Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逆转三酸甘油脂不只少吃油 营养师教饮食8招降血脂 主食首选燕麦/糙米也有效！

保健养生
更新时间：18:00 2026-04-04 HKT
发布时间：18:00 2026-04-04 HKT

三酸甘油脂超标，以为戒油就可以？要逆转高血脂，有营养师教8大饮食秘诀，其中可从改变主食入手，例如首选燕麦、糙米。

营养师教饮食8招降血脂 主食首选燕麦/糙米也有效！

营养师林俐岑在Facebook专页撰文指，门诊遇到一位病人，三酸甘油脂竟高达500mg/dL以上。经询问后发现，该名病人的饮食习惯极不健康，三餐外食，不吃早餐，午餐只吃酸辣汤饺，晚餐常吃烩饭、烩面，下午茶则以薯片零食果腹，宵夜更是炸物、即食面不拒，全日饮食不但没有蔬菜，更充满精制淀粉。她表示，要降低三酸甘油脂，在饮食的调整方面并非单纯「少吃油」就能解决，因为其升高往往与精致糖分、酒精及过量碳水化合物的关系更为密切。她为此提供了8大饮食秘诀，有助改善血脂：

饮食8招降血脂
饮食8招降血脂
饮食8招降血脂
饮食8招降血脂

【同场加映】30岁女吃自助餐后腹痛离世 体内三酸甘油脂揭超标26倍 医生揭致命关键

1.禁酒精

酒精会直接促进肝脏合成三酸甘油脂，对于TG值超过500mg/dL的患者，滴酒不沾是首要任务，因为酒精是诱发急性胰脏炎的最常见原因之一。

2.戒精致糖分

包含手摇饮品、甜品、果汁、砂糖、蜂蜜等，这些糖分经肝脏代谢后，会快速转化为三酸甘油脂。

3.减少精致淀粉

白饭、面包、面条、馒头等高升糖指数食物，会刺激胰岛素大量分泌，从而促进脂肪合成。

4.选择高纤维全谷杂粮类

推荐燕麦、糙米、番薯、南瓜、五谷饭等含有纤维的全谷杂粮及根茎类淀粉，其水溶性膳食纤维能帮助代谢血脂，且血糖波动较平缓。

5.摄取优质油脂 

并非不吃油，而是要换好油，深海鱼类可选择秋刀鱼、鲭鱼、鲑鱼、沙丁鱼或是高EPA鱼油，能有效降低三酸甘油脂。 烹调时，应选用橄榄油、苦茶油等植物油，并减少猪油、牛油、肥肉等饱和脂肪。

6.提高蔬菜比例

确保每餐至少摄取1.5至2份蔬菜（约一碗半的份量），蔬菜中的纤维能有助结合肠道中的油脂，并将其排出体外。

7.水果要适量

水果含有果糖，建议一天不应超过2份（约两个拳头大小），且避免打成果汁。

8.改变烹饪方式

尽量采用蒸、煮、烤、凉拌等方法，避免油炸、油煎或勾芡。

【同场加映】65岁男爱养生仍血脂超标！医生教做3件事降风险 三酸甘油脂狂降92%

她提醒，体重超重（BMI > 24）通常伴随高三酸甘油脂，适度减去5-10%的体重，通常能显著改善数值。当三酸甘油脂数值超过 500 mg/dL 时，单靠饮食调整可能效果较慢。医生通常会评估是否需要辅以药物治疗，如Fibrates类药物或高浓度鱼油，亦应务必定期覆诊追踪，若出现剧烈腹痛，甚至痛至后背，必须立即就医，以排除急性胰脏炎的风险。

甚么是三酸甘油脂？何谓正常水平？

根据本港医管局资料，「三酸甘油脂」是由「甘油」和「脂肪酸」合成，体内大部份的脂肪组织是由三酸甘油脂构成。食物中的脂肪酸则分为「饱和脂肪酸」和「不饱和脂肪酸」。

「饱和脂肪酸」：过量进食，会令血液胆固醇升高。
「不饱和脂肪酸」：适量进食并且避免大量脂肪，有助降低血液胆固醇。

三酸甘油脂的作用、影响、理想水平如下：

  • 三酸甘油脂是用于计算总血胆固醇水平的主要血脂之一。
  • 三酸甘油脂水平过高会堵塞动脉，阻碍高密度脂蛋白胆固醇的正常运作， 从而增加患上心血管病的风险。
  • 理想的三酸甘油脂水平是低于1.7mmol/L，而且越低越好。

