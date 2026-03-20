AI护眼｜港汇扶轮社长者免费护眼计划 用AI眼底相机即时识别青光眼风险

香港人口老化加速，长者常见眼疾如青光眼、白内障等问题日益备受社会关注。为提升社区健康意识并实践「预防胜于治疗」理念，港汇扶轮社于去年底推出崭新的长者护眼计划，结合便携式AI眼底相机与专业眼科合作，为超过百名长者及糖尿病患者提供即时筛查服务，并计划将服务扩展至更多社区。

该计划与香港中文大学眼科及视觉科学学系、圣雅各福群会等机构合作，运用AI眼底相机和OCT眼底扫描机器为104名60岁以上或患有糖尿病的长者进行即场筛查。对比传统验眼需依赖眼科医生逐一分析影像，AI系统可在20分钟内自动分析眼底影像，即时识别评估潜在青光眼、黄斑病变等风险，大幅提升筛查效率与便捷性。

计划成果显示，在104名受检者中，AI系统筛查出23名极具风险的参加者，并已即时转介至眼科专科医生作进一步跟进。港汇扶轮社社长、心脏科专科医生陈良贵表示：「许多长者对眼疾认知不足，往往到晚期才求医。我们希望透过科技降低筛查门槛，让健康服务走出医院、走入社区。」

陈医生特别感谢香港中文大学眼科及视觉科学学系的张艳蕾教授，对是次计划的付出与支持。他表示，计划中的眼科团队、协助筛查的工作人员，以及所用的检测仪器，均来自中文大学。圣雅各福群会则协助宣传，并邀请适合的市民参与计划，令更多人受惠。而港汇扶轮社的社友除了协助流程运作外，亦在筛查前了解参加者的身体及眼睛状况，记录特别病历，以便后续筛查工作。

计划至今仍在进行，例如刚完成举办护眼讲座，邀请已接受筛查的参加者及其他公众出席。陈医生又指，港汇扶轮社将建立个案追踪机制，并计划扩展至其他社区，目标在明年能为更多有需要的长者及糖尿病患者提供筛查服务。

跨界协作 推动科学化公益

陈良贵医生于2017年加入港汇扶轮社，并于25-26年度担任社长。作为心脏科专科医生，他深信「全人健康」的重要性，尤其眼睛是生命质量的窗口，早期介入能大幅降低失明风险。被问到为何从眼科而非心脏科开展社区服务，陈医生解释：「心脏健康固然重要，但社区服务需回应最迫切的隐性需求。香港长者眼疾患病率高，却常因无明显症状而忽略，导致不可逆转的视力损伤。」

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从救治到预防 医学使命的延伸

对于同时身兼医生与社长的角色，陈良贵医生形容两者是互补的历程，他认为社区服务让他看见「疾病之外的社会脉络」，例如长者的科技鸿沟与孤独感，这些视野反而丰富了他作为医者的同理心。在慈善的路上，陈医生特别感谢太太朱慧敏在身心灵健康领域的支持。

港汇扶轮社于2026年1月举办了慈山寺正念体验活动（森林治疗），即将在4月举办的「发呆日」冥想静心活动，均源自太太的建议。陈医生认为，健康不仅是身体层面，更需心灵整体平衡，而慈善是生活价值观的自然延伸。

陈医生期望，扶轮社能持续作为社区健康的「倡导者」与「创新者」，将医学温度融入社会土壤。从手术室到社区、从医生到父亲，他始终相信：「无论是引入一项新技术，还是为长者筛查眼疾，都是在实践同一信念——专业的力量，终需化为守护生命的行动。」