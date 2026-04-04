逆转三酸甘油脂不只少吃油 营养师教饮食8招降血脂 主食首选燕麦/糙米也有效！

三酸甘油脂超标，以为戒油就可以？要逆转高血脂，有营养师教8大饮食秘诀，其中可从改变主食入手，例如首选燕麦、糙米。

营养师教饮食8招降血脂 主食首选燕麦/糙米也有效！

营养师林俐岑在Facebook专页撰文指，门诊遇到一位病人，三酸甘油脂竟高达500mg/dL以上。经询问后发现，该名病人的饮食习惯极不健康，三餐外食，不吃早餐，午餐只吃酸辣汤饺，晚餐常吃烩饭、烩面，下午茶则以薯片零食果腹，宵夜更是炸物、即食面不拒，全日饮食不但没有蔬菜，更充满精制淀粉。她表示，要降低三酸甘油脂，在饮食的调整方面并非单纯「少吃油」就能解决，因为其升高往往与精致糖分、酒精及过量碳水化合物的关系更为密切。她为此提供了8大饮食秘诀，有助改善血脂：

饮食8招降血脂

饮食8招降血脂

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1.禁酒精

酒精会直接促进肝脏合成三酸甘油脂，对于TG值超过500mg/dL的患者，滴酒不沾是首要任务，因为酒精是诱发急性胰脏炎的最常见原因之一。

2.戒精致糖分

包含手摇饮品、甜品、果汁、砂糖、蜂蜜等，这些糖分经肝脏代谢后，会快速转化为三酸甘油脂。

3.减少精致淀粉

白饭、面包、面条、馒头等高升糖指数食物，会刺激胰岛素大量分泌，从而促进脂肪合成。

4.选择高纤维全谷杂粮类

推荐燕麦、糙米、番薯、南瓜、五谷饭等含有纤维的全谷杂粮及根茎类淀粉，其水溶性膳食纤维能帮助代谢血脂，且血糖波动较平缓。

5.摄取优质油脂

并非不吃油，而是要换好油，深海鱼类可选择秋刀鱼、鲭鱼、鲑鱼、沙丁鱼或是高EPA鱼油，能有效降低三酸甘油脂。 烹调时，应选用橄榄油、苦茶油等植物油，并减少猪油、牛油、肥肉等饱和脂肪。

6.提高蔬菜比例

确保每餐至少摄取1.5至2份蔬菜（约一碗半的份量），蔬菜中的纤维能有助结合肠道中的油脂，并将其排出体外。

7.水果要适量

水果含有果糖，建议一天不应超过2份（约两个拳头大小），且避免打成果汁。

8.改变烹饪方式

尽量采用蒸、煮、烤、凉拌等方法，避免油炸、油煎或勾芡。

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她提醒，体重超重（BMI > 24）通常伴随高三酸甘油脂，适度减去5-10%的体重，通常能显著改善数值。当三酸甘油脂数值超过 500 mg/dL 时，单靠饮食调整可能效果较慢。医生通常会评估是否需要辅以药物治疗，如Fibrates类药物或高浓度鱼油，亦应务必定期覆诊追踪，若出现剧烈腹痛，甚至痛至后背，必须立即就医，以排除急性胰脏炎的风险。

甚么是三酸甘油脂？何谓正常水平？

根据本港医管局资料，「三酸甘油脂」是由「甘油」和「脂肪酸」合成，体内大部份的脂肪组织是由三酸甘油脂构成。食物中的脂肪酸则分为「饱和脂肪酸」和「不饱和脂肪酸」。

「饱和脂肪酸」：过量进食，会令血液胆固醇升高。

「不饱和脂肪酸」：适量进食并且避免大量脂肪，有助降低血液胆固醇。

三酸甘油脂的作用、影响、理想水平如下：

三酸甘油脂是用于计算总血胆固醇水平的主要血脂之一。

三酸甘油脂水平过高会堵塞动脉，阻碍高密度脂蛋白胆固醇的正常运作， 从而增加患上心血管病的风险。

理想的三酸甘油脂水平是低于1.7mmol/L，而且越低越好。

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降低三酸甘油脂的 急冻食物

1. 急冻蔬菜

富含高纤维，对心脏非常有益

相关研究：与摄取较少蔬果相比，每天至少吃3份水果和蔬菜，有助降低三酸甘油酯水平

应选择没有调味的急冻蔬菜，因为酱汁通常是高饱和脂肪和高钠，不利于心脏健康

2. 发芽谷物面包

属于全谷物，比一般面包纤维含量高，添加糖更少，通常是冷冻保存，保质期更长却不含防腐剂

相关研究：在超重或肥胖的成年人中，采取高纤饮食者，有更好的三酸甘油酯水平

可使用发芽谷物面包制作多士或三明治，可增加3-6g纤维

3. 三文鱼

不只是很好的蛋白质选择，油性鱼更含有Omega-3， 有助降低三酸甘油酯

吃鱼，尤其是油性鱼，与降低三酸甘油脂水平有关，主要归功于海鲜中的Omega-3

晚餐可以吃煎三文鱼

4. 综合莓果

富含抗氧化剂和纤维， 有助降低三酸甘油酯水平，并改善整体健康

可用来制作果昔或纯素雪糕，也可以加入乳酪、燕麦或窝夫一起食用

5. 枝豆/毛豆

优质的植物性蛋白质，也富含纤维和Omega-3脂肪酸，特别是ALA，有助降低三酸甘油酯

患有糖尿病且有高胆固醇和高三酸甘油酯问题的人士，食用毛豆等豆类食品，尤其有助改善病情

6. 冷冻植物肉汉堡

饱和脂肪含量较低，尤其豆制的植物肉纤维含量更高，能延缓碳水化合物吸收和肠道脂肪吸收，双效降低三酸甘油酯

应留意营养标签，避免选择钠含量太多的植物肉汉堡

7. 椰菜花饭

以切碎的椰菜花代替白饭，有助降低总碳水摄取量，维持血糖稳定，也是控制三酸甘油酯的关键