延伸阅读：7种冷冻食物降血脂超强 更防中风心脏病！这种面包冷藏后更健康？

降低三酸甘油脂的 急冻食物
降低三酸甘油脂的 急冻食物
1. 急冻蔬菜
1. 急冻蔬菜
富含高纤维，对心脏非常有益
富含高纤维，对心脏非常有益
相关研究：与摄取较少蔬果相比，每天至少吃3份水果和蔬菜，有助降低三酸甘油酯水平
相关研究：与摄取较少蔬果相比，每天至少吃3份水果和蔬菜，有助降低三酸甘油酯水平
应选择没有调味的急冻蔬菜，因为酱汁通常是高饱和脂肪和高钠，不利于心脏健康
应选择没有调味的急冻蔬菜，因为酱汁通常是高饱和脂肪和高钠，不利于心脏健康
2. 发芽谷物面包
2. 发芽谷物面包
属于全谷物，比一般面包纤维含量高，添加糖更少，通常是冷冻保存，保质期更长却不含防腐剂
属于全谷物，比一般面包纤维含量高，添加糖更少，通常是冷冻保存，保质期更长却不含防腐剂
相关研究：在超重或肥胖的成年人中，采取高纤饮食者，有更好的三酸甘油酯水平
相关研究：在超重或肥胖的成年人中，采取高纤饮食者，有更好的三酸甘油酯水平
可使用发芽谷物面包制作多士或三明治，可增加3-6g纤维
可使用发芽谷物面包制作多士或三明治，可增加3-6g纤维
3. 三文鱼
3. 三文鱼
不只是很好的蛋白质选择，油性鱼更含有Omega-3， 有助降低三酸甘油酯
不只是很好的蛋白质选择，油性鱼更含有Omega-3， 有助降低三酸甘油酯
吃鱼，尤其是油性鱼，与降低三酸甘油脂水平有关，主要归功于海鲜中的Omega-3
吃鱼，尤其是油性鱼，与降低三酸甘油脂水平有关，主要归功于海鲜中的Omega-3
晚餐可以吃煎三文鱼
晚餐可以吃煎三文鱼
4. 综合莓果
4. 综合莓果
富含抗氧化剂和纤维， 有助降低三酸甘油酯水平，并改善整体健康
富含抗氧化剂和纤维， 有助降低三酸甘油酯水平，并改善整体健康
可用来制作果昔或纯素雪糕，也可以加入乳酪、燕麦或窝夫一起食用
可用来制作果昔或纯素雪糕，也可以加入乳酪、燕麦或窝夫一起食用
5. 枝豆/毛豆
5. 枝豆/毛豆
优质的植物性蛋白质，也富含纤维和Omega-3脂肪酸，特别是ALA，有助降低三酸甘油酯
优质的植物性蛋白质，也富含纤维和Omega-3脂肪酸，特别是ALA，有助降低三酸甘油酯
患有糖尿病且有高胆固醇和高三酸甘油酯问题的人士，食用毛豆等豆类食品，尤其有助改善病情
患有糖尿病且有高胆固醇和高三酸甘油酯问题的人士，食用毛豆等豆类食品，尤其有助改善病情
6. 冷冻植物肉汉堡
6. 冷冻植物肉汉堡
饱和脂肪含量较低，尤其豆制的植物肉纤维含量更高，能延缓碳水化合物吸收和肠道脂肪吸收，双效降低三酸甘油酯
饱和脂肪含量较低，尤其豆制的植物肉纤维含量更高，能延缓碳水化合物吸收和肠道脂肪吸收，双效降低三酸甘油酯
应留意营养标签，避免选择钠含量太多的植物肉汉堡
应留意营养标签，避免选择钠含量太多的植物肉汉堡
7. 椰菜花饭
7. 椰菜花饭
以切碎的椰菜花代替白饭，有助降低总碳水摄取量，维持血糖稳定，也是控制三酸甘油酯的关键
以切碎的椰菜花代替白饭，有助降低总碳水摄取量，维持血糖稳定，也是控制三酸甘油酯的关键
可将主食及各种使用米饭的料理，都替换成椰菜花饭
可将主食及各种使用米饭的料理，都替换成椰菜花饭

林俐岑营养师简介:

台北医学大学保健营养学系硕士毕业，糖尿病卫教师认证（CDE），体重管理营养师，运动营养专业认证（CTSSN），居家长照营养师认证。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT