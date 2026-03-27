男子患肾衰竭4期戒吃3类早餐 成功逆转免洗肾 医生教护肾6大早餐饮食法

吃错早餐可能随时要陷入洗肾危机！一名62岁男子患肾衰竭4期，透过戒吃3类早餐，成功逆转免洗肾危机。有医生教6大早餐饮食法，有助保护肾脏。

男子患肾衰竭4期戒吃3类早餐 成功逆转免洗肾

肾脏科医生洪永祥在Facebook专页发文指，该名62岁男子是一名退休工程师，初次求诊时，已确诊高血压肾病变引发的慢性肾衰竭第四期，肾丝球过滤率（eGFR）仅余28分。其家庭医生告知他要有接受洗肾的心理准备，令他陷入极度忧郁与恐惧，自觉人生下半场已提前结束。洪医生仔细检视其生活纪录后，发现问题源于早餐。他未有接受肾脏科医生或营养师的饮食指导，每日早餐均进食两片全麦方包、涂上厚厚一层花生酱或加工肉排汉堡，再配搭一杯标榜「高蛋白」的营养奶。这在一般人眼中都不是对肾脏健康的早餐，但对于慢性肾病患者而言却是灾难：全麦与花生属高磷陷阱，高蛋白奶更会令已衰竭的肾脏代谢压力倍增。

经医生拆解并重组其早餐，要求他根据护肾早餐黄金六原则准备每日早餐后，三个月后奇迹出现。该男子的肾丝球过滤率回升至48分，脱离洗肾警戒线，更开始规律地照护肾脏，生活重回正轨。

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医生教护肾6大早餐饮食法 可补充2类优质油脂

洪医生表示，肾友体质各异，要逆转肾功能，必须限磷、限钾、限蛋白，同时确保摄取足够热量与营养，关键在于理解肾脏的过滤机制。以下是综合国际医学文献与临床实务，总结出的肾友早餐黄金6大原则：

护肾6大早餐饮食法

护肾6大早餐饮食法

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1.远离超加工食品

根据2021年发表于《Journal of the American Society of Nephrology (JASN)》的一项大规模研究，摄取过多超加工食品与慢性肾病快速进展有高度相关性。研究指出，饮食中超加工食品比例每增加10%，罹患肾病风险便上升24%。加工食品含有大量无机磷添加物，如磷酸盐类，这类磷的肠道吸收率接近100%，相比天然蛋白质中的有机磷，吸收率仅约40%至60%，无机磷会直接导致血磷飙升、血管钙化，并引发肾间质纤维化。

2.蛋白质精准配额

《KDOQI慢性肾脏病营养临床实践指南》建议，对于未洗肾的慢性肾病患者，实施极低蛋白饮食或低蛋白饮食是延缓洗肾的黄金标准。建议将全日蛋白质限制在每日每公斤体重0.6至0.8克。在早餐分配上，应摄取两份（约14克）优质蛋白质。将蛋白质摄取集中在早餐与午餐各两份，晚餐减至一份，能让肾脏在夜间获得充足休息，减少夜间肾丝球高过滤压。

3.摄取三份低钾膳食纤维

《Nature Reviews Nephrology》多次提及「肠肾轴」概念。当肾功能下降，体内尿毒素会改变肠道菌相，导致肠道屏障受损，足够的膳食纤维能有助包裹代谢废物。但肾友需注意钾的负荷，建议早餐至少摄取三份纤维，并优先选择瓜果类，如丝瓜、冬瓜或经汆烫处理的叶菜。烚三至五分钟后将水滤掉，可去除蔬菜中逾五成钾离子，让肾友安全摄取纤维，维持肠道健康。

4.补充Omega-3与Omega-9优质油脂

肾友常因担心蛋白质而不敢吃肉，导致热量不足。热量不足时，身体会分解肌肉产生能量，反而产生更多含氮废物。根据《The American Journal of Clinical Nutrition》研究，Omega-3脂肪酸，如鱼油具显著抗发炎、促进循环、降胆固醇作用，能减轻肾丝球硬化。而Omega-9如特级冷压初榨橄榄油中的橄榄多酚是极佳的抗发炎与热量来源。建议在早餐中避开反式脂肪与饱和脂肪，加入20毫升优质油脂，既能补足热量，亦有助保护心血管。

5.取代高磷无糖乳酪

一般健康人士早餐进食无糖乳酪，是常推荐的选择，但对于有饮食限制的肾友而言，乳酪属于乳制品，富含磷与蛋白质，并不友善。发表于《Journal of Renal Nutrition》的临床研究显示，补充特定护肾菌株的「肾性益生菌」，能有效在肠道内利用尿毒素作为养分进行代谢，这在医学上被称为肠道透析。透过益生菌将尿毒素从肠道排出，可直接减轻肾脏排毒负荷。

6.摄取低氮淀粉

低氮淀粉，如冬粉、西米露、澄粉、藕粉几乎不含蛋白质、磷与钾，却能提供稳定且优质的碳水化合物热量。摄取足够的低氮淀粉，是实践低蛋白饮食且避免营养不良的唯一途径。

3款护肾早餐餐单 1款钾含量极低仅190毫克

洪医生根据上述原则，为慢性肾衰竭肾友设计3套护肾的早餐：

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1.中式番薯冬粉组合

主食选用约40克冬粉搭配50克熟番薯。冬粉是极佳的低氮淀粉，能提供饱足感却不产生氮废物。番薯建议先切丁烚后，再与冬粉拌在一起，以降低钾含量。

优质蛋白质方面，精准分配两份，一颗完整水煮蛋（约7克蛋白）加上约80克板豆腐（约7克蛋白）。板豆腐属植物性蛋白，根据《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》研究，植物性蛋白对肾脏造成的过滤压力远小于动物性红肉。

膳食纤维则由两碗烚绍菜与黑木耳组成，务必先将蔬菜切小段烚五分钟后捞起，滤掉含钾离子的汤汁。最后，这道早餐在于15毫升特级初榨橄榄油，直接淋在冬粉上拌匀。

进食前强烈建议先摄取一包肾性益生菌，以取代未能进食的无糖乳酪，正确补充肠道益菌，饭后再服用两颗鱼油，补足早餐中缺乏的Omega-3。

这套早餐总热量达485大卡，确保身体不会燃烧肌肉。蛋白质精准锁定14.2克（2份）。磷含量约185毫克，远低于单餐250毫克的警戒线。钾含量经烚仅余约215毫克，对多数肾友非常安全。这是一套能稳定血糖、减轻负担的理想组合。

2.西式轻食鲑鱼低蛋白吐司

若习惯西式早餐，务必选购市面专门的低蛋白方包，这类方包经特殊技术移除大部分蛋白质与磷。使用两片低蛋白吐司，抹上10克优质草饲牛油或喷上牛油果油。

蛋白质来源选用70克的干煎三文鱼，不仅提供优质蛋白，更富含EPA与DHA。长期补充Omega-3能有效降低尿蛋白排出量。

蔬菜方面，可准备大量低钾生菜，如大青瓜片、萝蔓叶与烚过的椰菜花，总共约1.5碗份量。调味舍弃高盐酱料，仅以橄榄油与少许柠檬汁提味。另外，这份早餐进食前建议搭配一包肾性益生菌，有助代谢三文鱼消化后可能残留的少量含氮废物。

这套早餐总热量达510大卡，蛋白质为15.1克。磷含量约210毫克，钾含量约245毫克。这套早餐不仅口感丰富，更具备强效抗发炎保护，适合需要维持体力、注重心血管健康的肾友。

3.南洋风格能量西米露

主食是一大碗西米露，而西米露由木薯粉制成，是纯度极高的淀粉，蛋白质含量近乎零。在西米露中加入10毫升纯椰浆（非市售含糖椰奶）与10毫升橄榄油，增添油脂与香气。

蛋白质则采用全植物性组合，一杯190毫升无糖豆浆搭配半盒嫩豆腐。根据《Journal of Nutrition》研究，大豆蛋白中的大豆异黄酮有助于改善肾脏的血流动力学，对肾友而言是比牛奶更好的选择。

蔬菜部分建议选用丝瓜、冬瓜等瓜果类，这类蔬菜天然钾含量较低，即使不经长时间水煮，风险也相对较小。淋上15毫升亚麻仁油，补充热量与Omega-3。

进食前强烈建议先摄取一包肾性益生菌，以取代无法进食的无糖乳酪，正确补充肠道益菌。

这套早餐总热量约460大卡，蛋白质控制在13.5克。这套组合的磷含量表现最为理想，仅约165毫克；钾含量亦极低，约190毫克。

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肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

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