长期不吃油或只进食低脂食物，会导致体内缺乏具抗发炎功效的脂肪，如Omega-3，令身体的调节能力下降。建议可以在生菜中加入少许坚果、亚麻籽油或橄榄油，以增加优质脂肪并获取抗氧化营养素。

3.可改吃温沙律

未经烹煮的生蔬菜，其木质素未被软化，对于消化道较弱的人士会增加肠胃负担，容易引致胃胀气。因此，偶尔可以改吃温沙律，即将部分蔬菜稍微烚熟，再拌入优质脂肪及搭配蛋白质，便能成为营养均衡的一餐。

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4.避开高卡高糖酱汁陷阱

千岛酱、凯撒酱、蜜糖芥末酱等沙律酱的糖分与油分其实相当惊人，经常进食不但容易致胖，更可能加重身体的发炎负担。

5.避免长期热量摄取不足

吃得太少对身体而言也是一种压力，例如会导致皮质醇上升，令发炎反应更容易被启动。

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她提醒，生菜沙律不需要天天吃、餐餐吃，每星期进食3至5次已经足够，并非食得清淡就等同于抗发炎饮食，真正要做到抗发炎的前提是必须吃得均衡。

何谓胆固醇水平理想/过高？

本港衞生署指出，血液中胆固醇的总和称为「总胆固醇」，当中主要分为「低密度脂蛋白胆固醇」（坏胆固醇）和 「高密度脂蛋白胆固醇」（好胆固醇）。何谓理想胆固醇水平？胆固醇过高有何影响？

衞生署指出，胆固醇是脂肪的一种，是构成细胞壁、胆汁及各种荷尔蒙的主要成分。一旦体内胆固醇过高，血管有可能变得狭窄甚至闭塞，引发中风、心脏病等严重后果。

甚么是坏胆固醇？

低密度脂蛋白胆固醇会加速血管内脂肪聚积，增加患上冠心病的风险，故此俗称「坏胆固醇」。

甚么是好胆固醇？

高密度脂蛋白胆固醇可预防血管闭塞和破裂，并能降低患上心脏病的风险，故此俗称「好胆固醇」。

理想胆固醇水平

总胆固醇同时包含「好胆固醇」和「坏胆固醇」，所以不宜处于过高水平。各类胆固醇的水平可由验血得知，以助我们评估患上冠心病的风险。以下是根据统计所得的胆固醇理想水平，可作参考：

总胆固醇：低于5.2mmol/L

低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）：低于3.4mmol/L （低于2.6mmol/L更为理想）

高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）：高于1.0mmol/L （1.6mmol/L或以上更为理想）

资料来源：营养师廖欣仪、衞生署

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