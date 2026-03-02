台湾惊现超可怕芫茜邪教派对？入侵啤酒雪糕蛋糕全都是芫茜 讨厌「茜味」原来与基因有关？

芫茜营养非常丰富，但向来是评价非常两极的食物，一派人爱到吃火锅都要芫茜汤底，另一派人却是生理性的厌恶，连闻到不行。台湾近日一场大型市集活动就把芫茜变成一种信仰，在各种的料理饮料当中统统加满，绝对会令反芫茜者退避三舍，不敢靠近。有研究发现，某些人讨厌芫茜的缘由，原来天生就刻在基因里。

台湾惊现超可怕芫茜邪教派对？入侵啤酒雪糕蛋糕全都是芫茜

这场可怕的芫茜控盛典「香菜．芫荽趴踢 M3 Party」，集合了超过100个摊位，充满了各种以芫茜为主角的食物，除了比较正常的粉面和咸食，连啤酒、甜点、雪糕都被「入侵」，变成一道道「创意料理」。除了以芫茜入馔，更出了T-shirt和各式周边给爱好者收藏。但对于抗拒芫茜的人而言，这绝对是一场邪教活动。

台湾近日有一场专为「芫茜控」而设的活动，超过100个摊位售卖各式各样芫茜「创意料理」。（图片来源：良い日（Yoi-hi））

讨厌「茜味」原来与基因有关？

其实早在2012年就有科学家探讨过，人们对于芫茜的接受度如此极端的原因。国际期刊《Flavour》的研究指出，赋予芫茜独特气味的是当中数种特殊的醛类成分。讨厌芫茜的人由于嗅觉基因OR6A2产生了变异，因此会觉得芫茜闻起来刺鼻，像是泥土、肥皂、洗洁精，甚至臭虫分泌物的味道。

芫茜5大健康好处

芫茜不只是香料，更是一种营养丰富的蔬菜，对于芫茜控是额外的好消息。营养师林雨薇表示，芫荽最常食用的部位是叶子，但其种子和花也可以吃，每个部位所含的营养素也不同。吃芫荽叶对身体有以下5大好处。

1. 降低血脂

芫荽叶含有豆固醇、谷固醇等多种植物固醇，有降低三酸甘油脂及胆固醇的作用。

2. 提升抗氧化保护力

芫荽叶包含多种肉桂酸类物质，例如咖啡酸、阿魏酸、没食子酸等，有效提升身体抗氧化酵素活性，帮助清除体内自由基，还可能有助具有保护脑神经的作用。

3. 稳定血压

芫荽叶含有槲皮素、芸香苷、芹菜素等黄酮物质，能够发挥类似降血压药物效果，从而保护心脏、促进动脉舒张；芫荽还具利尿作用，透过尿液排出钠质，帮助调降血压。不过慢性肾病患者，应先将芫荽烚过再煮，去除钾离子，以免身体摄取过量钾离子而影响病情控制。

4. 减少肝脏脂肪堆积

芫荽叶中的槲皮素，能够刺激细胞中调控能量平衡的关键酵素之活性，抑制肝脏脂肪酸合成，从而降低肝脏脂肪堆积。

5. 保护眼睛

芫荽富含叶黄素、玉米黄素等类胡萝卜素，能增加视网膜色素沉积。将芫荽干燥制成粉末，比起新鲜芫荽含有更高的叶黄素及玉米黄素，而且干燥加工过程会挥发部分醛类化合物，味道相对清淡。

延伸阅读：很多人都怕吃的「10大健康食物」芫荽超有营养？1种菜很苦但防癌？

---

相关文章：

比新鲜菜更有益？5大急冻蔬菜营养更易吸收 抗氧化发炎必吃这种！

胆固醇超标只能多吃蔬菜？营养师推介5大香料降血脂超强 公开最佳食用份量/方法

4类蔬菜最易残留农药 营养师教正确洗菜3大步骤 烹煮时多做1步更安全

权威期刊公布10大最富营养食物 冠军食物 击败坚果/莓果夺满分 有效护肠防骨质疏松